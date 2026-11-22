Zwei Tage, zwei Gesichter. Am Donnerstag feierte die Wall Street den größten Börsengang aller Zeiten: Die Anthropic Aktie eröffnete bei 111,50 Dollar, 34 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, und kletterte bis auf 115,10 Dollar. Am Freitag folgte der Kater. Mitten im Ausverkauf der Technologiewerte rutschte die Anthropic Aktie bis auf 83,05 Dollar – nur fünf Cent über dem Ausgabepreis – und schloss bei 88,91 Dollar. Ist der Entwickler des KI-Assistenten Claude die Billionen-Bewertung wert?
Anthropic Aktie: Nur 5 Cent über dem Ausgabepreis – wird der größte Börsengang der Geschichte zur Zitterpartie?
Eröffnung bei 111,50 Dollar, 34 Prozent Kurssprung, dann der freie Fall: Zwei Handelstage nach dem Rekord-Börsengang rutschte die Anthropic Aktie bis auf 83,05 Dollar – nur 5 Cent über dem Ausgabepreis. Die große Analyse: Was hinter dem Absturz der Anthropic Aktie steckt, wie hoch die Bewertung ist und welche Termine jetzt über den Kurs entscheiden.
Die Stammdaten der Anthropic Aktie: ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT an deutschen Börsenplätzen. In den USA notiert die Anthropic Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq.
Der Absturz
Von 115 auf 83 Dollar: was am zweiten Handelstag passierte
Gleich mehrere Kräfte drückten auf die Anthropic Aktie. Der Technologiesektor erlebte einen schwarzen Freitag: Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Symbol NVDA) verlor 14 Prozent, auch andere KI-Werte gaben deutlich nach. Hinzu kommen Besonderheiten des Börsengangs: Das Konsortium um Morgan Stanley hat seine Kursstützung bereits beendet, und Insider durften schon am ersten Tag bis zu 316 Millionen Aktien verkaufen. Binnen 76 Tagen werden nach Angaben von Marktbeobachtern rund 1,6 Milliarden Aktien frei. Gerade deshalb ist der Ausgabepreis von 83 Dollar jetzt die Marke, auf die alle schauen.
Anthropic Aktie: die ersten zwei Handelstage
Dollar
Kurse vom 19. und 20. November 2026.
Quelle: Nasdaq, Yahoo Finance, FinanceFeeds
Daten als Tabelle
|Marke
|Dollar
|Ausgabepreis
|83,00
|Eröffnung 19. November
|111,50
|Tageshoch 19. November
|115,10
|Schluss 19. November
|97,17
|Tagestief 20. November
|83,05
|Schluss 20. November
|88,91
Die Zahlen
Wachstum ohne Vorbild: zwölfmal so viel Umsatz wie vor einem Jahr
Das Geschäft der Anthropic Aktie liefert: Im dritten Quartal erzielte Anthropic laut Wertpapierprospekt 16,96 Milliarden Dollar Umsatz, 1.127 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Auf das Jahr hochgerechnet lag der Umsatz im Oktober bei rund 81 Milliarden Dollar. Profitabel ist der Konzern aber noch nicht dauerhaft: Nach einem operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar im zweiten Quartal folgte im dritten ein operativer Verlust von 567 Millionen Dollar, weil die Kosten für Rechenleistung schneller stiegen als die Erlöse.
Die Bewertung ist der Knackpunkt: Bei einem Börsenwert von rund 1,17 Billionen Dollar ergibt sich auf Basis des hochgerechneten Umsatzes ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 14. Ob das viel ist, hängt fast allein davon ab, wie lange das Wachstum anhält. Anthropic selbst warnt im Prospekt, dass die Wachstumsrate im Laufe der Zeit sinken wird.
Die Termine
Index-Käufe gegen Lock-up: was die Anthropic Aktie jetzt bewegt
Nasdaq-100-Aufnahme
Nach Informationen von Bloomberg steuert Anthropic auf eine Aufnahme in den Nasdaq 100 zum 21. Dezember zu. Indexfonds müssten dann kaufen. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.
Frei werdende Aktien
In den kommenden Wochen laufen Sperrfristen aus. Große Aktienpakete von Altaktionären und Mitarbeitern kommen auf den Markt – ein möglicher Gegenwind für die Anthropic Aktie.
Erste Quartalszahlen
Die Zahlen als börsennotiertes Unternehmen zeigen, ob das Umsatztempo hält und ob die Rechenkosten unter Kontrolle bleiben.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Zu welchem Preis kam die Anthropic Aktie an die Börse?
Zu 83 Dollar je Aktie, oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Der Börsengang brachte 81,3 Milliarden Dollar ein.
Wie lief der Start der Anthropic Aktie an der Nasdaq?
Die Aktie eröffnete am 19. November bei 111,50 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar. Am zweiten Handelstag fiel sie zeitweise bis auf 83,05 Dollar und schloss bei 88,91 Dollar.
Ist Anthropic profitabel?
Noch nicht nachhaltig: Im zweiten Quartal gab es einen operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar, im dritten einen operativen Verlust von 567 Millionen Dollar.
Welche ISIN und WKN hat die Anthropic Aktie?
ISIN US03703U1079, WKN A42SXH. In Deutschland lautet das Handelssymbol 1ANT, in den USA ANT.
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