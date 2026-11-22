Zu welchem Preis kam die Anthropic Aktie an die Börse?

Zu 83 Dollar je Aktie, oberhalb der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Der Börsengang brachte 81,3 Milliarden Dollar ein.

Wie lief der Start der Anthropic Aktie an der Nasdaq?

Die Aktie eröffnete am 19. November bei 111,50 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar. Am zweiten Handelstag fiel sie zeitweise bis auf 83,05 Dollar und schloss bei 88,91 Dollar.

Ist Anthropic profitabel?

Noch nicht nachhaltig: Im zweiten Quartal gab es einen operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar, im dritten einen operativen Verlust von 567 Millionen Dollar.

Welche ISIN und WKN hat die Anthropic Aktie?

ISIN US03703U1079, WKN A42SXH. In Deutschland lautet das Handelssymbol 1ANT, in den USA ANT.