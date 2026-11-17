Anthropic, Entwickler der KI-Modelle Claude, bietet laut geänderter Registrierung bei der SEC 825 Millionen Class-A-Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar an. Rund 801 Millionen Aktien stammen vom Unternehmen, der Rest von Altaktionären. Der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll Berichten zufolge am 19. November beginnen.

Parallel wollen AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia und TSMC zum Ausgabepreis stimmrechtslose Aktien für zusammen 26 Milliarden US-Dollar zeichnen. Je nach Berechnung ergibt sich eine Bewertung von rund 0,9 bis 1,4 Billionen US-Dollar.