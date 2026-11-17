Ein Kaufurteil vor dem ersten Handelstag: New-Street-Analyst Pierre Ferragu nimmt die Anthropic-Aktie mit „Buy“ in die Bewertung auf und nennt ein Kursziel von 105 US-Dollar. Ein Börsenkurs existiert noch nicht. Das Ziel liegt rund 42 Prozent über der Mitte der Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar.
Anthropic-Aktie: New Street startet vor dem Börsengang mit Kaufen – Ziel 105 Dollar
New-Street-Analyst Pierre Ferragu nimmt die Anthropic-Aktie mit „Buy“ und einem Kursziel von 105 US-Dollar auf. Die Preisspanne für den Börsengang liegt bei 70 bis 78 US-Dollar.
Steckbrief
- Unternehmen
- Anthropic PBC
- Handelssymbol
- ANT (Nasdaq (geplant))
- Analyst
- Pierre Ferragu
- Bank
- New Street Research
- Rating
- Buy (Coverage aufgenommen)
- Kursziel
- 105 US-Dollar
Stand: 17.11.2026, Rating laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026; noch kein Börsenkurs
New Street Research zur Anthropic-Aktie
Milliarden-Börsengang – Ferragu ist vorab positiv
Pierre Ferragu leitet bei dem unabhängigen Research-Haus das Technologie-Team.
Anthropic, Entwickler der KI-Modelle Claude, bietet laut geänderter Registrierung bei der SEC 825 Millionen Class-A-Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar an. Rund 801 Millionen Aktien stammen vom Unternehmen, der Rest von Altaktionären. Der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT soll Berichten zufolge am 19. November beginnen.
Parallel wollen AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia und TSMC zum Ausgabepreis stimmrechtslose Aktien für zusammen 26 Milliarden US-Dollar zeichnen. Je nach Berechnung ergibt sich eine Bewertung von rund 0,9 bis 1,4 Billionen US-Dollar.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von New-Street-Research-Analyst Pierre Ferragu zu lesen ist:
Starkes Wachstum
Medien berichten unter Berufung auf den Börsenprospekt von einem annualisierten Umsatz von rund 81 Milliarden US-Dollar.
Strategische Partner
Große Chip- und Cloudkonzerne beteiligen sich direkt am Börsengang.
Hohe Verpflichtungen
Für Rechenleistung hat Anthropic Verpflichtungen von rund 900 Milliarden US-Dollar eingegangen.
Kaum Stimmrecht
Die Gründer behalten über eine Sonderaktie die Mehrheit der Stimmrechte.
Bewertung im Streit
Vor der Preisspanne war in Medien auch über deutlich höhere Bewertungen spekuliert worden. Morningstar setzte einen fairen Wert von 92 US-Dollar je Aktie an. Ein öffentlicher Bericht zu den Argumenten von New Street liegt nicht vor.
Als Risiken nennen Beobachter die Abhängigkeit von wenigen Großkunden und von stetig neuen Modellen sowie die hohen Ausgaben für Rechenleistung.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist New Street Research LLC, Analyst Pierre Ferragu. Die Erstbewertung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert (Aktion „Initiated“); ein Börsenkurs lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor. Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 105 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: app.researchpool.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Anthropic PBC (ANT): Kaufen, Kursziel 105,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Pierre Ferragu, Aktienanalyst, New Street Research LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:42 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:42 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Pierre Ferragu, Aktienanalyst, New Street Research LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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