Die Anthropic Aktie meldet sich in der Nacht zurück: Im Overnight-Handel notiert sie bei 91,57 US-Dollar, ein Plus von 2,66 Dollar oder 2,99 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 88,91 Dollar. Mit 2,13 Millionen gehandelten Aktien gehört das Papier zu den umsatzstärksten Werten der Nacht, die Spanne reichte von 84,00 bis 96,58 Dollar. Der Börsenwert liegt bei rund 1,18 Billionen Dollar.
Anthropic Aktie: Knapp über dem Ausgabepreis, jetzt der Nachtsprung – Beginnt die zweite Rally?
Die Anthropic Aktie fiel nach dem Rekord-Börsengang in zwei Tagen um 27 Prozent und testete am Freitag fast den Ausgabepreis. In der Nacht zum Montag steigt sie um 3 Prozent. Wir analysieren neue Kursziele, den Start des Optionshandels und den Weg in den Nasdaq-100.
Die Achterbahn
Vom Rekord-IPO zum Härtetest
Die erste Börsenwoche der Anthropic Aktie war eine der wildesten der jüngeren Geschichte. Beim Debüt am Donnerstag sprang die Aktie um 17 Prozent, eröffnete bei 111,50 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar, nachdem Anthropic mit 81,3 Milliarden Dollar den größten Börsengang aller Zeiten abgeschlossen hatte. Inklusive Mehrzuteilung stieg das Volumen auf 93,5 Milliarden Dollar. Dann folgte der Absturz: Vom Hoch bei 115,10 Dollar fiel die Anthropic Aktie in zwei Handelstagen um 27 Prozent auf ein Tief von 83,15 Dollar, nur knapp über dem Ausgabepreis von 83 Dollar.
Belastet haben der breite KI-Ausverkauf, Gewinnmitnahmen früher Käufer und eine erste vorsichtige Analystenstimme: Seaport Research startete die Bewertung mit Neutral ohne Kursziel und verwies auf ein langsameres Umsatzwachstum im dritten Quartal.
Der Rebound
Neue Kursziele und Index-Fantasie
Inzwischen mehren sich die positiven Stimmen. Needham-Analyst Scott Berg startete die Coverage mit Buy und einem Kursziel von 150 Dollar, Melius sieht die Aktie mit Buy bei 155 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Für zusätzliche Bewegung dürften neue Handelsinstrumente sorgen: Ab dem 23. November sind Optionen auf die Anthropic Aktie gelistet, zudem starten gehebelte ETFs. Absicherungsgeschäfte der Händler können Kursbewegungen in beide Richtungen verstärken. Ein weiterer Katalysator ist die geplante Aufnahme in den Nasdaq-100 im Dezember. Bloomberg Intelligence schätzt die Nachfrage der Indexfonds über die Schnellaufnahme-Regel auf rund 4,6 Milliarden Dollar.
Einordnung der Redaktion: Die Anthropic Aktie hat ihren Börsengangs-Aufschlag fast komplett abgegeben. Der Ausgabepreis von 83 Dollar ist nun die entscheidende Marke. Hält sie, könnten Analysten-Coverage und Index-Aufnahme eine zweite Bewegung tragen.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Warum ist die Anthropic Aktie nach dem Börsengang gefallen?
Gewinnmitnahmen nach dem Debüt, der breite KI-Ausverkauf und eine vorsichtige erste Analystenstimme drückten die Aktie in zwei Tagen um 27 Prozent.
Wann kommt Anthropic in den Nasdaq-100?
Die Aufnahme ist für Dezember 2026 vorgesehen, das genaue Datum hängt von der Indexmethodik ab.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Anthropic Aktie?
ISIN und WKN werden vor der Veröffentlichung ergänzt. US-Handelssymbol: ANT (Nasdaq).
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