Die erste Börsenwoche der Anthropic Aktie war eine der wildesten der jüngeren Geschichte. Beim Debüt am Donnerstag sprang die Aktie um 17 Prozent, eröffnete bei 111,50 Dollar und schloss bei 97,17 Dollar, nachdem Anthropic mit 81,3 Milliarden Dollar den größten Börsengang aller Zeiten abgeschlossen hatte. Inklusive Mehrzuteilung stieg das Volumen auf 93,5 Milliarden Dollar. Dann folgte der Absturz: Vom Hoch bei 115,10 Dollar fiel die Anthropic Aktie in zwei Handelstagen um 27 Prozent auf ein Tief von 83,15 Dollar, nur knapp über dem Ausgabepreis von 83 Dollar.