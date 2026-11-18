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Anthropic Aktie mit Kaufempfehlung: 500 Milliarden Dollar Umsatz bis 2030?

aktiencheck.de Redaktion 18.11.2026, 11:11 1 Min. New Street Research

New Street setzt das Kursziel für Anthropic vor dem Börsengang auf 105 US-Dollar und erwartet für 2030 einen Umsatz von 500 Milliarden US-Dollar.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash

Die Analysten von New Street Research nehmen die Bewertung der Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) vor dem geplanten Börsengang mit dem Rating "buy" und einem Kursziel von 105 US-Dollar auf. Für das Analysehaus sei das Debüt von Anthropic ein "Börsengang, wie es ihn nur einmal in einer Generation gibt". New Street erwarte, dass in den kommenden Jahrzehnten ein stetig wachsender Anteil der Ausgaben für Wissensarbeit auf künstliche Intelligenz entfallen werde. Die Finanzprognose für Anthropic leite New Street ausschließlich aus der Rechenkapazität ab, die das Unternehmen nach Einschätzung der Analysten bis zum Ende des Jahrzehnts einsetzen werde. Dank seines "effizienten Ansatzes" bei der Finanzierung dieser Kapazitäten dürfte Anthropic nur begrenzt liquide Mittel aufzehren. Für 2030 rechne New Street mit einem Umsatz von 500 Milliarden US-Dollar und einer weiter steigenden EBIT-Marge im mittleren Zehnerprozentbereich. Mit der vorgesehenen Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie sei Anthropic nach Einschätzung von New Street "eher vorsichtig bewertet". Das Abwärtsrisiko sei daher begrenzt. Die Analysten von New Street bewerten die Anthropic-Aktie vor dem IPO mit "buy" und setzen das Kursziel auf 105 US-Dollar. (Analyse vom 17.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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