Am Dienstag fiel die Marke, am Mittwoch fällt der Kurs weiter. Die Anthropic Aktie notiert im vorbörslichen US-Handel bei rund 77 Dollar, etwa 5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Vortag von 81,91 Dollar. Zwischenzeitlich wurden nur 76,68 Dollar bezahlt. Damit liegt jeder, der beim größten Börsengang der Geschichte Aktien zu 83 Dollar zugeteilt bekam, knapp 7 Prozent im Minus. Wer am ersten Handelstag zum Eröffnungskurs von 111,50 Dollar einstieg, hat fast ein Drittel seines Einsatzes verloren. Und eine weitere runde Zahl rückt näher: der Börsenwert von einer Billion Dollar.
Anthropic Aktie: Minus 5 Prozent vor US-Börsenstart, nur noch 77 Dollar – wackelt jetzt sogar die Billion?
Die Anthropic Aktie findet keinen Halt. Einen Tag nach dem ersten Schlusskurs unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar verliert das Papier vorbörslich weitere rund 5 Prozent auf etwa 77 Dollar. Zölle, Inflationsdaten und ein nervöser Optionsmarkt treffen den Börsenneuling zur Unzeit. Die Top-Story zeigt, was heute auf dem Spiel steht, welche Marken zählen und was der Kalender bis Dezember bringt.
Die Stammdaten für Anleger: Die Anthropic Aktie trägt die ISIN US03703U1079 und die WKN A42SXH. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 1ANT geführt, in den USA unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq.
Der Mittwoch
Zölle, Inflation, Feiertag: ein Handelstag mit drei Fallen
Einen einzelnen Auslöser bei Anthropic selbst gibt es nicht. Der Druck kommt von außen und trifft eine Aktie, die kein Polster mehr hat.
Neue Zollsorgen
Medienberichten zufolge bereitet die US-Regierung Zölle auf Einfuhren aus 16 wichtigen Handelspartnern vor. Die Terminkontrakte auf den Nasdaq 100 lagen am Vormittag zeitweise mehr als 2 Prozent im Minus.
Inflationsdaten um 14:30 Uhr
Vor Handelsbeginn werden die Preisdaten zu den privaten Konsumausgaben für Oktober veröffentlicht, das bevorzugte Inflationsmaß der US-Notenbank. Für hoch bewertete Wachstumsaktien zählt jeder Hinweis auf die Zinsentwicklung doppelt.
Die KI-Aktien geben erneut nach
Nvidia, am Montag noch der Motor einer historischen Rally, verlor am Dienstag knapp 6 Prozent und liegt vorbörslich weitere rund 5 Prozent zurück. Investoren stellen wieder die Frage, wie schnell sich die enormen Ausgaben für Rechenzentren in dauerhafte Gewinne verwandeln.
Dazu kommt der Kalender. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, am Freitag wird nur verkürzt gehandelt. Vor einem langen Wochenende halten viele Marktteilnehmer ungern Positionen, die zuletzt Tag für Tag an Wert verloren haben.
Der Verlauf
Von 115 auf 77 Dollar: sechs Tage, eine Richtung
Bemerkenswert ist das Tempo. Nach Angaben des US-Senders CNBC brauchte die Anthropic Aktie nur vier Handelstage, um unter ihren Ausgabepreis zu fallen. SpaceX hielt sich nach dem Börsengang im Juni 21 Handelstage darüber. Laut Yahoo Finance waren unter den zwölf größten US-Börsengängen seit 2008 nur zwei Unternehmen schneller unter Wasser: Uber und Facebook, die heutige Meta Platforms.
Die Marken
75 Dollar: wo die Billion auf dem Spiel steht
Für kurzfristig orientierte Anleger zählen jetzt zwei Zahlen. Beide liegen dicht beieinander.
Die erste ist das Tagestief vom Dienstag bei 75,61 Dollar. Dort griffen Käufer zu und trieben den Kurs bis zum Handelsschluss wieder um gut 6 Dollar nach oben. Hält diese Zone auch im regulären Handel am Mittwoch, wäre das ein erstes Zeichen der Stabilisierung. Fällt sie, gibt es im noch jungen Kursverlauf keine weitere Orientierung nach unten.
Die zweite Zahl ist psychologischer Natur. Zum Schlusskurs vom Dienstag war Anthropic an der Börse rund 1,09 Billionen Dollar wert. Rechnerisch fällt der Börsenwert damit bei einem Kurs von etwa 75 bis 76 Dollar unter die Marke von einer Billion Dollar. Am ersten Handelstag hatte die Bewertung einschließlich aller Optionen und Wandelrechte kurzzeitig noch rund zwei Billionen Dollar erreicht.
Der Optionsmarkt
300.000 Verkaufsoptionen: worauf Profis jetzt wetten
Seit Montag können Anleger Optionen auf die Anthropic Aktie handeln, und das Interesse ist enorm. Am Dienstag wechselten laut CNBC fast 300.000 Verkaufsoptionen und rund 200.000 Kaufoptionen den Besitzer. Das größte Einzelgeschäft des Tages war eine Wette über 7,5 Millionen Dollar auf Verkaufsoptionen mit Fälligkeit im Dezember. Sie zahlt sich aus, wenn der Kurs um weitere 11 Prozent nachgibt.
Eindeutig ist das Bild dennoch nicht. Dem Bericht zufolge standen den Absicherungen auch größere Käufe von Kaufoptionen und Verkäufe von Verkaufsoptionen gegenüber, also Positionen, die von stabilen oder steigenden Kursen profitieren. Der Markt ist gespalten, und genau das erklärt die heftigen Ausschläge.
Die Bewertung
Wachstum trifft Preis: was Anleger aktuell bezahlen
An den Geschäftszahlen hat sich in den sechs Handelstagen nichts geändert. Im dritten Quartal setzte Anthropic laut Börsenprospekt rund 17 Milliarden Dollar um, 47 Prozent mehr als im Vorquartal und ein Vielfaches des Vorjahreswerts. Operativ stand ein Verlust von 567 Millionen Dollar. Den Zahlungsverpflichtungen von rund 900 Milliarden Dollar, vor allem für Rechenzentren und Chips, steht nach dem Börsengang eine sehr hohe Liquidität gegenüber.
Geändert hat sich der Preis, den die Börse dafür verlangt. Nach Berechnung von Yahoo Finance wird Anthropic auch nach dem Rückgang noch mit rund dem 30-Fachen des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate bewertet. Eine solche Bewertung lässt wenig Raum für Enttäuschungen, und sie macht die Aktie besonders empfindlich für jede Stimmungsänderung am Gesamtmarkt.
Für Gesprächsstoff sorgt zudem eine Pflichtmitteilung vom Montag. Vorstandschef Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei haben demnach jeweils gut 3,37 Millionen Aktien für rund 280 Millionen Dollar abgegeben. Die Papiere gingen im Rahmen des Börsengangs zum Ausgabepreis von 83 Dollar an die Konsortialbanken. Es handelt sich also nicht um Verkäufe über die Börse nach dem Kursrückgang.
Der Ausblick
Nach Thanksgiving kommen die Pflichtkäufer
Der nächste feste Termin ist der 30. November. Nach Handelsschluss wird die Anthropic Aktie in die weltweiten Standardindizes von MSCI aufgenommen. Fonds, die diese Indizes abbilden, müssen das Papier dann kaufen, unabhängig vom Kurs. Im weiteren Verlauf des Dezembers steht Berichten zufolge die Aufnahme in den Nasdaq 100 an, die offizielle Bestätigung fehlt bislang. Auf der anderen Seite enden schrittweise Haltefristen, wodurch weitere Aktien von Mitarbeitern und frühen Anteilseignern auf den Markt kommen können.
Die Stammdaten der weiteren genannten Unternehmen: Nvidia (ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD, US-Handelssymbol NVDA), SpaceX (ISIN US84615Q1031, WKN A42D4F, Handelssymbol SPX, US-Handelssymbol SPCX), Meta Platforms (ISIN US30303M1027, WKN A1JWVX, Handelssymbol FB2A, US-Handelssymbol META) und Uber Technologies (ISIN US90353T1009, WKN A2PHHG, Handelssymbol UT8, US-Handelssymbol UBER).
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wie steht die Anthropic Aktie heute?
Vorbörslich notierte sie am 25. November 2026 gegen 12:30 Uhr MEZ bei rund 77 Dollar, etwa 5 Prozent unter dem Schlusskurs vom Dienstag von 81,91 Dollar.
Wie weit liegt die Anthropic Aktie unter dem Ausgabepreis?
Der Ausgabepreis betrug 83 Dollar. Bei einem Kurs von 77 Dollar liegt die Aktie rund 7 Prozent darunter.
Warum fällt die Anthropic Aktie weiter?
Berichte über neue US-Zölle, anstehende Inflationsdaten und erneute Verluste bei KI-Aktien drücken auf die Stimmung. Hinzu kommen die hohe Bewertung und das große Aktienangebot nach dem Börsengang.
Wann wird die Anthropic Aktie in Indizes aufgenommen?
Nach Handelsschluss am 30. November in die weltweiten Standardindizes von MSCI. Die Aufnahme in den Nasdaq 100 wird für Dezember erwartet, ist aber noch nicht bestätigt.
Welche ISIN und WKN hat die Anthropic Aktie?
Die ISIN lautet US03703U1079, die WKN A42SXH. Handelssymbol in Deutschland ist 1ANT, in den USA ANT.
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