An den Geschäftszahlen hat sich in den sechs Handelstagen nichts geändert. Im dritten Quartal setzte Anthropic laut Börsenprospekt rund 17 Milliarden Dollar um, 47 Prozent mehr als im Vorquartal und ein Vielfaches des Vorjahreswerts. Operativ stand ein Verlust von 567 Millionen Dollar. Den Zahlungsverpflichtungen von rund 900 Milliarden Dollar, vor allem für Rechenzentren und Chips, steht nach dem Börsengang eine sehr hohe Liquidität gegenüber.

Geändert hat sich der Preis, den die Börse dafür verlangt. Nach Berechnung von Yahoo Finance wird Anthropic auch nach dem Rückgang noch mit rund dem 30-Fachen des Umsatzes der vergangenen zwölf Monate bewertet. Eine solche Bewertung lässt wenig Raum für Enttäuschungen, und sie macht die Aktie besonders empfindlich für jede Stimmungsänderung am Gesamtmarkt.

Für Gesprächsstoff sorgt zudem eine Pflichtmitteilung vom Montag. Vorstandschef Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei haben demnach jeweils gut 3,37 Millionen Aktien für rund 280 Millionen Dollar abgegeben. Die Papiere gingen im Rahmen des Börsengangs zum Ausgabepreis von 83 Dollar an die Konsortialbanken. Es handelt sich also nicht um Verkäufe über die Börse nach dem Kursrückgang.