Anthropic ging am 19. November an die Nasdaq und nahm zum Ausgabepreis von 83 Dollar gut 107 Milliarden Dollar ein. Der erste Kurs lag bei 111,50 Dollar, seitdem geht es abwärts. Mit 87,64 Dollar steht die Aktie nur noch 5,6 Prozent über dem Ausgabepreis (eigene Rechnung). Seit Montag werden an den US-Börsen Optionen auf die Aktie gehandelt, was die Schwankungen verstärken kann. Neun Analysten nennen im Schnitt 118,17 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.