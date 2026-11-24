Es ist die Aktie, über die halb Deutschland spricht, und sie fällt. Die Anthropic Aktie notiert am Dienstagvormittag bei 77,48 Euro, ein Minus von 2,58 Euro oder 3,22 Prozent. Auf den Finanzportalen gehört der Entwickler des KI-Modells Claude zu den meistgesuchten Werten des Tages, direkt hinter Nvidia. Das Interesse ist riesig, die Kursrichtung enttäuscht.
Anthropic Aktie: Alle feiern Nvidia, der Börsenstar fällt – jetzt droht auch noch eine Ramschnote
Die Anthropic Aktie verliert am Dienstagvormittag 3,22 Prozent auf 77,48 Euro und gehört zu den meistgesuchten Aktien des Tages. Während die KI-Branche die Rückkehr von Jensen Huang feiert, rutscht der Rekord-Börsengang weiter ab. Am Anleihemarkt wird über eine Bonitätsnote unterhalb von Investment Grade gesprochen.
Die Auffälligkeit
Nvidia plus 32 Prozent, Anthropic im Minus
Am Montag sprang Nvidia nach der Rückkehr von Gründer Jensen Huang um fast 32 Prozent, die Nasdaq gewann mehr als sechs Prozent. Anthropic schloss 1,43 Prozent tiefer bei 87,64 Dollar. Ein Grund liegt am Anleihemarkt: Laut einem Bericht des Wall Street Journal rechnen mehrere große Anleihefonds für Anthropic mit einer Bonitätsnote im BB-Bereich. Das läge unterhalb von Investment Grade. Für ein Unternehmen, das Milliarden in Rechenzentren stecken muss, würde das die Finanzierung verteuern.
Die Ausgangslage
Der größte Börsengang der Geschichte sucht seinen Preis
Anthropic ging am 19. November an die Nasdaq und nahm zum Ausgabepreis von 83 Dollar gut 107 Milliarden Dollar ein. Der erste Kurs lag bei 111,50 Dollar, seitdem geht es abwärts. Mit 87,64 Dollar steht die Aktie nur noch 5,6 Prozent über dem Ausgabepreis (eigene Rechnung). Seit Montag werden an den US-Börsen Optionen auf die Aktie gehandelt, was die Schwankungen verstärken kann. Neun Analysten nennen im Schnitt 118,17 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Anthropic Aktie zeigt, dass ein starkes Unternehmen und eine starke Aktie zwei verschiedene Dinge sein können. Wenn sie an einem Tag fällt, an dem alles rund um KI steigt, ist das ein Signal: Der Markt sucht noch den fairen Preis. Die Marke von 83 Dollar ist dabei die Linie, auf die alle schauen.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Warum fällt die Anthropic Aktie heute?
Laut Medienberichten belastet die Aussicht auf eine Bonitätsnote unterhalb von Investment Grade. Zudem hat die Aktie die KI-Rally vom Montag nicht mitgemacht.
Wie hoch war der Ausgabepreis der Anthropic Aktie?
83 Dollar je Aktie beim Börsengang am 19. November 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Anthropic Aktie?
ISIN US03703U1079, WKN A42SXH. US-Handelssymbol: ANT (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: 1ANT.
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