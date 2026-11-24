Es gibt an der Börse zwei Sorten von Anthropic-Aktionären. Die einen haben beim Börsengang 83 Dollar bezahlt und liegen seit Dienstag im Minus: Die Anthropic Aktie fiel zum Handelsstart auf 82,91 Dollar und im Tief bis auf 80,01 Dollar. Die anderen waren früher da. Laut Fiscal.ai, das sich auf den Börsenprospekt stützt, haben die Altaktionäre im Schnitt 11,49 Dollar je Aktie bezahlt. Für sie ist die Aktie auch nach dem Kursrutsch das Siebenfache wert. Und bald dürfen sie verkaufen.
Anthropic Aktie: 11,49 Dollar Einstieg, 83 Dollar Kurs – am 15. Dezember dürfen die Altaktionäre verkaufen
Die Anthropic Aktie ist unter den Ausgabepreis gefallen. Wer beim Börsengang gekauft hat, liegt im Minus. Die Altaktionäre dagegen haben im Schnitt 11,49 Dollar je Aktie bezahlt und sitzen auf dem Siebenfachen. Ab dem 15. Dezember laufen ihre Haltefristen in Stufen aus. Der Fahrplan.
Die Einstiegspreise
Von 26 Cent bis 111,50 Dollar
Die Liste der Einstiegspreise liest sich wie eine Zeitreise. Die ersten Investoren zahlten 2021 umgerechnet 26 Cent je Aktie, bereinigt um den Aktiensplit vom September. 2023 waren es 1,12 Dollar, Anfang 2024 dann 3,00 Dollar. Anfang 2025 kostete die Aktie 5,61 Dollar, im Spätsommer 2025 bereits 14,10 Dollar. Anfang 2026 folgten 25,91 Dollar, im Frühsommer 2026 dann 58,90 Dollar. Selbst wer in dieser letzten Runde vor dem Börsengang einstieg, liegt beim aktuellen Kurs rund 41 Prozent vorn (eigene Rechnung). Die frühesten Geldgeber haben ihren Einsatz mehr als verdreihundertfacht. Im Minus sind nur zwei Gruppen: die Käufer des Börsengangs zu 83 Dollar und jene, die am ersten Handelstag zu 111,50 Dollar zugriffen.
Der Fahrplan
Kein Stichtag, sondern eine Treppe
Anthropic hat die Haltefristen nicht auf einen Tag gelegt, sondern gestaffelt. Mitarbeiter und Führungskräfte ohne Gründerstatus durften schon ab dem ersten Handelstag bis zu zehn Prozent ihrer Aktien verkaufen, insgesamt bis zu 315 Millionen Stück. Die nächsten Termine stehen fest: Am 15. Dezember werden bis zu 303 Millionen Aktien frei, am 5. Januar weitere 303 Millionen, am 19. Januar und am 2. Februar jeweils bis zu 353 Millionen. Das sind zusammen rund 1,3 Milliarden Aktien (eigene Rechnung), mehr als beim Börsengang verkauft wurden. Allein die Tranche vom 15. Dezember entspricht beim aktuellen Kurs rund 25 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Zwei Handelstage nach den Jahreszahlen 2026 folgen bis zu 1,7 Milliarden Aktien. Der größte Schritt kommt nach den Zahlen zum ersten Quartal 2027 oder spätestens am 17. Mai 2027: rund 3,0 Milliarden Aktien. Die Gründer und Großaktionäre mit mehr als 0,5 Prozent sind bis zu 365 Tage gebunden.
Warum das zählt, zeigt ein Größenvergleich. Nach dem Börsengang gibt es rund 13,2 Milliarden Aktien, verkauft wurden 980 Millionen, also etwa 7,4 Prozent (eigene Rechnung). Der frei handelbare Anteil ist klein, jede Freigabe vergrößert ihn spürbar. Die Mengen sind Obergrenzen. Niemand muss verkaufen, und der Fahrplan ist seit dem Prospekt bekannt. Unsere Lesart: Der Markt weiß, dass das Angebot wächst, und er weiß, dass fast alle Altaktionäre hohe Gewinne haben. Beides zusammen kann auf den Kurs drücken, bevor die erste Aktie verkauft ist. Konzernchef Dario Amodei hat im Rahmen des Börsengangs 3,4 Millionen Aktien für rund 280 Millionen Dollar abgegeben. Die Analysten bleiben überwiegend positiv, Oppenheimer startete am Dienstag mit Outperform und einem Kursziel von 150 Dollar. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Anthropic Aktie hat ein Rechenproblem, das nichts mit dem Geschäft zu tun hat. Auf der einen Seite stehen neue Aktionäre, die zu 83 Dollar oder mehr gekauft haben. Auf der anderen stehen Altaktionäre, für die selbst 40 Dollar noch ein Vielfaches ihres Einsatzes wären. Die gestaffelten Fristen verhindern einen Ausverkauf an einem einzigen Tag, sie verteilen den Druck aber über Monate. Der 15. Dezember ist der erste Test. Wie die Anthropic Aktie ihn besteht, hängt weniger von den Altaktionären ab als davon, ob bis dahin genug Käufer bereitstehen.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wann endet die Haltefrist bei der Anthropic Aktie?
Es gibt keinen einzelnen Termin. Die nächsten festen Freigaben sind der 15. Dezember 2026, der 5. Januar, der 19. Januar und der 2. Februar 2027. Die letzte Frist endet nach bis zu 365 Tagen.
Was ist eine Haltefrist?
Eine Vereinbarung, nach der Altaktionäre ihre Aktien nach einem Börsengang für eine bestimmte Zeit nicht verkaufen dürfen. Im Englischen heißt sie Lock-up.
Wie viel haben die Altaktionäre bezahlt?
Im gewichteten Durchschnitt 11,49 Dollar je Aktie, laut Fiscal.ai auf Basis des Börsenprospekts. Die Spanne reicht von 26 Cent bis 58,90 Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Anthropic Aktie?
ISIN US03703U1079, WKN A42SXH. US-Handelssymbol: ANT (Nasdaq). Handelssymbol an deutschen Börsen: 1ANT.
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