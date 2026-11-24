Anthropic hat die Haltefristen nicht auf einen Tag gelegt, sondern gestaffelt. Mitarbeiter und Führungskräfte ohne Gründerstatus durften schon ab dem ersten Handelstag bis zu zehn Prozent ihrer Aktien verkaufen, insgesamt bis zu 315 Millionen Stück. Die nächsten Termine stehen fest: Am 15. Dezember werden bis zu 303 Millionen Aktien frei, am 5. Januar weitere 303 Millionen, am 19. Januar und am 2. Februar jeweils bis zu 353 Millionen. Das sind zusammen rund 1,3 Milliarden Aktien (eigene Rechnung), mehr als beim Börsengang verkauft wurden. Allein die Tranche vom 15. Dezember entspricht beim aktuellen Kurs rund 25 Milliarden Dollar (eigene Rechnung). Zwei Handelstage nach den Jahreszahlen 2026 folgen bis zu 1,7 Milliarden Aktien. Der größte Schritt kommt nach den Zahlen zum ersten Quartal 2027 oder spätestens am 17. Mai 2027: rund 3,0 Milliarden Aktien. Die Gründer und Großaktionäre mit mehr als 0,5 Prozent sind bis zu 365 Tage gebunden.