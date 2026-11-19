Anthropic hat den Preis für seinen Börsengang laut übereinstimmenden Berichten von CNBC und Reuters auf 83 Dollar je Aktie festgelegt und damit die Spanne von 70 bis 78 Dollar überschritten. Beide Meldungen berufen sich auf eine nicht genannte Quelle; eine Bestätigung des Unternehmens lag bis zum Redaktionsschluss am späten Abend des 18. November (Berliner Zeit) nicht vor. Die Anthropic Aktie soll am Donnerstag, 19. November, unter dem Ticker ANT an der Nasdaq erstmals gehandelt werden. Für den Nasdaq 100, die KI-Aktien und die Amazon Aktie ist es der wichtigste Termin des Tages, noch vor den US-Daten am Nachmittag.
Anthropic Aktie: IPO-Preis bei 83 Dollar über der Spanne – wie startet ANT an der Nasdaq?
Anthropic hat den Ausgabepreis für den Börsengang laut Medienberichten auf 83 Dollar festgelegt, über der Spanne von 70 bis 78 Dollar. Am Donnerstag soll ANT an der Nasdaq debütieren. Was das für Nasdaq, Amazon und die KI-Aktien bedeutet.
Preisfestlegung
Was ist über den Ausgabepreis der Anthropic Aktie bekannt?
Der Preis wurde nach US-Handelsschluss am Mittwoch festgelegt. Ursprünglich waren laut Reuters 825 Millionen Aktien in einer Spanne von 70 bis 78 Dollar vorgesehen. Daraus ergäbe sich ein Emissionsvolumen von rund 64 Milliarden Dollar; hinzu kommt laut Vistapglobal eine Privatplatzierung von rund 26 Milliarden Dollar. Ob die Zahl der Aktien beim Preis von 83 Dollar erhöht wurde, ist aus den vorliegenden Quellen nicht eindeutig zu entnehmen.
Ein Preis über der Spanne zeigt, dass die Nachfrage das Angebot übertraf. Das ist ein Signal für die Stimmung am Markt, aber keines für den Kurs am ersten Handelstag: Erstnotizen können über oder unter dem Ausgabepreis liegen.
Marktumfeld
Warum schaut der Markt so genau auf ANT?
Der Börsengang trifft auf einen nervösen Markt. Der Dow Jones schloss am Mittwoch bei 50.198,17 Punkten (minus 1,11 Prozent), der S&P 500 bei 7.323,63 Punkten (minus 0,23 Prozent, fünfter Verlusttag in Folge), die Nasdaq Composite bei 24.429,89 Punkten (plus 0,42 Prozent; Yahoo Finance, vorläufig). Nvidia verlor trotz starker Quartalszahlen 2,68 Prozent. Marktbeobachter sprachen laut dpa-AFX vom Mittwoch von Anlegern, die vor dem Börsengang und dem Gipfel in Shenzhen auf Nummer sicher gegangen seien.
Für Anleger hängt an ANT mehr als ein einzelnes Papier. Ein großer Börsengang bindet Kapital, das Fonds an anderer Stelle freimachen müssen, und er setzt eine Bewertungsmarke für die gesamte KI-Branche. Ein Blogbeitrag (Econcurrents) nennt Fondsverkäufe zur Finanzierung der Zuteilung als Belastung für Nvidia; das ist nur dort belegt und daher mit Vorsicht zu lesen (Einschätzung der Redaktion).
|Aktie / Index
|Berührungspunkt
|Stand 18.11.
|Amazon Aktie
|Beteiligung an Anthropic (bekannt)
|Dow-Gewinner, +2,5 %
|Broadcom Aktie
|Chip-Auftrag von Anthropic (siehe unsere Meldung)
|–
|Nvidia Aktie
|Konkurrenz um KI-Budgets
|−2,7 %
|Nasdaq 100
|Heimatbörse von ANT
|Nasdaq Comp. +0,4 %
Schlusskurse bzw. Veränderungen vom 18.11.2026; Zuordnung als mögliche Berührungspunkte, keine Kursprognose.
Quelle: Yahoo Finance, Reuters, aktiencheck.de
Ausblick
Was sollten Anleger am Donnerstag beobachten?
Die Eröffnung von ANT an der Nasdaq ist der erste Punkt, die Reaktion von Amazon Aktie, Broadcom Aktie und Nvidia Aktie der zweite. Dazu kommen um 14:30 Uhr MEZ die Philadelphia-Fed-Geschäftslage und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie die Walmart-Zahlen (Termin laut dpa-AFX-Tagesvorschau 13:00 Uhr). Nach dem Fed-Protokoll vom Mittwoch, das weitere Zinserhöhungen für angemessen hält, bleibt die Zinsangst der zweite große Marktfaktor.
FAQ
Häufige Fragen zum Anthropic-Börsengang
Wann ist der erste Handelstag der Anthropic Aktie? Laut den Berichten der Donnerstag, 19. November 2026, an der Nasdaq unter dem Ticker ANT.
Zu welchem Preis wurde die Anthropic Aktie ausgegeben? Nach Berichten von CNBC und Reuters zu 83 Dollar; eine Bestätigung des Unternehmens stand bis Redaktionsschluss aus.
Wie lag die ursprüngliche Spanne? Bei 70 bis 78 Dollar je Aktie (Reuters).
Welche Aktien könnten betroffen sein? Beteiligte und Zulieferer wie die Amazon Aktie und die Broadcom Aktie sowie der Nasdaq 100 insgesamt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.