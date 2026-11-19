Der Börsengang trifft auf einen nervösen Markt. Der Dow Jones schloss am Mittwoch bei 50.198,17 Punkten (minus 1,11 Prozent), der S&P 500 bei 7.323,63 Punkten (minus 0,23 Prozent, fünfter Verlusttag in Folge), die Nasdaq Composite bei 24.429,89 Punkten (plus 0,42 Prozent; Yahoo Finance, vorläufig). Nvidia verlor trotz starker Quartalszahlen 2,68 Prozent. Marktbeobachter sprachen laut dpa-AFX vom Mittwoch von Anlegern, die vor dem Börsengang und dem Gipfel in Shenzhen auf Nummer sicher gegangen seien.

Für Anleger hängt an ANT mehr als ein einzelnes Papier. Ein großer Börsengang bindet Kapital, das Fonds an anderer Stelle freimachen müssen, und er setzt eine Bewertungsmarke für die gesamte KI-Branche. Ein Blogbeitrag (Econcurrents) nennt Fondsverkäufe zur Finanzierung der Zuteilung als Belastung für Nvidia; das ist nur dort belegt und daher mit Vorsicht zu lesen (Einschätzung der Redaktion).