Wann wird der Preis der Anthropic-Aktie festgelegt?

Am Mittwochabend, 18. November, New Yorker Zeit. In Deutschland dürfte der Preis damit in der Nacht zum Donnerstag bekannt werden.

Wann startet der Handel mit der Anthropic-Aktie?

Am Donnerstag, 19. November, an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT.

Kann ich die Anthropic-Aktie noch zeichnen?

Bei einigen Brokern ja, die Fristen enden aber am Mittwoch. Trade Republic nennt 16 Uhr, andere Anbieter schließen früher. Die genauen Bedingungen gibt der jeweilige Broker an.