Heute ist der Tag der Entscheidung. Am Mittwochabend New Yorker Zeit legt Anthropic, der Entwickler des KI-Assistenten Claude, den Ausgabepreis für seinen Börsengang fest. Ab Donnerstag, 19. November, soll die Anthropic-Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq gehandelt werden. Angeboten werden 825 Millionen Aktien der Klasse A zu einer Preisspanne von 70 bis 78 Dollar. Die Nachfrage ist gewaltig: Laut Bloomberg ist das Angebot fast siebenfach überzeichnet, laut Forbes Middle East gingen auch Einzelaufträge über 10 Milliarden Dollar oder mehr ein. Mehrere Quellen sagten CNBC, der endgültige Preis werde voraussichtlich über der Spanne liegen.
Anthropic-Aktie: Heute Abend fällt der Preis – fast siebenfach überzeichnet, Zeichnungsfrist läuft in Deutschland ab
Der Countdown läuft: Am Mittwochabend legt Anthropic den Ausgabepreis fest, am Donnerstag startet die Anthropic-Aktie unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq. Die Nachfrage ist enorm, ein Preis über der Spanne von 70 bis 78 Dollar gilt als wahrscheinlich. Für deutsche Anleger enden die Zeichnungsfristen bei vielen Brokern schon heute. Alle Fakten zum Tag der Entscheidung.
Die Fristen
Was deutsche Anleger heute beachten müssen
Wer die Anthropic-Aktie zum Ausgabepreis zeichnen möchte, muss sich beeilen. Bei Trade Republic endet die Zeichnungsfrist laut Angaben von Finanzportalen am Mittwoch um 16 Uhr. Bei Consorsbank, DEGIRO und ING ist bereits am Mittwochmittag Schluss, bei Interactive Brokers endete die Frist schon am Dienstagabend. Auch Scalable Capital, flatexDEGIRO, die Deutsche Bank, eToro und Revolut nehmen am Angebot für Privatanleger teil. Wichtig: Die Zuteilung erfolgt erst nach der Preisfestsetzung, und bei hoher Überzeichnung kann sie deutlich kleiner ausfallen als gewünscht. Laut CNBC sollen bis zu 20 Prozent der Aktien an Privatanleger gehen. Die genauen Bedingungen sollten Anleger direkt bei ihrem Broker prüfen.
Die Dimension
Ein Börsengang der Superlative
Am oberen Ende der Spanne würde Anthropic bis zu 64,4 Milliarden Dollar einsammeln, bei einer voll verwässerten Bewertung von rund 1,4 Billionen Dollar. Rechnet man eine Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar an strategische Investoren hinzu, kommt der Börsengang laut Bloomberg auf 90,4 Milliarden Dollar. Damit könnte Anthropic den Rekord von SpaceX übertreffen, das im Juni 85,7 Milliarden Dollar eingesammelt hatte – je nach Berechnungsmethode und endgültigem Preis. Zum Vergleich: Die SpaceX-Aktie startete mit einem ersten Kurs von 150 Dollar, rund 11 Prozent über dem Ausgabepreis von 135 Dollar.
Das Umfeld
Rückenwind von Nvidia, Gegenwind von den Zinsen
Das Umfeld für den Börsengang hat sich in den vergangenen Stunden verbessert. Nvidia hat mit starken Zahlen und einem angehobenen Wachstumsziel für 2028 gezeigt, dass die Nachfrage nach KI-Infrastruktur weiter wächst. Gleichzeitig zeigt der Ausverkauf bei Software-Aktien, wie stark der Börsengang die Kapitalströme bewegt: Mehreren Berichten zufolge verkauften Fonds Software-Titel, um Mittel für die Zeichnung freizumachen. Belastend wirkt dagegen das Zinsumfeld. An den Terminmärkten gilt eine Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember als nahezu sicher, und am Mittwochabend folgt das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung.
Das große Bild
Der Stimmungstest für die KI-Ära
Der Ausgabepreis ist mehr als eine Zahl. Er zeigt, wie viel Investoren für das Versprechen künstlicher Intelligenz zu zahlen bereit sind.
Ein Preis deutlich über der Spanne wäre ein Signal, dass das Vertrauen in KI-Geschäftsmodelle trotz der jüngsten Marktturbulenzen intakt ist. Ein Preis innerhalb der Spanne würde dagegen auf mehr Vorsicht hindeuten. Für Anleger gilt in jedem Fall: Börsengänge dieser Größe sind in den ersten Handelstagen oft von starken Schwankungen geprägt, und eine Bewertung im Billionenbereich lässt wenig Raum für Enttäuschungen. Der Donnerstag wird zeigen, ob die Anthropic-Aktie die hohen Erwartungen erfüllt.
Häufige Fragen zur Anthropic-Aktie
Wann wird der Preis der Anthropic-Aktie festgelegt?
Am Mittwochabend, 18. November, New Yorker Zeit. In Deutschland dürfte der Preis damit in der Nacht zum Donnerstag bekannt werden.
Wann startet der Handel mit der Anthropic-Aktie?
Am Donnerstag, 19. November, an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT.
Kann ich die Anthropic-Aktie noch zeichnen?
Bei einigen Brokern ja, die Fristen enden aber am Mittwoch. Trade Republic nennt 16 Uhr, andere Anbieter schließen früher. Die genauen Bedingungen gibt der jeweilige Broker an.
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