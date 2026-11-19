Hinweise auf das Niveau gibt es schon. Beim Handelshaus Lang & Schwarz, wo deutsche Anleger die Aktie bereits vor der Erstnotiz handeln können, lag die Spanne am frühen Nachmittag bei 102,50 zu 104,50 Euro. Das wäre deutlich mehr als der in Euro umgerechnete Ausgabepreis. Auf Krypto-Handelsplätzen wurden Kontrakte auf die Anthropic Aktie am Morgen um 100 Dollar gehandelt. Diese Preise sind keine offiziellen Kurse. Sie entstehen in dünnen Märkten und können sich bis zur Erstnotiz stark verändern.