An der Wall Street beginnt in diesen Minuten ein Börsentag für die Geschichtsbücher. Der KI-Entwickler Anthropic, bekannt für sein Sprachmodell Claude, gibt sein Debüt an der Technologiebörse Nasdaq. Die Anthropic Aktie startet unter dem Kürzel ANT, der Ausgabepreis liegt bei 83 Dollar. Nie zuvor hat ein Unternehmen bei einem Börsengang mehr Geld eingesammelt. Die entscheidende Zahl des Tages steht aber noch aus: der erste Kurs.
Anthropic Aktie: Gleich läutet die Glocke an der Nasdaq – warum der erste Kurs heute alles entscheidet
Der größte Börsengang der Geschichte geht in die heiße Phase: Um 15:30 Uhr läuten die Anthropic-Gründer die Glocke an der Nasdaq, der erste Kurs der Anthropic Aktie wird erst Stunden später erwartet. Im deutschen Vorhandel liegen die Preise bereits weit über den 83 Dollar Ausgabepreis. Wann die Anthropic Aktie startet, welche Marken zählen und warum der erste Kurs zur Falle werden kann.
Der Ablauf
Glocke um 15:30 Uhr – der erste Kurs kommt später
Um 15:30 Uhr deutscher Zeit sollen Vorstandschef Dario Amodei und seine Mitgründer die Eröffnungsglocke der Nasdaq läuten. Wer dann sofort einen Kurs erwartet, wird enttäuscht. Bei einem Börsengang sammelt die Nasdaq zunächst Kauf- und Verkaufsaufträge in einer Eröffnungsauktion. Der erste Handel findet erst statt, wenn Angebot und Nachfrage zusammenpassen und die führende Bank die Aktie freigibt. Bei großen Börsengängen dauert das oft Stunden. Marktbeobachter rechnen mit einem ersten Kurs zwischen 17 und 19 Uhr.
Die Vorboten
Vorhandel signalisiert einen Sprung über 100 Dollar
Hinweise auf das Niveau gibt es schon. Beim Handelshaus Lang & Schwarz, wo deutsche Anleger die Aktie bereits vor der Erstnotiz handeln können, lag die Spanne am frühen Nachmittag bei 102,50 zu 104,50 Euro. Das wäre deutlich mehr als der in Euro umgerechnete Ausgabepreis. Auf Krypto-Handelsplätzen wurden Kontrakte auf die Anthropic Aktie am Morgen um 100 Dollar gehandelt. Diese Preise sind keine offiziellen Kurse. Sie entstehen in dünnen Märkten und können sich bis zur Erstnotiz stark verändern.
Die Marken
83 Dollar sind die Linie im Sand
Anthropic hat 980 Millionen Aktien verkauft, 155 Millionen mehr als geplant, und den Preis über die Spanne von 70 bis 78 Dollar gesetzt. Für die Börse zählt jetzt eine Marke: der Ausgabepreis. Ein erster Kurs und ein Schlusskurs darüber würden zeigen, dass die Nachfrage echt war. Ein Rutsch darunter wäre ein Warnsignal für den gesamten KI-Sektor. Die Marktforscher von Vanda Research erwarten, dass Privatanleger am ersten Tag netto Aktien für rund 250 Millionen Dollar kaufen – doppelt so viel wie beim Börsengang von SpaceX.
Wie trügerisch ein starker erster Tag sein kann, zeigt der bisherige Rekordhalter. Die Aktie von SpaceX kam im Juni zu 135 Dollar an die Börse und schloss am ersten Handelstag bei fast 161 Dollar. Wenige Wochen später notierte sie bei rund 105 Dollar und damit klar unter dem Ausgabepreis. Wer am ersten Tag zum Höchstkurs kaufte, lag zeitweise mehr als ein Drittel im Minus.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wann startet die Anthropic Aktie an der Börse?
Am 19. November 2026. Der US-Handel beginnt um 15:30 Uhr deutscher Zeit, der erste Kurs wird nach der Eröffnungsauktion erwartet, möglicherweise erst zwischen 17 und 19 Uhr.
Wie hoch ist der Ausgabepreis der Anthropic Aktie?
83 Dollar je Aktie. Die ursprüngliche Spanne lag bei 70 bis 78 Dollar.
Unter welchem Kürzel wird die Anthropic Aktie gehandelt?
Unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq. Die ISIN lautet US03703U1079.
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