Wie hoch war der Ausgabepreis der Anthropic Aktie?

83 Dollar je Aktie. Am 24. November 2026 schloss das Papier mit 81,91 Dollar erstmals darunter.

Warum fällt die Anthropic Aktie?

Es kommen ein großes Aktienangebot, operative Verluste, sehr hohe Zahlungsverpflichtungen und die erneut schwächere Stimmung für KI-Aktien zusammen.

Wann kommt die Anthropic Aktie in wichtige Indizes?

Berichten zufolge am 1. Dezember in die weltweiten MSCI-Indizes. Die Aufnahme in den Nasdaq 100 und in die Indizes von FTSE Russell wird für Dezember erwartet, ist aber noch nicht in allen Fällen bestätigt.

Welche ISIN und WKN hat die Anthropic Aktie?

Die ISIN lautet US03703U1079, die WKN A42SXH. Handelssymbol in Deutschland ist 1ANT, in den USA ANT.