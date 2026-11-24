Es ist die Marke, auf die seit dem ersten Handelstag alle geschaut haben, und am Dienstag ist sie gefallen. Die Anthropic Aktie schloss an der Nasdaq bei 81,91 Dollar, 6,5 Prozent unter dem Vortag und erstmals unter dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Im frühen Handel war sie zeitweise sogar unter 80 Dollar gerutscht. Wer beim größten Börsengang der Geschichte Aktien zugeteilt bekam, liegt damit nach nur fünf Handelstagen im Minus. Wer am ersten Tag zum Eröffnungskurs von 111,50 Dollar kaufte, hat mehr als ein Viertel verloren.
Anthropic Aktie: Fünf Handelstage nach dem Rekord-Börsengang unter dem Ausgabepreis – drei Termine entscheiden jetzt über den Kurs
Die Anthropic Aktie hat am Dienstag erstmals unter ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar geschlossen. Vom Rekordhoch ist das Papier fast 29 Prozent entfernt. Die Top-Story erklärt, warum der größte Börsengang der Geschichte so schnell unter Wasser geraten ist, was die Zahlen hergeben und welche drei Termine im Dezember die Anthropic Aktie bewegen können.
Die Stammdaten für Anleger: Die Anthropic Aktie trägt die ISIN US03703U1079 und die WKN A42SXH. An deutschen Börsenplätzen wird sie unter dem Handelssymbol 1ANT geführt, in den USA unter dem Kürzel ANT an der Nasdaq.
Der Verlauf
Von 111,50 auf 81,91 Dollar: die fünf Tage im Zeitraffer
Auffällig ist vor allem der Montag. Während die Technologiebörse Nasdaq mehr als 6 Prozent zulegte, verlor die Anthropic Aktie 1,4 Prozent. Die Erholung der KI-Werte ging an dem Börsenneuling vorbei. Als die Stimmung am Dienstag wieder kippte, fehlte dem Kurs jedes Polster.
Die Gründe
Warum der Kurs nachgibt: Angebot, Verluste, Verpflichtungen
Für den Rückgang gibt es keinen einzelnen Auslöser. Es kommen drei Dinge zusammen.
Viel Angebot
Anthropic hat deutlich mehr Aktien platziert als zunächst geplant und nach Angaben von dpa-AFX insgesamt 107,3 Milliarden Dollar eingenommen. Laut Börsenprospekt können zudem bis zu 315 Millionen Aktien von Mitarbeitern und frühen Anteilseignern nahezu sofort verkauft werden, weitere werden in den ersten sechs Monaten schrittweise frei.
Hohes Wachstum, aber noch Verluste
Im dritten Quartal setzte Anthropic laut Prospekt rund 17 Milliarden Dollar um, 47 Prozent mehr als im Vorquartal. Operativ stand ein Verlust von 567 Millionen Dollar, vor allem wegen teuer eingekaufter Rechenleistung.
Sehr hohe Zusagen
Die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen, im Wesentlichen für Rechenzentren und Chips, summieren sich auf rund 901 Milliarden Dollar. Dem standen Ende September rund 132 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln gegenüber, vor den Einnahmen aus dem Börsengang.
Auch am Anleihemarkt wird genau hingeschaut. Nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ erwarten mehrere große Anleiheinvestoren für Anthropic eine Bonitätsnote im Bereich BB und damit unterhalb der Kategorie, die als sichere Anlage gilt. Die Analysten von Canaccord Genuity, die das Unternehmen grundsätzlich positiv sehen, nennen die Verpflichtungen für die Infrastruktur und die Frage, wie dauerhaft der technische Vorsprung ist, als ungewöhnlich große Risiken.
Der Ausblick
Drei Termine, die die Anthropic Aktie bewegen können
Kurzfristig richtet sich der Blick auf den Kalender. Am 1. Dezember soll die Aktie Berichten zufolge in die weltweiten Indizes von MSCI aufgenommen werden. Im Lauf des Dezembers steht zudem die mögliche Aufnahme in den Nasdaq 100 und in die Indizes von FTSE Russell an. Indexfonds müssen die Aktie dann kaufen, unabhängig vom Kurs. Dem steht der dritte Termin gegenüber: das schrittweise Auslaufen der Haltefristen, mit dem in den kommenden Monaten weitere Aktien auf den Markt kommen können. Gründer und Großaktionäre sind nach Medienberichten deutlich länger gebunden.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wie hoch war der Ausgabepreis der Anthropic Aktie?
83 Dollar je Aktie. Am 24. November 2026 schloss das Papier mit 81,91 Dollar erstmals darunter.
Warum fällt die Anthropic Aktie?
Es kommen ein großes Aktienangebot, operative Verluste, sehr hohe Zahlungsverpflichtungen und die erneut schwächere Stimmung für KI-Aktien zusammen.
Wann kommt die Anthropic Aktie in wichtige Indizes?
Berichten zufolge am 1. Dezember in die weltweiten MSCI-Indizes. Die Aufnahme in den Nasdaq 100 und in die Indizes von FTSE Russell wird für Dezember erwartet, ist aber noch nicht in allen Fällen bestätigt.
Welche ISIN und WKN hat die Anthropic Aktie?
Die ISIN lautet US03703U1079, die WKN A42SXH. Handelssymbol in Deutschland ist 1ANT, in den USA ANT.
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