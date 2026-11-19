Die Anthropic-Aktie habe am Donnerstag ein spektakuläres Debüt an der Börse hingelegt: Zum Handelsstart hätten die Papiere bei 111,50 USD eröffnet und damit mehr als 34% über dem Ausgabepreis von 83 USD gelegen. Das öffentliche Angebot habe ein Rekordvolumen von 81,3 Milliarden USD erreicht, wobei die Investorennachfrage die Markterwartungen deutlich übertroffen habe. Damit reihe sich die Erstnotiz der Anthropic-Aktie unter die größten Kapitalmarktereignisse ein und unterstreiche das außergewöhnlich hohe Interesse der Anleger an Unternehmen, die Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz entwickeln würden. Zugleich setze dieser fulminante Auftakt eine anspruchsvolle Messlatte für die künftige operative Entwicklung des Konzerns.