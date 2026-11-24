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Anthropic Aktie fällt unter den Ausgabepreis - Singular Research setzt auf 181,90 USD

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 18:37 2 Min.

Anthropic fällt unter den Ausgabepreis – bis zum Kursziel von Singular Research fehlen jetzt knapp 126%.

Bild: Solen Feyissa / Unsplash

Die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) verliert an der Nasdaq 7,12 USD oder 8,12% auf 80,52 USD. Damit rutscht der Entwickler des KI-Assistenten Claude unter seinen Ausgabepreis von 83 USD. Erst am Vortag hat Singular Research die Bewertung der Aktie aufgenommen. Die erste Anthropic-Aktienanalyse vom 23. November kommt zu einem deutlich optimistischeren Urteil: Kursziel 181,90 USD, Rating "buy". Vom Ausgabepreis bis zum Kursziel fehlen fast 100 Dollar Wer beim Börsengang zu 83 USD zum Zug kam, liegt beim aktuellen Kurs knapp 3% im Minus. Wie weit Singular Research über die erste turbulente Handelswoche hinausblickt, zeigt eine einfache Rechnung: Selbst eine Verdopplung vom Ausgabepreis auf 166 USD würde noch nicht reichen, um das Kursziel von 181,90 USD zu erreichen. Warum aus 105% Kurspotenzial jetzt knapp 126% werden Die in der Anthropic-Aktienanalyse genannten 105% beziehen sich auf den Schlusskurs vom 20. November. Wer mit dem aktuellen Kurs von 80,52 USD rechnet, kommt auf einen Abstand von 101,38 USD je Aktie. Um das Ziel von Singular Research zu erreichen, müsste Anthropic damit um rund 125,9% steigen. Die zusätzlichen rund 21 Prozentpunkte erklären sich durch den gefallenen Aktienkurs. Für die Einordnung zählt deshalb der Zeitpunkt: Singular Research vergab das Rating "buy" und das Kursziel 181,90 USD am 23. November. Der heutige Einbruch vergrößert den Abstand zu dieser Marke, sagt für sich genommen aber wenig darüber aus, wie wahrscheinlich es ist, dass Anthropic sie erreicht. Teilen Sie diesen Artikel mit Ihren Freunden – bevor jemand im Gruppenchat Claude fragt, wie aus 105% plötzlich 126% werden. Diesmal sind Sie schneller als die KI. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 24. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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