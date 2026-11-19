Der wichtigste Grund für den Druck nach oben liegt in der Zuteilung. Nach einem Bloomberg-Bericht hat mehr als die Hälfte der rund 1.200 Institutionen, die für die Anthropic Aktie geboten hatten, kein einziges Stück erhalten. Wer als Fondsmanager den größten Börsengang der Geschichte im Portfolio haben will oder muss, dem bleibt nur der Weg über die Börse – also über genau jene Eröffnungsauktion, die gerade läuft.

Hinzu kommt die Nachfrage der Privatanleger, die nach Informationen von CNBC die größte war, die es je bei einem Börsengang gegeben hat. Anthropic hatte einen Teil der Aktien über Broker wie Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi und E*Trade für Kleinanleger reserviert. Auch hier gilt: Wer weniger bekam als gewünscht, kann erst ab dem ersten Kurs nachkaufen.