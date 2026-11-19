Die Glocke ist längst geläutet, doch gehandelt wurde bis zum frühen Abend deutscher Zeit noch keine einzige Aktie. Trotzdem ist die Anthropic Aktie auf dem Papier bereits um Hunderte Milliarden Dollar teurer geworden. Die Indikation für den ersten Kurs an der Nasdaq ist binnen gut einer Stunde von rund 99,60 Dollar auf zuletzt 106 Dollar gestiegen. Gemessen am Ausgabepreis von 83 Dollar wäre das ein Aufschlag von knapp 28 Prozent – und der Erstkurs wird nach Angaben eines Insiders noch in dieser Stunde erwartet.
Anthropic Aktie: Indikation klettert auf 106 Dollar - 1,9 Billionen Dollar Bewertung, noch bevor die erste Aktie gehandelt ist
Von 99,60 auf 106 Dollar in gut einer Stunde: Die Indikation für den ersten Kurs der Anthropic Aktie steigt und steigt. Mehr als die Hälfte der Großanleger ging bei der Zuteilung leer aus – jetzt müssen sie über die Börse rein. Was der erste Kurs bedeutet und wo die Risiken liegen.
Die Treppe nach oben
Anthropic Aktie: Sechs Dollar mehr in gut einer Stunde
Wer den Nachmittag am Bildschirm verfolgt hat, sah eine Treppe, die nur eine Richtung kannte:
rund 99,60 Dollar – erste Indikation, etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis
101 Dollar – kurz darauf die nächste Stufe
103,50 Dollar – Stand 16:06 Uhr MEZ
105 Dollar – Stand 16:27 Uhr MEZ, Geld- und Briefkurs der Indikation treffen sich an dieser Marke
106 Dollar – letzter gemeldeter Stand
Wichtig für die Einordnung: Das sind Indikationen, keine Kurse. An der Nasdaq läuft vor jeder Erstnotiz eine Auktion, in der Kauf- und Verkaufsaufträge gesammelt und so lange austariert werden, bis sich ein Preis findet, zu dem möglichst viele Stücke den Besitzer wechseln. Solange diese Auktion läuft, kann sich die Indikation jederzeit ändern – nach oben wie nach unten. Der tatsächliche erste Kurs der Anthropic Aktie steht erst mit dem ersten ausgeführten Geschäft fest.
Der Treiber
Warum die Indikation steigt: Hunderte Großanleger gingen leer aus
Der wichtigste Grund für den Druck nach oben liegt in der Zuteilung. Nach einem Bloomberg-Bericht hat mehr als die Hälfte der rund 1.200 Institutionen, die für die Anthropic Aktie geboten hatten, kein einziges Stück erhalten. Wer als Fondsmanager den größten Börsengang der Geschichte im Portfolio haben will oder muss, dem bleibt nur der Weg über die Börse – also über genau jene Eröffnungsauktion, die gerade läuft.
Hinzu kommt die Nachfrage der Privatanleger, die nach Informationen von CNBC die größte war, die es je bei einem Börsengang gegeben hat. Anthropic hatte einen Teil der Aktien über Broker wie Charles Schwab, Fidelity, Robinhood, SoFi und E*Trade für Kleinanleger reserviert. Auch hier gilt: Wer weniger bekam als gewünscht, kann erst ab dem ersten Kurs nachkaufen.
Die Bewertung
400 Milliarden Dollar Aufschlag – ohne einen einzigen Handel
Zum Ausgabepreis von 83 Dollar wurde der Entwickler des KI-Modells Claude voll verwässert mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet. Ein Erstkurs von 105 Dollar würde diesen Wert auf rund 1,9 Billionen Dollar heben – ein Plus von etwa 400 Milliarden Dollar, entstanden allein aus den Geboten in der Eröffnungsauktion. Rechnet man nur mit den tatsächlich ausstehenden Aktien, ohne Optionen und Mitarbeiterprogramme, ergibt sich bei 105 Dollar ein Börsenwert von rund 1,4 Billionen Dollar.
Zur Erinnerung die Eckdaten des Börsengangs: Anthropic hat rund 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar platziert und damit mehr als 81 Milliarden Dollar eingenommen – nachdem die Preisspanne zuvor bei 70 bis 78 Dollar gelegen hatte. Die Aktie wird unter dem Kürzel ANT gehandelt.
Der Realitätscheck
Anthropic Aktie: Der erste Kurs frisst das Kursziel auf
So spektakulär die Indikation ist, sie hat eine Kehrseite. Die ersten Kursziele unabhängiger Analysehäuser für die Anthropic Aktie liegen zwischen 100 und 105 Dollar; das Researchhaus New Street nennt 105 Dollar. Öffnet die Aktie tatsächlich bei 105 oder 106 Dollar, wäre dieses Ziel bereits mit dem ersten Kurs erreicht oder überschritten. Morningstar setzt den fairen Wert bei 92 Dollar an – ein Erstkurs von 105 Dollar läge rund 14 Prozent darüber. Das sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Anders gesagt: Wer zum Ausgabepreis zugeteilt wurde, sitzt bei einem Start um 105 Dollar auf einem Buchgewinn von gut einem Viertel. Wer dagegen erst zum ersten Kurs kauft, bezahlt den Optimismus der Auktion gleich mit – und hat nach dem Maßstab der bisher bekannten Analystenziele kaum noch rechnerischen Puffer.
Was jetzt zählt
Drei Marken für den Abend
Der erste Kurs: Liegt er über der letzten Indikation, hat die Nachfrage die Auktion bis zuletzt getrieben. Liegt er darunter, haben Altaktionäre und zugeteilte Anleger die hohen Gebote zum Verkauf genutzt.
Die 100-Dollar-Marke: Sie war am Morgen noch das Ziel der Optimisten und ist jetzt die erste psychologische Unterstützung.
Der Schlusskurs: Erst er zeigt, ob die Käufer des Erstkurses im Gewinn oder im Verlust in den zweiten Handelstag gehen.
FAQ
Häufige Fragen zum ersten Kurs der Anthropic Aktie
Wann kommt der erste Kurs der Anthropic Aktie?
Ein fester Zeitpunkt ist nicht angesetzt. Erwartet wird der Erstkurs zwischen 17 und 19 Uhr MEZ; laut einer von CNBC zitierten Quelle noch in der laufenden Stunde.
Was bedeutet die Indikation von 105 oder 106 Dollar?
Sie zeigt, bei welchem Preis sich Angebot und Nachfrage in der Eröffnungsauktion derzeit ausgleichen würden. Sie ist unverbindlich und kann sich bis zum ersten Geschäft ändern.
Wie hoch war der Ausgabepreis der Anthropic Aktie?
83 Dollar je Aktie und damit über der zuvor genannten Spanne von 70 bis 78 Dollar.
Wie viel wäre Anthropic bei 105 Dollar wert?
Voll verwässert rund 1,9 Billionen Dollar, auf Basis der ausstehenden Aktien rund 1,4 Billionen Dollar.
Warum steigt die Indikation so stark?
Laut Bloomberg erhielt mehr als die Hälfte der rund 1.200 bietenden Institutionen keine Aktien. Diese Nachfrage trifft nun in der Auktion auf ein begrenztes Angebot.
Fazit
Anthropic Aktie: Der spannendste Kurs des Jahres steht noch aus
Die Anthropic Aktie liefert schon vor ihrem ersten Handel eine Schlagzeile: fast 28 Prozent Aufschlag in der Indikation und eine Bewertung von rund 1,9 Billionen Dollar. Der Nachfrageüberhang ist real und gut belegt. Ebenso real ist, dass ein Erstkurs in dieser Höhe die ersten Kursziele bereits vorwegnimmt und über dem fairen Wert liegt, den Morningstar ansetzt. Ob aus der Indikation ein Kursfeuerwerk oder eine teure Eröffnung wird, entscheidet sich in den nächsten Minuten – und endgültig erst mit dem Schlusskurs in New York.
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