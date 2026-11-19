Anthropic Aktie: Erster Kurs 111,50 Dollar – plus 34 Prozent und zwei Billionen Dollar Börsenwert in der ersten Sekunde

aktiencheck.de Redaktion 19.11.2026, 17:58 6 Min.

Um 17:50 Uhr deutscher Zeit ist es passiert: Die Anthropic Aktie eröffnet an der Nasdaq bei 111,50 Dollar, 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Der größte Börsengang der Geschichte macht den Claude-Entwickler auf einen Schlag rund zwei Billionen Dollar schwer. Was der Start bedeutet und was jetzt zählt.

Bild: Eigene Grafik aktiencheck.de (programmatisch erzeugt mit Python/Pillow, Claude), keine Fremdbilder

Mehr als zwei Stunden nach dem Läuten der Glocke war es so weit: Um 17:50 Uhr deutscher Zeit stellte die Nasdaq den ersten Kurs der Anthropic Aktie fest – 111,50 Dollar. Das sind 28,50 Dollar oder gut 34 Prozent mehr als der Ausgabepreis von 83 Dollar. Der Entwickler des KI-Modells Claude ist damit vom ersten Handel an rund zwei Billionen Dollar wert. In den Minuten danach ging es weiter nach oben, in der Spitze bis knapp 115 Dollar. erster Kurs der Anthropic Aktie an der Nasdaq 111,50 $ Aufschlag auf den Ausgabepreis von 83 Dollar +34,3 % Börsenwert zum Erstkurs laut US-Medien rund 2 Bio. $ bisheriges Tageshoch 114,99 $ bisheriges Tagestief 110,00 $ Buchgewinn der Zeichner zum Erstkurs 27,9 Mrd. $ Quelle : NBC News, Yahoo Finance, CNBC, Robinhood, eigene Berechnungen; Stand 19.11.2026, ca. 18:00 Uhr MEZ Der Moment Anthropic Aktie: 17:50 Uhr, 111,50 Dollar Den ganzen Nachmittag über war die Indikation Stufe um Stufe gestiegen: von rund 100 Dollar kurz nach 16 Uhr über 105 und 107 bis auf 110 und zuletzt 111 Dollar. Der tatsächliche Eröffnungskurs lag dann noch einmal einen halben Dollar höher. Die Käufer haben die Auktion also bis zur letzten Sekunde getrieben, ein Abschlag gegenüber der letzten Taxe blieb aus. Auch die ersten Minuten des regulären Handels verliefen ohne Einbruch. Die Anthropic Aktie pendelte zwischen 110,00 und knapp 115 Dollar, in der Spitze stand ein Plus von mehr als 38 Prozent auf den Ausgabepreis. Kurz nach der Eröffnung waren bereits rund 148 Millionen Aktien umgesetzt – das entspricht etwa 15 Prozent aller beim Börsengang platzierten Papiere. Die Dimension Zwei Billionen Dollar – vom Start weg in der obersten Liga Zum Ausgabepreis war Anthropic voll verwässert mit rund 1,5 Billionen Dollar bewertet worden. Der erste Kurs hebt diesen Wert nach übereinstimmenden US-Medienberichten auf rund zwei Billionen Dollar. Rechnet man nur mit den tatsächlich ausstehenden Aktien, ohne Optionen und Mitarbeiterprogramme, ergibt sich ein Börsenwert von rund 1,45 Billionen Dollar. In beiden Lesarten gilt: Ein Unternehmen, das gestern noch privat war, zählt heute zu den wertvollsten börsennotierten Konzernen der Welt. Die Eckdaten des Börsengangs im Überblick: Ausgabepreis: 83 Dollar je Aktie, über der Spanne von 70 bis 78 Dollar

Platzierte Aktien: rund 980 Millionen

Erlös: 81,3 Milliarden Dollar aus dem öffentlichen Angebot, laut CNBC der größte Börsengang der Geschichte

Börsenkürzel: ANT an der Nasdaq

Erster Kurs: 111,50 Dollar am 19. November 2026 um 17:50 Uhr MEZ Die Gewinner 28 Milliarden Dollar – so viel verdienen die Zeichner am ersten Kurs Wer bei der Zuteilung zum Zug kam, hat mit dem ersten Kurs einen Buchgewinn von 28,50 Dollar je Aktie. Auf die rund 980 Millionen platzierten Papiere gerechnet sind das knapp 28 Milliarden Dollar. Profitiert haben davon auch Privatanleger: Rund 20 Prozent des Angebots waren nach CNBC-Informationen für sie reserviert, und die Nachfrage aus diesem Lager war demnach die größte, die es je bei einem Börsengang gab. Zu den Gewinnern zählt auch die Belegschaft. Nach einem CNBC-Bericht werden mehr als 400 Anthropic-Mitarbeiter durch den Börsengang zu Vermögen im dreistelligen Millionenbereich kommen. Und der Gesamtmarkt feierte mit: Der Nasdaq-Index legte im frühen Handel zeitweise 1,9 Prozent zu, weil Anleger im Debüt ein Signal für die zuletzt angeschlagenen KI-Aktien sehen. Die Ursache Warum die Anthropic Aktie so hoch eröffnet hat Der Aufschlag hat eine einfache Erklärung: Es gab weit mehr Kaufinteresse als Aktien. Der Börsengang war nach Medienberichten mehrfach überzeichnet. Laut Bloomberg hat mehr als die Hälfte der rund 1.200 Institutionen, die geboten hatten, kein einziges Stück erhalten. Wer leer ausging und die Aktie trotzdem im Depot haben wollte, musste in der Eröffnungsauktion kaufen – zu dem Preis, den der Markt verlangte. Was der Start zeigt Erstkurs über der letzten Indikation von 111 Dollar

Kein Rücksetzer unter 110 Dollar in den ersten Minuten

Sehr hoher Umsatz direkt nach der Eröffnung

Rückenwind für den gesamten KI-Sektor Was Anleger bedenken sollten Die Aktie notiert über den ersten Analysten-Kurszielen

Zeichner sitzen auf gut 34 Prozent Gewinn und könnten verkaufen

Banken können bis zu 147 Millionen weitere Aktien platzieren

Erste Handelstage nach Mega-Börsengängen verlaufen oft sehr schwankungsreich Der Realitätscheck Anthropic Aktie: Teurer, als die ersten Analysten rechnen So eindrucksvoll der Auftakt ist, die Bewertung hat damit einen großen Schritt nach vorn gemacht. Die ersten Kursziele unabhängiger Analysehäuser liegen zwischen 100 und 105 Dollar; New Street nennt 105 Dollar. Der erste Kurs der Anthropic Aktie liegt gut sechs Prozent darüber. Morningstar setzt den fairen Wert bei 92 Dollar an, der Erstkurs übertrifft ihn um rund 21 Prozent. Das sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Prognose der Redaktion. Für Anleger heißt das: Der Gewinn des ersten Tages gehört denen, die zu 83 Dollar zugeteilt wurden. Wer jetzt zu Kursen über 110 Dollar einsteigt, kauft ein Unternehmen, dessen Börsenwert bereits über dem liegt, was die bisher bekannten Analystenmodelle hergeben. Ob das Wachstum diese Bewertung trägt, werden erst die kommenden Quartalsberichte zeigen. Ausblick Drei Marken für den Rest des Abends 110 Dollar: bisheriges Tagestief und letzte Indikationsstufe vor der Eröffnung – die erste Unterstützung

111,50 Dollar: der Erstkurs – wer in der Auktion gekauft hat, ist darunter im Minus

115 Dollar: das bisherige Tageshoch – darüber wäre der Weg nach oben frei Der Schlusskurs in New York steht um 22 Uhr MEZ fest. Erst er zeigt, ob der Rekord-Börsengang auch ein Rekord-Handelstag wird. FAQ Häufige Fragen zum ersten Kurs der Anthropic Aktie Wie hoch war der erste Kurs der Anthropic Aktie?

111,50 Dollar. Er wurde am 19. November 2026 um 17:50 Uhr MEZ an der Nasdaq festgestellt. Wie viel liegt der erste Kurs über dem Ausgabepreis?

28,50 Dollar oder rund 34 Prozent. Der Ausgabepreis betrug 83 Dollar. Wie viel ist Anthropic jetzt wert?

Nach US-Medienberichten rund zwei Billionen Dollar. Auf Basis der ausstehenden Aktien sind es rund 1,45 Billionen Dollar. Unter welchem Kürzel wird die Anthropic Aktie gehandelt?

Unter dem Kürzel ANT an der US-Technologiebörse Nasdaq. Warum ist die Anthropic Aktie so stark gestartet?

Die Nachfrage überstieg das Angebot deutlich. Mehr als die Hälfte der bietenden Institutionen erhielt laut Bloomberg keine Zuteilung und konnte erst über die Börse kaufen. Fazit Anthropic Aktie: Ein Start für die Geschichtsbücher – die Bewährung kommt erst Der erste Kurs der Anthropic Aktie hat die Erwartungen des Vormittags klar übertroffen: 111,50 Dollar, plus 34 Prozent, rund zwei Billionen Dollar Börsenwert. Der größte Börsengang der Geschichte ist damit auch im Handel geglückt. Zugleich ist die Aktie vom ersten Kurs an anspruchsvoll bewertet und notiert über den ersten Kurszielen. Der heutige Abend gehört den Zeichnern. Ob die Käufer des ersten Tages ebenso zufrieden sein werden, entscheidet sich in den kommenden Wochen – mit dem Schlusskurs heute als erstem Fingerzeig.

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