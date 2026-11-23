Der König ist gestürzt, und kaum jemand hat es bemerkt. Jahrelang war ChatGPT das Synonym für künstliche Intelligenz. Doch dort, wo das große Geld verdient wird – bei den Unternehmen –, hat ein anderer die Führung übernommen. 44,8 Prozent der US-Firmen zahlen inzwischen für Claude, die KI von Anthropic. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, kommt nur noch auf 40,6 Prozent. Für die Anthropic Aktie ist das die vielleicht wichtigste Zahl überhaupt. An der Börse kommt zum Wochenstart Bewegung in den Kurs: Nach dem Minus von 8,5 Prozent am Freitag steigt die Anthropic Aktie vorbörslich um rund 4,5 Prozent auf etwa 92,90 Dollar (eigene Rechnung). Am Freitag hatte sie bei 88,91 Dollar geschlossen.
Anthropic Aktie: Claude stößt ChatGPT vom Thron – 44,8 Prozent der US-Firmen zahlen schon
Vor zwei Jahren kannte kaum ein Unternehmen Claude. Heute zahlen 44,8 Prozent der US-Firmen in einer viel beachteten Auswertung für die KI von Anthropic und nur noch 40,6 Prozent für ChatGPT. Der Machtwechsel im KI-Geschäft ist die stärkste Zahl hinter der Billionen-Bewertung. Zum Wochenstart erholt sich die Anthropic Aktie. Was die Daten zeigen, wo sie Schwächen haben und was das für die Aktie bedeutet.
Der Machtwechsel
Von null auf Platz eins in zwei Jahren
Die Zahlen stammen aus dem Ramp AI Index. Ramp ist ein US-Anbieter von Firmenkreditkarten und Ausgabensoftware und wertet aus, wofür seine Geschäftskunden tatsächlich Geld ausgeben – keine Umfrage, sondern echte Rechnungen. Der Aufstieg von Anthropic ist atemberaubend: Anfang 2024 zahlte kaum ein Unternehmen für Claude, Anfang 2025 waren es rund 10 Prozent, Anfang 2026 etwa 20 Prozent. Dann verdoppelte sich der Anteil binnen weniger Monate. Im April 2026 zog Anthropic mit 34,4 Prozent erstmals an OpenAI mit 32,3 Prozent vorbei. Seitdem wächst der Abstand: Zuletzt legte Anthropic um weitere 1,1 Punkte auf 44,8 Prozent zu, während OpenAI bei 40,6 Prozent auf der Stelle tritt. Der Vorsprung beträgt 4,2 Prozentpunkte.
Das Geschäft
Warum Firmenkunden für die Anthropic Aktie Gold wert sind
OpenAI wurde mit Privatnutzern groß, Anthropic mit Unternehmen. Programmierer lassen Claude Software schreiben, Konzerne bauen die KI in ihre Abläufe ein – und zahlen dafür Monat für Monat. Das Ergebnis steht im Börsenprospekt: Im dritten Quartal setzte Anthropic 16,96 Milliarden Dollar um, mehr als zwölfmal so viel wie ein Jahr zuvor. Noch deutlicher als bei der Zahl der Kunden ist der Vorsprung beim Geld: In der Woche bis zum 15. November flossen laut Ramp 58,7 Prozent der erfassten Ausgaben für KI-Rechenleistung an Anthropic und nur 37,2 Prozent an OpenAI. Genau diese Dynamik ist der Kern der Wachstumsgeschichte hinter der Anthropic Aktie.
Der Haken
Was die Zahlen verschweigen
So eindrucksvoll der Siegeszug ist, Anleger sollten drei Einschränkungen kennen. Erstens bildet der Index nur Kunden von Ramp ab, darunter viele Technologie- und Wachstumsfirmen. Für die gesamte US-Wirtschaft ist er nicht repräsentativ. Zweitens hängt das Geschäft an wenigen: Laut Ramp sorgt 1 Prozent der Unternehmen für 80 Prozent der Umsätze von OpenAI und Anthropic. Drittens verliert der Boom an Tempo. Im Oktober stiegen die Ausgaben für KI-Rechenleistung bei Anthropic nur noch um 0,5 Prozent, bei OpenAI um 2,1 Prozent. Zugleich purzeln die Preise: Binnen sechs Wochen sanken sie laut Ramp im Schnitt um gut 21 Prozent. Und mit xAI drängt ein dritter Anbieter nach vorn, wenn auch von niedrigem Niveau.
Die Aktie
Zwischen Ausgabepreis und Analystenzielen
Die Anthropic Aktie ist erst seit dem 19. November an der Nasdaq notiert. Der Börsengang zu 83 Dollar je Aktie brachte 81,3 Milliarden Dollar ein und war der größte der Geschichte. Am ersten Tag schoss die Aktie bis auf 115,10 Dollar, am Freitag stürzte sie im allgemeinen Ausverkauf zeitweise auf 83,05 Dollar – nur 5 Cent über dem Ausgabepreis. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Investing.com bei rund 118 Dollar. Auf der anderen Seite stehen Risiken: Im dritten Quartal schrieb Anthropic einen operativen Verlust von 567 Millionen Dollar, und in den kommenden Wochen werden nach Ablauf von Haltefristen viele Aktien frei. Stützen könnte die erwartete Aufnahme in den Nasdaq 100 am 21. Dezember. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die Daten belegen, dass Anthropic im Geschäft mit Unternehmen in kurzer Zeit vom Außenseiter zum Marktführer in dieser Stichprobe geworden ist. Das stützt die Wachstumsgeschichte hinter der Anthropic Aktie. Sie beantworten aber nicht die Frage, die über den Kurs entscheidet: ob aus Marktanteilen dauerhaft Gewinne werden. Der Wettbewerb ist hart, die Preise fallen, und Kunden können den Anbieter schnell wechseln – so wie sie in den vergangenen zwei Jahren zu Claude gewechselt sind. Kurzfristig dürfte die Anthropic Aktie stark schwanken. Der Ausgabepreis von 83 Dollar bleibt die Marke, auf die der Markt schaut.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Hat Claude ChatGPT bei Unternehmen überholt?
Laut dem Ramp AI Index ja: 44,8 Prozent der erfassten US-Unternehmen zahlen für Anthropic, 40,6 Prozent für OpenAI. Die Auswertung umfasst nur Kunden des Zahlungsanbieters Ramp und ist nicht für die gesamte Wirtschaft repräsentativ.
Warum steigt die Anthropic Aktie heute vorbörslich?
Nach dem Ausverkauf der Vorwoche erholen sich die KI-Werte. Am Freitag war die Anthropic Aktie um 8,5 Prozent gefallen.
Welche ISIN, WKN und Handelssymbole hat die Anthropic Aktie?
ISIN US03703U1079, WKN A42SXH, Handelssymbol 1ANT (Deutschland), US-Handelssymbol ANT (Nasdaq).
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