Der König ist gestürzt, und kaum jemand hat es bemerkt. Jahrelang war ChatGPT das Synonym für künstliche Intelligenz. Doch dort, wo das große Geld verdient wird – bei den Unternehmen –, hat ein anderer die Führung übernommen. 44,8 Prozent der US-Firmen zahlen inzwischen für Claude, die KI von Anthropic. OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, kommt nur noch auf 40,6 Prozent. Für die Anthropic Aktie ist das die vielleicht wichtigste Zahl überhaupt. An der Börse kommt zum Wochenstart Bewegung in den Kurs: Nach dem Minus von 8,5 Prozent am Freitag steigt die Anthropic Aktie vorbörslich um rund 4,5 Prozent auf etwa 92,90 Dollar (eigene Rechnung). Am Freitag hatte sie bei 88,91 Dollar geschlossen.