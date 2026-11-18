Am oberen Ende der ursprünglichen Spanne von 78 Dollar wäre Anthropic mit rund 1,4 Billionen Dollar bewertet worden. Nach Berichten des Wall Street Journal haben die Berater inzwischen eine Bewertung von 1,5 bis 1,6 Billionen Dollar diskutiert. Ein Hinweis auf die Erwartungen kommt aus dem Kryptomarkt: Auf der Plattform Hyperliquid wird ein Kontrakt, der eine Anthropic-Aktie abbilden soll, bei rund 99 Dollar gehandelt. Solche Kontrakte sind kein regulierter Handel mit der echten Aktie, zeigen aber, dass ein Teil der Anleger bereit ist, deutlich mehr als den Ausgabepreis zu zahlen. Je höher der Preis der Anthropic Aktie festgelegt wird, desto weniger Spielraum bleibt allerdings für einen Kurssprung am ersten Tag.