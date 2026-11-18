In dieser Nacht entscheidet sich, was die Anthropic Aktie kostet. Nach Börsenschluss in New York legt der Claude-Entwickler den Ausgabepreis fest, am Donnerstag soll der Handel an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT beginnen. Nach Informationen von Bloomberg erwägt Anthropic einen Preis von rund 80 bis 85 Dollar je Aktie, deutlich über der ursprünglichen Spanne von 70 bis 78 Dollar. Am oberen Ende würde allein das Basisangebot bis zu 70 Milliarden Dollar einbringen. Zusammen mit einer Privatplatzierung von 26 Milliarden Dollar wären es rund 96 Milliarden Dollar – der größte Börsengang, den es je gab.
Anthropic Aktie: Bis zu 85 Dollar je Aktie – heute Nacht fällt die Entscheidung über den größten Börsengang der Geschichte
Der Claude-Entwickler erwägt laut Bloomberg einen Ausgabepreis von 80 bis 85 Dollar – weit über der ursprünglichen Spanne. Inklusive Privatplatzierung könnten fast 96 Milliarden Dollar zusammenkommen, ein Weltrekord. Die große Analyse: was der Preis für die Anthropic Aktie bedeutet, wer zum Zug kommt und worauf Anleger am ersten Handelstag achten sollten.
Die Nachfrage
Ein Orderbuch wie noch nie
Hinter dem höheren Preis steht eine außergewöhnliche Nachfrage. Nach Informationen von CNBC haben institutionelle Investoren Aufträge über rund 400 Milliarden Dollar abgegeben, Privatanleger weitere knapp 100 Milliarden Dollar. Das entspricht etwa dem Siebenfachen der angebotenen Aktien. Die Orderbücher wurden bereits einen Tag früher als geplant geschlossen. Laut CNBC erwägt Anthropic deshalb auch, mehr Aktien anzubieten. Die Nachfrage übertrifft damit sogar den Börsengang von SpaceX. Wichtig für Anleger: Es handelt sich um unverbindliche Aufträge, die nicht zwingend zu Käufen am ersten Handelstag führen.
Angeboten werden 825 Millionen Aktien der Klasse A. Davon stammen rund 801 Millionen von Anthropic selbst, knapp 24 Millionen verkaufen bisherige Aktionäre. Die Konsortialbanken haben zudem die Option auf weitere 123,75 Millionen Aktien. Bis zu 20 Prozent des Angebots sollen an Privatanleger gehen, deutlich mehr als bei Börsengängen üblich. Parallel kaufen sieben Partner – AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia und TSMC – stimmrechtslose Aktien der Klasse N für zusammen 26 Milliarden Dollar zum Ausgabepreis.
Die Rechnung
Was der Preis für die Bewertung bedeutet
Am oberen Ende der ursprünglichen Spanne von 78 Dollar wäre Anthropic mit rund 1,4 Billionen Dollar bewertet worden. Nach Berichten des Wall Street Journal haben die Berater inzwischen eine Bewertung von 1,5 bis 1,6 Billionen Dollar diskutiert. Ein Hinweis auf die Erwartungen kommt aus dem Kryptomarkt: Auf der Plattform Hyperliquid wird ein Kontrakt, der eine Anthropic-Aktie abbilden soll, bei rund 99 Dollar gehandelt. Solche Kontrakte sind kein regulierter Handel mit der echten Aktie, zeigen aber, dass ein Teil der Anleger bereit ist, deutlich mehr als den Ausgabepreis zu zahlen. Je höher der Preis der Anthropic Aktie festgelegt wird, desto weniger Spielraum bleibt allerdings für einen Kurssprung am ersten Tag.
Ein hoher Ausgabepreis bringt Anthropic viel Geld – und den Käufern hohe Erwartungen.
Der erste Handelstag
Worauf Anleger am Donnerstag achten sollten
Der Eröffnungskurs
Bei großen Börsengängen beginnt der Handel oft erst Stunden nach der Eröffnung der Nasdaq. Der erste Kurs kann deutlich vom Ausgabepreis abweichen.
Limit statt Bestens
Wer die Anthropic Aktie am ersten Tag kaufen will, kann mit einer Limit-Order den maximalen Kaufpreis festlegen und sich so vor starken Ausschlägen schützen.
Die Stimmung am Markt
Der Börsengang fällt in eine Phase, in der die Nvidia Aktie den fünften Tag in Folge verloren hat. Die Lage im KI-Sektor kann den Start beeinflussen.
Die Mehrzuteilung
Üben die Banken ihre Option auf weitere Aktien aus, steigt das Volumen. Sie dient auch dazu, den Kurs in den ersten Wochen zu stabilisieren.
Es gibt auch Risiken. Das Finanzportal Invezz warnt, dass die Aktie trotz eines Preises am oberen Ende nach dem Start nachgeben könnte, falls die Nachfrage an der Börse schwächer ausfällt als im Orderbuch. Bloomberg Intelligence weist darauf hin, dass Anthropic Infrastrukturzusagen von rund 900 Milliarden Dollar eingegangen ist. Diese lassen sich nur bedienen, wenn das Wachstum anhält. Für Käufer der Anthropic Aktie heißt das: Sie bezahlen bereits heute einen großen Teil des künftigen Erfolgs.
Häufige Fragen zum Ausgabepreis der Anthropic Aktie
Wann wird der Ausgabepreis der Anthropic Aktie festgelegt?
Am Mittwochabend nach Börsenschluss in New York, also in der Nacht zum Donnerstag deutscher Zeit.
Wie hoch könnte der Ausgabepreis sein?
Nach Informationen von Bloomberg erwägt Anthropic 80 bis 85 Dollar je Aktie. Die ursprüngliche Spanne lag bei 70 bis 78 Dollar. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.
Wann beginnt der Handel mit der Anthropic Aktie?
Am Donnerstag, 19. November 2026, an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT.
Ist das der größte Börsengang aller Zeiten?
Bei 85 Dollar je Aktie und inklusive der Privatplatzierung von 26 Milliarden Dollar wären es laut Bloomberg rund 96 Milliarden Dollar – ein Rekord.
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