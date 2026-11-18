Was sich in den vergangenen Tagen abgezeichnet hatte, nimmt nun gewaltige Dimensionen an. Nach Informationen von CNBC haben institutionelle Investoren für die Anthropic Aktie Aufträge über rund 400 Milliarden Dollar abgegeben, Privatanleger weitere knapp 100 Milliarden Dollar. Angesichts dieser Nachfrage erwägt Anthropic, sein Angebot von bisher 825 Millionen Aktien zu vergrößern und den Ausgabepreis über 80 Dollar zu setzen. Die ursprüngliche Spanne lag bei 70 bis 78 Dollar. Der endgültige Preis soll nach US-Börsenschluss am Mittwoch feststehen, am Donnerstag beginnt der Handel an der Nasdaq.
Anthropic Aktie: Ansturm von fast 500 Milliarden Dollar – der Börsengang wird größer, die Bewertung könnte 1,5 Billionen knacken
Die Nachfrage sprengt alle Erwartungen: Investoren wollen Anthropic-Aktien für fast 500 Milliarden Dollar kaufen. Nach Informationen von CNBC erwägt der Claude-Entwickler deshalb, mehr Aktien anzubieten und den Preis über 80 Dollar zu setzen. Die große Analyse: was eine Aufstockung für die Anthropic Aktie bedeutet, wer profitiert und welche Risiken bleiben.
Die Rechnung
Was eine Aufstockung bedeuten würde
Am oberen Ende der bisherigen Spanne hätte der Börsengang 64,35 Milliarden Dollar eingebracht. Üben die Konsortialbanken zusätzlich ihre Option auf 123,75 Millionen weitere Aktien aus, wären es nach einer Rechnung von Invezz rund 74 Milliarden Dollar. Bei einem Preis von 80 Dollar ergäben sich nach Rechnung der Redaktion bereits rund 76 Milliarden Dollar einschließlich Mehrzuteilung – noch ohne eine mögliche Aufstockung des Basisangebots. Die Bewertung der Anthropic Aktie könnte Berichten zufolge über 1,5 Billionen Dollar steigen, manche Schätzungen nennen bis zu 1,6 Billionen Dollar. Damit würde Anthropic auf Anhieb zu den wertvollsten Unternehmen der Welt zählen.
Die Dynamik
Schneller als SpaceX
Bemerkenswert ist das Tempo. Laut TheStreet lagen die Aufträge schon am ersten Tag der Roadshow beim Doppelten des Angebots, am Ende des vierten Tages beim Sechsfachen – schneller als beim SpaceX-Börsengang im Juni. Wedbush-Analyst Dan Ives nennt den Börsengang einen wichtigen Schritt für die KI-Branche. Die rund 895 Milliarden Dollar, die Anthropic für Rechenleistung zugesagt hat, gäben der Wall Street ein Nachfragesignal, mit dem sie endlich rechnen könne.
Die Profiteure
Wer vom Ansturm auf die Anthropic Aktie profitiert
Nvidia
Nvidia kauft laut Berichten im Rahmen der Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar Anthropic-Aktien für rund 10 Milliarden Dollar.
Auch Google ist an der Privatplatzierung beteiligt und gehört seit Langem zu den Anteilseignern von Anthropic.
Die Gründer
Die Geschwister Dario und Daniela Amodei und die übrigen Gründer profitieren direkt von einer höheren Bewertung.
Der gesamte KI-Sektor
Ein erfolgreicher Börsengang würde zeigen, dass Anleger trotz der jüngsten Korrektur bereit sind, viel Geld in KI zu investieren.
Die Gegenstimmen
Warum nicht alle jubeln
Es gibt auch Skeptiker. Der durch den Film „The Big Short" bekannte Investor Steve Eisman hält den Börsengang laut CNBC inzwischen für nicht mehr so wichtig für den Gesamtmarkt. Bloomberg Intelligence warnt, dass Anthropic seine Infrastrukturzusagen von rund 900 Milliarden Dollar nur bedienen könne, wenn es dauerhaft höhere Preise als Cloud-Konzerne und frei verfügbare Modelle durchsetze. Ein sehr hoher Ausgabepreis bedeutet zudem, dass Käufer der Anthropic Aktie einen großen Teil des künftigen Wachstums schon heute bezahlen.
Häufige Fragen zur Aufstockung des Anthropic-Börsengangs
Vergrößert Anthropic seinen Börsengang?
Nach Informationen von CNBC erwägt Anthropic wegen der hohen Nachfrage, mehr Aktien anzubieten und den Preis über 80 Dollar zu setzen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.
Wie hoch ist die Nachfrage nach der Anthropic Aktie?
Laut CNBC rund 400 Milliarden Dollar von institutionellen Investoren und knapp 100 Milliarden Dollar von Privatanlegern.
Wie hoch könnte die Bewertung von Anthropic werden?
Berichten zufolge über 1,5 Billionen Dollar, manche Schätzungen nennen bis zu 1,6 Billionen Dollar.
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