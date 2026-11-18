Vergrößert Anthropic seinen Börsengang?

Nach Informationen von CNBC erwägt Anthropic wegen der hohen Nachfrage, mehr Aktien anzubieten und den Preis über 80 Dollar zu setzen. Offiziell bestätigt ist das noch nicht.

Wie hoch ist die Nachfrage nach der Anthropic Aktie?

Laut CNBC rund 400 Milliarden Dollar von institutionellen Investoren und knapp 100 Milliarden Dollar von Privatanlegern.

Wie hoch könnte die Bewertung von Anthropic werden?

Berichten zufolge über 1,5 Billionen Dollar, manche Schätzungen nennen bis zu 1,6 Billionen Dollar.