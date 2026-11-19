Kaum eine Aktie ist mit so viel Rückenwind von der Wall Street gestartet wie die Anthropic Aktie. Noch bevor an der Nasdaq der erste Kurs feststand, hatten mehrere unabhängige Analysehäuser Kaufempfehlungen ausgesprochen – mit Kurszielen, die bis zu 87 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar liegen. Nach einem turbulenten ersten Handelstag mit einem Schlusskurs von 97,17 Dollar stellt sich die Frage neu: Wer hat welche Zahl genannt, und mit welcher Begründung?
Anthropic Aktie: Kursziele von 92 bis 155 Dollar – das sagen die Analysten nach dem Rekord-Börsengang wirklich
Acht Analysehäuser, acht Meinungen: Für die Anthropic Aktie reichen die Kursziele von 100 bis 155 Dollar, der faire Wert von Morningstar liegt bei 92 Dollar. Nach dem Schlusskurs von 97,17 Dollar sehen die Optimisten über 50 Prozent Potenzial. Die wichtigsten Argumente der Bullen und der Skeptiker.
Der Überblick
Anthropic Aktie: Alle Kursziele auf einen Blick
Sortiert nach der Höhe des Kursziels ergibt sich folgendes Bild. In Klammern steht jeweils der rechnerische Abstand zum Schlusskurs von 97,17 Dollar:
Melius Research: Kaufen, Kursziel 155 Dollar auf Sicht von zwei Jahren (plus 60 Prozent). Analyst Ben Reitzes, Studie vom 19. November 2026.
Needham: Kaufen, Kursziel 150 Dollar (plus 54 Prozent). Analyst Scott Berg, Studie vom 19. November 2026.
Wolfe Research: Outperform, Kursziel 135 Dollar (plus 39 Prozent). Studie vom 18. November 2026.
Citizens: Market Outperform, Kursziel 125 Dollar (plus 29 Prozent). Analyst Patrick Walravens, Studie vom 19. November 2026.
New Street Research: Kaufen, Kursziel 105 Dollar (plus 8 Prozent). Analyst Pierre Ferragu, Studie vom 17. November 2026.
Freedom Finance: Kaufen, Kursziel 101,90 Dollar (plus 5 Prozent).
KGI Securities: Outperform, Kursziel 100 Dollar (plus 3 Prozent). Analyst Zheng Jiemao, Studie vom 16. November 2026.
Morningstar: fairer Wert 92 Dollar (minus 5 Prozent), veröffentlicht am 7. November 2026. Das ist kein Kursziel auf zwölf Monate, sondern eine Schätzung des inneren Werts.
Wichtig für die Einordnung: Sämtliche Studien stammen von Häusern, die nicht zum Bankenkonsortium des Börsengangs gehören. Die Konsortialbanken dürfen erst nach Ablauf einer Sperrfrist eigene Einschätzungen veröffentlichen. Das Meinungsbild wird sich in den kommenden Wochen also noch deutlich verbreitern.
Die Bullen
150 Dollar und mehr: Die Argumente der Optimisten
Needham – in einer Liga mit Amazon, Google und Microsoft. Scott Berg stellt Anthropic in eine Reihe mit den dominanten Technologiekonzernen der vergangenen Jahrzehnte. Er erwartet für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 150 Prozent und hält langfristig eine Bruttomarge von über 90 Prozent sowie eine operative Marge von mehr als 35 Prozent für möglich. Sein Kursziel entspricht nach eigenen Angaben rund dem 18-Fachen des geschätzten Umsatzes 2027. Im optimistischen Szenario sieht er 200 Dollar.
Melius Research – die Kosten fallen dramatisch. Ben Reitzes rechnet für 2029 mit rund 430 Milliarden Dollar Umsatz und bewertet die Aktie mit etwa dem Sechsfachen davon. Besonders überrascht hat ihn nach eigenen Worten, wie stark die Kosten für die Bereitstellung der KI-Modelle gesunken sind: von rund zwei Dollar je Dollar Umsatz im Jahr 2024 auf zuletzt 14 Cent.
Citizens – Gründer, Sicherheit, Chips. Patrick Walravens hebt hervor, dass alle sieben Mitgründer fast sechs Jahre nach der Gründung noch an Bord sind. Als Wettbewerbsvorteil wertet er, dass Anthropic seine Claude-Modelle auf allen vier großen Chip-Familien trainieren und betreiben kann und damit weniger von einem einzelnen Lieferanten abhängt.
New Street Research – ein Jahrhundert-Börsengang. Pierre Ferragu nennt Anthropic einen Börsengang, wie es ihn nur einmal pro Generation gebe. Er rechnet für 2030 mit rund 500 Milliarden Dollar Umsatz und einer operativen Marge im mittleren Zehnerbereich. Allerdings: Seine Studie bezog sich auf die damalige Preisspanne von 70 bis 78 Dollar. Sein Kursziel von 105 Dollar wurde am ersten Handelstag zeitweise um zehn Dollar übertroffen.
Die Skeptiker
92 Dollar und weniger: Die Argumente der Vorsichtigen
Nicht alle Stimmen sind euphorisch. Morningstar setzt den fairen Wert der Anthropic Aktie bei 92 Dollar an und damit unter dem Schlusskurs des ersten Tages. Der New Yorker Finanzprofessor Aswath Damodaran sagte dem Sender CNBC, die Aktie sei zwar ein direkter Weg, auf das langfristige Potenzial der KI zu setzen, schon die Bewertung zum Ausgabepreis verlange aber erhebliches künftiges Wachstum. Zudem kritisierte er die Stimmrechtsstruktur. Der frühere SEC-Chef Gary Gensler verwies auf die mehrjährigen Zusagen für Rechenleistung von rund 895 Milliarden Dollar und stellte infrage, ob die künftigen Erlöse sie decken.
Bemerkenswert: Auch die Optimisten benennen Risiken. Needham-Analyst Berg nennt anhaltenden Preisdruck bei der Abrechnung von KI-Leistung, immer bessere offene und spezialisierte Modelle sowie vergleichsweise niedrige Wechselkosten für Kunden. Er schätzt außerdem, dass Anthropic bis 2030 zusätzliche Rechenkapazität im Wert von mehr als 520 Milliarden Dollar benötigen könnte – über die bereits vertraglich zugesagten Summen hinaus.
Die Einordnung
Was der erste Handelstag an den Kurszielen ändert
Der Kursverlauf hat die Analystenlandschaft in zwei Lager geteilt. Die Ziele von KGI Securities, Freedom Finance und New Street Research wurden mit dem ersten Kurs von 111,50 Dollar auf einen Schlag übertroffen und liegen auch nach dem Rücksetzer nur knapp über dem Schlusskurs. Die Ziele von Citizens, Wolfe Research, Needham und Melius Research wurden dagegen nicht einmal im Tageshoch von 115,10 Dollar erreicht. Der Finanzdienst Marketscreener weist auf Basis von fünf Analysten ein mittleres Kursziel von 118,93 Dollar aus.
Für Anleger heißt das: Die Spanne der Einschätzungen ist außergewöhnlich breit. Zwischen dem fairen Wert von Morningstar und dem Bullenszenario von Needham liegen mehr als 100 Dollar je Aktie. Das zeigt, wie stark jede Bewertung von Annahmen über Umsätze abhängt, die erst in drei bis vier Jahren erzielt werden sollen. Die genannten Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose der Redaktion.
FAQ
Häufige Fragen zu den Analysten-Kurszielen der Anthropic Aktie
Wie hoch ist das höchste Kursziel für die Anthropic Aktie?
155 Dollar von Melius Research auf Sicht von zwei Jahren. Needham nennt 150 Dollar und im Bullenszenario 200 Dollar.
Welches Haus ist am vorsichtigsten?
Morningstar mit einem fairen Wert von 92 Dollar. Das niedrigste klassische Kursziel stammt mit 100 Dollar von KGI Securities.
Gibt es Verkaufsempfehlungen?
In den vorliegenden Studien nicht. Kritische Stimmen kommen bislang von außerhalb der klassischen Aktienanalyse, etwa von Aswath Damodaran.
Warum fehlen die großen Investmentbanken?
Die Banken, die den Börsengang begleitet haben, unterliegen einer Sperrfrist und dürfen erst später Studien veröffentlichen.
Wo steht die Anthropic Aktie aktuell?
Der Schlusskurs am ersten Handelstag lag bei 97,17 Dollar, der Ausgabepreis bei 83 Dollar.
Fazit
Anthropic Aktie: Viel Zustimmung, wenig Einigkeit über den Preis
Die Wall Street ist sich bei der Anthropic Aktie in einem Punkt einig: Das Unternehmen gilt als einer der wichtigsten Gewinner des KI-Zeitalters, keine der vorliegenden Studien rät zum Verkauf. Uneinig sind sich die Analysten über den Preis, den dieses Wachstum heute wert ist. Zwischen 92 und 155 Dollar ist alles vertreten. Der erste Handelstag hat gezeigt, dass der Markt derzeit eher der vorsichtigen Hälfte folgt. Ob die Optimisten recht behalten, entscheidet sich an den Quartalszahlen – und an der Frage, wie die Studien der Konsortialbanken ausfallen, sobald deren Sperrfrist endet.
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