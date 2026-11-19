Needham – in einer Liga mit Amazon, Google und Microsoft. Scott Berg stellt Anthropic in eine Reihe mit den dominanten Technologiekonzernen der vergangenen Jahrzehnte. Er erwartet für das Geschäftsjahr 2027 ein Umsatzwachstum von mehr als 150 Prozent und hält langfristig eine Bruttomarge von über 90 Prozent sowie eine operative Marge von mehr als 35 Prozent für möglich. Sein Kursziel entspricht nach eigenen Angaben rund dem 18-Fachen des geschätzten Umsatzes 2027. Im optimistischen Szenario sieht er 200 Dollar.

Melius Research – die Kosten fallen dramatisch. Ben Reitzes rechnet für 2029 mit rund 430 Milliarden Dollar Umsatz und bewertet die Aktie mit etwa dem Sechsfachen davon. Besonders überrascht hat ihn nach eigenen Worten, wie stark die Kosten für die Bereitstellung der KI-Modelle gesunken sind: von rund zwei Dollar je Dollar Umsatz im Jahr 2024 auf zuletzt 14 Cent.

Citizens – Gründer, Sicherheit, Chips. Patrick Walravens hebt hervor, dass alle sieben Mitgründer fast sechs Jahre nach der Gründung noch an Bord sind. Als Wettbewerbsvorteil wertet er, dass Anthropic seine Claude-Modelle auf allen vier großen Chip-Familien trainieren und betreiben kann und damit weniger von einem einzelnen Lieferanten abhängt.

New Street Research – ein Jahrhundert-Börsengang. Pierre Ferragu nennt Anthropic einen Börsengang, wie es ihn nur einmal pro Generation gebe. Er rechnet für 2030 mit rund 500 Milliarden Dollar Umsatz und einer operativen Marge im mittleren Zehnerbereich. Allerdings: Seine Studie bezog sich auf die damalige Preisspanne von 70 bis 78 Dollar. Sein Kursziel von 105 Dollar wurde am ersten Handelstag zeitweise um zehn Dollar übertroffen.