Zwei Zahlen erzählen die Geschichte dieses Tages. Die erste: plus 17 Prozent. So viel liegt die Anthropic Aktie nach ihrem ersten Handelstag über dem Ausgabepreis von 83 Dollar, der Schlusskurs an der Nasdaq beträgt 97,17 Dollar. Die zweite: minus 13 Prozent. So viel hat verloren, wer zum ersten Kurs von 111,50 Dollar eingestiegen ist. Der größte Börsengang der Geschichte hat an einem einzigen Tag Gewinner und Verlierer produziert – je nachdem, zu welcher Uhrzeit gekauft wurde.
Anthropic Aktie nach dem Rekord-Börsengang: Von 115 auf 97 Dollar – die große Analyse nach dem wildesten ersten Handelstag des Jahres
Eröffnung bei 111,50 Dollar, Hoch bei 115,10 Dollar, Schluss bei 97,17 Dollar: Die Anthropic Aktie beendet ihren ersten Handelstag 17 Prozent über dem Ausgabepreis, aber fast 13 Prozent unter dem ersten Kurs. Was die Zahlen aus dem Börsenprospekt über Wachstum, Bewertung und Risiken verraten.
Der Handelstag
Anthropic Aktie: 30 Minuten Euphorie, dann Gewinnmitnahmen
Um 17:50 Uhr deutscher Zeit stellte die Nasdaq den ersten Kurs fest: 111,50 Dollar, gut 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Allein dieses erste Geschäft hatte nach Angaben von Yahoo Finance ein Volumen von rund zwölf Milliarden Dollar. Kurz darauf markierte die Anthropic Aktie bei 115,10 Dollar ihr Tageshoch, die Bewertung überschritt rechnerisch zwei Billionen Dollar.
Dann drehte der Wind. Schon in der ersten halben Stunde rutschte der Kurs auf rund 97 Dollar, im Tief wurden 92,72 Dollar bezahlt. Bis zum Handelsschluss pendelte sich die Aktie zwischen 95 und 98 Dollar ein. Das Muster ist typisch für stark überzeichnete Börsengänge: Zeichner, die zu 83 Dollar zugeteilt wurden, nutzen die hohen Eröffnungskurse zum Verkauf – und treffen auf Käufer, die in der Auktion fast jeden Preis geboten haben.
Das Geschäft
Vom Start-up zum Milliardenkonzern in drei Jahren
Was Anleger mit der Anthropic Aktie kaufen, zeigt der Börsenprospekt in bemerkenswerter Deutlichkeit. Der Umsatz des Claude-Entwicklers hat sich in kürzester Zeit vervielfacht:
2023: 41 Millionen Dollar Umsatz
2024: 386 Millionen Dollar
2025: 4,6 Milliarden Dollar
Erstes Halbjahr 2026: 16,3 Milliarden Dollar, rund 14-mal so viel wie im Vorjahreszeitraum
Drittes Quartal 2026: rund 17,0 Milliarden Dollar in nur drei Monaten
Im zweiten Quartal 2026 schrieb Anthropic laut Prospekt erstmals einen operativen Gewinn von 974 Millionen Dollar. Im dritten Quartal stand wieder ein operativer Verlust von 567 Millionen Dollar. Die Kasse ist gut gefüllt: Zum Halbjahr wies das Unternehmen 131,7 Milliarden Dollar an liquiden Mitteln und kurzfristigen Anlagen aus, dazu kommen nun die Erlöse aus dem Börsengang.
Die Schlagzeilen-Zahl
80 Milliarden Dollar Verlust – und warum das nur die halbe Wahrheit ist
Im ersten Halbjahr 2026 steht unter dem Strich ein Nettoverlust von 80,7 Milliarden Dollar. Diese Zahl klingt dramatisch, ist aber überwiegend ein Buchungseffekt: 72,4 Milliarden Dollar entfallen auf die Neubewertung von Wandelanleihen und ähnlichen Finanzinstrumenten, die mit der steigenden Unternehmensbewertung im Wert gestiegen sind. Geld ist dadurch nicht abgeflossen. Der operative Verlust im selben Zeitraum lag bei 693 Millionen Dollar.
Die Bewertung
Anthropic Aktie: Was 97 Dollar wirklich kosten
Zum Schlusskurs ist Anthropic voll verwässert rund 1,75 Billionen Dollar wert. Setzt man dem den auf ein Jahr hochgerechneten Umsatz des dritten Quartals von rund 68 Milliarden Dollar gegenüber, ergibt sich ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von etwa 26. Das ist viel, aber weniger, als es auf den ersten Blick wirkt: Wächst der Umsatz auch nur annähernd im bisherigen Tempo weiter, schrumpft diese Kennzahl schnell. Genau darauf wetten die Käufer.
Das größte Risiko
895 Milliarden Dollar: die Wette auf Rechenleistung
Der wichtigste Posten für jede Analyse der Anthropic Aktie steht nicht in der Gewinn- und Verlustrechnung. Das Unternehmen hat sich nach Angaben aus dem Prospekt zu mehrjährigen Ausgaben für Rechenkapazität und Infrastruktur von rund 895 Milliarden Dollar verpflichtet, unter anderem gegenüber Google und Amazon mit jeweils mehr als 110 Milliarden Dollar. Diese Zusagen sind keine sofort fälligen Schulden und teilweise an Bedingungen geknüpft. Sie funktionieren aber nur, wenn die Nachfrage nach Claude so stark wächst wie geplant. Konzernchef Dario Amodei hat selbst eingeräumt, dass eine Fehleinschätzung um wenige Jahre bei solchen Verträgen existenzbedrohend sein kann.
Skeptiker setzen genau hier an. Der frühere SEC-Chef Gary Gensler stellte öffentlich die Frage, ob die künftigen Umsätze diese Verpflichtungen tragen können. Der New Yorker Bewertungsexperte Aswath Damodaran sagte dem Sender CNBC, schon eine Bewertung von 1,5 Billionen Dollar setze erhebliches künftiges Wachstum voraus, und kritisierte die Stimmrechtsstruktur.
Charttechnik
Drei Marken, auf die es jetzt ankommt
92,72 Dollar: das Tagestief. Fällt die Marke, rückt der Ausgabepreis in den Blick.
100 Dollar: die runde Marke wurde nach der Eröffnung schnell unterschritten und ist nun der erste Widerstand.
111,50 Dollar: der erste Kurs. Erst darüber wären alle Käufer des ersten Tages wieder im Plus.
83 Dollar: der Ausgabepreis und damit die Linie, an der sich der Erfolg des Börsengangs langfristig misst.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wo hat die Anthropic Aktie am ersten Handelstag geschlossen?
Bei 97,17 Dollar, rund 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar.
Wie hoch war der erste Kurs?
111,50 Dollar. Das Tageshoch lag bei 115,10 Dollar, das Tagestief bei 92,72 Dollar.
Macht Anthropic Gewinn?
Im zweiten Quartal 2026 gab es erstmals einen operativen Gewinn, im dritten Quartal wieder einen operativen Verlust. Der hohe Nettoverlust im ersten Halbjahr geht überwiegend auf Bewertungseffekte ohne Geldabfluss zurück.
Wie hoch ist der Umsatz von Anthropic?
16,3 Milliarden Dollar im ersten Halbjahr 2026 und rund 17,0 Milliarden Dollar allein im dritten Quartal.
Was ist das größte Risiko der Anthropic Aktie?
Die mehrjährigen Zusagen für Rechenleistung von rund 895 Milliarden Dollar, die nur bei anhaltend starkem Wachstum tragbar sind.
Fazit
Anthropic Aktie: Starkes Unternehmen, anspruchsvoller Preis
Der erste Handelstag hat zwei Dinge gezeigt. Erstens: Der Börsengang ist gelungen, die Anthropic Aktie schließt deutlich über dem Ausgabepreis, und das Unternehmen dahinter wächst in einem Tempo, das an der Börse seinesgleichen sucht. Zweitens: Der Markt ist nicht bereit, jeden Preis zu zahlen. Die zwei Billionen Dollar vom Mittag hielten keine Stunde. Wer die Aktie beurteilen will, sollte weniger auf den Kurs der ersten Minuten schauen als auf zwei Fragen: Hält das Umsatzwachstum an, und rechnen sich die gewaltigen Zusagen für Rechenleistung? Die ersten Antworten liefert der erste Quartalsbericht als börsennotiertes Unternehmen.
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