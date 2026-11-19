Um 17:50 Uhr deutscher Zeit stellte die Nasdaq den ersten Kurs fest: 111,50 Dollar, gut 34 Prozent über dem Ausgabepreis. Allein dieses erste Geschäft hatte nach Angaben von Yahoo Finance ein Volumen von rund zwölf Milliarden Dollar. Kurz darauf markierte die Anthropic Aktie bei 115,10 Dollar ihr Tageshoch, die Bewertung überschritt rechnerisch zwei Billionen Dollar.

Dann drehte der Wind. Schon in der ersten halben Stunde rutschte der Kurs auf rund 97 Dollar, im Tief wurden 92,72 Dollar bezahlt. Bis zum Handelsschluss pendelte sich die Aktie zwischen 95 und 98 Dollar ein. Das Muster ist typisch für stark überzeichnete Börsengänge: Zeichner, die zu 83 Dollar zugeteilt wurden, nutzen die hohen Eröffnungskurse zum Verkauf – und treffen auf Käufer, die in der Auktion fast jeden Preis geboten haben.