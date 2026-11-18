Am oberen Ende der Preisspanne wird Anthropic mit rund 1,4 Billionen Dollar bewertet, einschließlich aller Aktien und Optionen. Das klingt gewaltig. Die Investmentbank William Blair kommt dennoch zu dem Schluss, der Börsengang sei relativ günstig: Die Bewertung entspreche dem Sieben- bis Achtfachen des für 2027 erwarteten Umsatzes, während vergleichbare Unternehmen im Mittel beim Elffachen lägen – bei einem Wachstum von rund 150 Prozent gegenüber etwa 20 Prozent. New Street Research mit Analyst Pierre Ferragu empfiehlt die Anthropic Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 105 Dollar. Ferragu erwartet, dass der Umsatz von rund 53 Milliarden Dollar im Jahr 2026 bis 2030 auf 505 Milliarden Dollar steigt. Alle Ziele und Schätzungen sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.