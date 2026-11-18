Hinter jedem Börsengang steht ein Prospekt, und der von Anthropic liest sich wie ein Thriller. In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 setzte der Entwickler der KI-Modelle Claude 33,24 Milliarden Dollar um – mehr als das Zwölffache des Vorjahreszeitraums. Allein im dritten Quartal waren es rund 17 Milliarden Dollar. Gleichzeitig weist das Unternehmen für die ersten neun Monate einen Nettoverlust von 104 Milliarden Dollar aus, nach 25,1 Milliarden Dollar im Vorjahr. Wer die Anthropic Aktie bewerten will, muss verstehen, wie beides zusammenpasst.
Anthropic Aktie: 33 Milliarden Umsatz, 104 Milliarden Verlust – die Wahrheit hinter der Billionen-Bewertung
Zwölfmal mehr Umsatz als vor einem Jahr, aber ein Nettoverlust in dreistelliger Milliardenhöhe und Zahlungsverpflichtungen von fast 900 Milliarden Dollar: Der Börsenprospekt zeigt, was Anleger mit der Anthropic Aktie wirklich kaufen. Die große Analyse der Zahlen – und warum manche Analysten die Bewertung trotzdem für günstig halten.
Der Verlust
Warum das Minus weniger dramatisch ist, als es aussieht
Der größte Teil des Verlusts hat mit dem laufenden Geschäft wenig zu tun. Laut Prospekt entsteht er vor allem durch die Neubewertung von Wandelanleihen: Weil der Wert von Anthropic stark gestiegen ist, mussten diese Papiere höher bewertet werden. Allein im ersten Halbjahr waren das rund 72,4 Milliarden Dollar. Mit der Umwandlung der Anleihen nach dem Börsengang dürfte dieser Effekt weitgehend entfallen. Operativ war das dritte Quartal nahezu ausgeglichen: Rund 17 Milliarden Dollar Umsatz standen Betriebskosten von etwa 17,5 Milliarden Dollar gegenüber. Im ersten Halbjahr erzielte Anthropic sogar einen positiven operativen Cashflow von 3,9 Milliarden Dollar.
Die Verpflichtungen
Fast 900 Milliarden Dollar für Rechenleistung
Die eigentliche Herausforderung steht an anderer Stelle im Prospekt. Für Rechenzentren, Chips und Infrastruktur hat sich Anthropic zu Zahlungen von rund 895 Milliarden Dollar verpflichtet. Rund 448 Milliarden Dollar davon werden bis Ende 2030 fällig, etwa 70 Milliarden Dollar bereits in den zwölf Monaten bis September 2027. Diese Summen übersteigen den heutigen Umsatz um ein Vielfaches. Die Anthropic Aktie ist damit eine Wette darauf, dass das Wachstum schnell genug weitergeht, um diese Verpflichtungen zu tragen.
Die Bewertung
Teuer oder überraschend günstig?
Am oberen Ende der Preisspanne wird Anthropic mit rund 1,4 Billionen Dollar bewertet, einschließlich aller Aktien und Optionen. Das klingt gewaltig. Die Investmentbank William Blair kommt dennoch zu dem Schluss, der Börsengang sei relativ günstig: Die Bewertung entspreche dem Sieben- bis Achtfachen des für 2027 erwarteten Umsatzes, während vergleichbare Unternehmen im Mittel beim Elffachen lägen – bei einem Wachstum von rund 150 Prozent gegenüber etwa 20 Prozent. New Street Research mit Analyst Pierre Ferragu empfiehlt die Anthropic Aktie zum Kauf und nennt ein Kursziel von 105 Dollar. Ferragu erwartet, dass der Umsatz von rund 53 Milliarden Dollar im Jahr 2026 bis 2030 auf 505 Milliarden Dollar steigt. Alle Ziele und Schätzungen sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Warnsignale
Was Investoren Sorgen bereitet
Das Wachstum verlangsamt sich
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz gegenüber dem Vorquartal um rund 47 Prozent, nach etwa 144 Prozent im zweiten Quartal.
Fallende Preise für KI-Modelle
Investoren sorgen sich laut William Blair um Druck auf die Bruttomarge, weil die Preise für KI-Modelle sinken.
Wettbewerb und offene Modelle
Konkurrenten und frei verfügbare Modelle könnten die Preissetzungsmacht begrenzen.
Hohe Fixkosten
Die Verpflichtungen für Rechenleistung laufen unabhängig davon weiter, wie sich die Nachfrage entwickelt.
Häufige Fragen zu den Zahlen der Anthropic Aktie
Wie viel Umsatz macht Anthropic?
In den ersten neun Monaten 2026 rund 33,24 Milliarden Dollar, im dritten Quartal allein rund 17 Milliarden Dollar.
Warum macht Anthropic 104 Milliarden Dollar Verlust?
Der Großteil stammt aus der Neubewertung von Wandelanleihen. Dieser Effekt dürfte nach dem Börsengang weitgehend entfallen. Operativ war das dritte Quartal nahezu ausgeglichen.
Ist die Anthropic Aktie teuer?
Am oberen Ende der Spanne liegt die Bewertung bei rund 1,4 Billionen Dollar. William Blair hält das im Verhältnis zum erwarteten Umsatz 2027 für relativ günstig. Das ist eine Einschätzung des Hauses, keine Prognose der Redaktion.
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