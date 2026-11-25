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Anthropic Aktie: 275,1 Milliarden USD Umsatz bis 2028? Das erwartet Oppenheimer

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 14:21 1 Min. Oppenheimer

Oppenheimer traut Anthropic 2028 einen Umsatz von 275,1 Milliarden USD zu und setzt das Kursziel auf 150 USD.

Bild: Brecht Corbeel / Unsplash

Der Analyst von Oppenheimer, Param Singh, nimmt die Anthropic-Aktie (ISIN: US03703U1079, WKN: A42SXH, Ticker: ANT) mit dem Rating "outperform" und einem Kursziel von 150 USD in die Bewertung auf. Anthropic nehme bei der Entwicklung besonders leistungsfähiger KI-Modelle eine führende Stellung ein. Das "rasante" Entwicklungstempo versetze das Unternehmen in die Lage, von den steigenden KI-Ausgaben der Firmenkunden zu profitieren. Zugleich setze Anthropic seine Rechenkapazität immer effizienter ein. Dadurch sinke der Rechenaufwand je Aufgabe, was die Kosten pro Aufgabe senke. Immer mehr Kunden würden die Modelle nutzen und ihre Ausgaben dafür erhöhen. Das eröffne Anthropic laut Param Singh "erheblichen Wachstumsspielraum". Das kommerzielle Marktpotenzial für KI beziffere Oppenheimer für 2030 auf 5,3 Billionen USD. Anthropic könne seinen technologischen Vorsprung in dauerhaftes Umsatzwachstum umsetzen. Da die operativen Kosten langsamer steigen könnten als die Erlöse, dürfte sich auch die operative Marge verbessern. Für 2028 rechne Param Singh mit einem Umsatz von 275,1 Milliarden USD und einer operativen Marge von mehr als 20 Prozent. Der Analyst von Oppenheimer, Param Singh, stuft die Anthropic-Aktie damit erstmals als "outperform" ein und setzt das Kursziel auf 150 USD. (Analyse vom 24.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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