Die Anthropic Aktie steht vor einem ersten Kurs, der selbst optimistische Erwartungen vom Vormittag übertrifft. 110 Dollar bedeuten 32,5 Prozent Aufschlag, gut 26 Milliarden Dollar Buchgewinn für die Zeichner und eine Bewertung an der Schwelle zu zwei Billionen Dollar. Belegt ist der Nachfrageüberhang, offen ist, wie lange er trägt. Denn auf diesem Niveau liegt die Aktie bereits über dem ersten Kursziel und deutlich über dem fairen Wert, den Morningstar nennt. Die Auktion entscheidet über den ersten Kurs – über den Erfolg des Börsengangs entscheiden die Tage danach.