Die Zahl des Abends lautet 110. So viele Dollar stehen um 17:32 Uhr deutscher Zeit auf beiden Seiten des Orderbuchs der Anthropic Aktie: 110,00 Dollar bei den Käufern, 110,00 Dollar bei den Verkäufern. Gehandelt ist damit noch nichts, aber die Eröffnungsauktion an der Nasdaq hat sich auf einen Preis eingependelt, der 32,5 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar liegt. Wer bei der Zuteilung zum Zug kam, sitzt rechnerisch auf 27 Dollar Gewinn je Aktie – zusammengerechnet mehr als 26 Milliarden Dollar.
Anthropic Aktie: Jetzt stehen 110 Dollar im Orderbuch – 26 Milliarden Dollar Gewinn für die Zeichner, bevor der erste Kurs fällt
Geld 110, Brief 110: Die Indikation für die Anthropic Aktie ist seit dem Nachmittag um mehr als zehn Dollar gestiegen und liegt nun 32,5 Prozent über dem Ausgabepreis. Die Zwei-Billionen-Dollar-Marke rückt in Reichweite – und das erste Kursziel ist schon überholt.
Der Verlauf
Anthropic Aktie: Von 100 auf 110 Dollar – Stufe um Stufe
Seit die Aktie um 16 Uhr MEZ für den Handel freigegeben wurde, kennt die Indikation nur eine Richtung. Die Stationen im Überblick:
100 Dollar – erste Taxe, rund 20 Prozent über dem Ausgabepreis
103 Dollar – kurz nach 16 Uhr MEZ
105 bis 106 Dollar – gegen 16:30 bis 17 Uhr MEZ
107,02 Dollar – 17:10 Uhr MEZ
107,90 Dollar – 17:15 Uhr MEZ
110 Dollar – 17:24 Uhr MEZ
Auffällig ist nicht nur das Niveau, sondern auch das Tempo: Allein zwischen 17:10 Uhr und 17:24 Uhr legte die Indikation um knapp drei Dollar zu. Zugleich rücken die Preisvorstellungen von Käufern und Verkäufern enger zusammen. Das ist in einer Eröffnungsauktion üblicherweise das Zeichen dafür, dass der erste Kurs näher rückt.
Leserservice
Warum in vielen Apps noch 83,00 Dollar steht
Wer die Anthropic Aktie gerade in einer Handels-App aufruft, sieht häufig einen Kurs von 83,00 Dollar und eine Veränderung von 0,00 Prozent. Das ist kein Kurs, sondern schlicht der Ausgabepreis, der als Referenz hinterlegt ist. Die eigentliche Information steht eine Zeile tiefer im Orderbuch: Geld und Brief liegen dort bei jeweils 110,00 Dollar. Erst wenn die Nasdaq die Auktion beendet und das erste Geschäft ausführt, springt die Anzeige auf den tatsächlichen Eröffnungskurs.
Die Rechnung
26 Milliarden Dollar – so viel Gewinn liegt in der Zuteilung
Anthropic hat rund 980 Millionen Aktien zu je 83 Dollar platziert und damit 81,3 Milliarden Dollar eingenommen. Kommt der erste Kurs tatsächlich bei 110 Dollar zustande, wären diese Aktien auf einen Schlag 107,8 Milliarden Dollar wert – ein Buchgewinn von rund 26,5 Milliarden Dollar für alle, die eine Zuteilung erhalten haben. Auch die Bewertung des Unternehmens wächst mit: Aus rund 1,5 Billionen Dollar voll verwässert zum Ausgabepreis würden nach unserer Rechnung knapp zwei Billionen Dollar.
Die Kehrseite derselben Rechnung: Jeder Dollar, den die Aktie über 83 Dollar eröffnet, ist Geld, das nicht in die Kasse des Unternehmens fließt, sondern bei den Zeichnern landet. Ein so hoher Aufschlag ist ein Vertrauensbeweis des Marktes – und zugleich ein Hinweis darauf, dass die Nachfrage beim Ausgabepreis bei weitem nicht gedeckt war.
Die Nachfrage
Wer jetzt kaufen muss
Zwei Gruppen drängen in die Auktion. Die erste sind institutionelle Anleger: Nach einem Bloomberg-Bericht hat mehr als die Hälfte der rund 1.200 Häuser, die für die Anthropic Aktie geboten hatten, keine Stücke erhalten. Die zweite sind Privatanleger. Rund 20 Prozent des Angebots waren nach CNBC-Informationen für sie vorgesehen, deutlich mehr als bei Börsengängen üblich, und die Nachfrage aus diesem Lager war demnach die größte der Geschichte. Das Analysehaus Vanda Research rechnet zudem mit einem stärkeren Privatanleger-Interesse als beim Börsendebüt von SpaceX.
Der Realitätscheck
Anthropic Aktie: Über dem Kursziel, bevor es losgeht
Mit 110 Dollar hat die Indikation eine Schwelle überschritten, die am Morgen noch als ehrgeizig galt. Die ersten Kursziele unabhängiger Analysehäuser reichen von 100 bis 105 Dollar; New Street nennt 105 Dollar. Ein Erstkurs von 110 Dollar läge knapp fünf Prozent darüber. Gegenüber dem fairen Wert von 92 Dollar, den Morningstar ansetzt, betrüge der Aufschlag knapp 20 Prozent. Das sind Einschätzungen der genannten Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Auch die Wettmärkte hatten diesen Bereich nicht als Hauptszenario auf dem Zettel. Auf Polymarket galt am Mittag eine Eröffnung zwischen 90 und 110 Dollar als wahrscheinlichster Ausgang, auf 110 bis 120 Dollar entfielen nur rund 15 Prozent. Ein erster Kurs von 110 Dollar oder mehr würde nach Darstellung des US-Portals Benzinga eine stärkere Nachfrage zeigen, als dort vor dem Debüt eingepreist war.
Was jetzt zählt
Drei Fragen für die nächsten Minuten
Hält die 110? Fällt der erste Kurs unter die letzte Indikation, haben Zeichner die hohen Gebote zum Ausstieg genutzt.
Fallen die zwei Billionen? Schon wenige Dollar mehr würden die voll verwässerte Bewertung über diese Marke heben.
Was passiert danach? Der erste Kurs ist nur der Anfang. Ob die Käufer der Auktion im Gewinn bleiben, zeigt erst der Schlusskurs in New York um 22 Uhr MEZ.
FAQ
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie vor dem ersten Kurs
Wo steht die Anthropic Aktie aktuell?
Einen Börsenkurs gibt es noch nicht. Die Indikation für den ersten Kurs liegt bei 110 Dollar, der Ausgabepreis bei 83 Dollar.
Warum zeigt meine App 83 Dollar an?
Das ist der Ausgabepreis als Referenzwert. Der erste echte Kurs erscheint erst nach dem Ende der Eröffnungsauktion.
Wie viel Gewinn machen Anleger mit Zuteilung?
Bei einem ersten Kurs von 110 Dollar rechnerisch 27 Dollar je Aktie oder 32,5 Prozent. Realisiert ist dieser Gewinn erst bei einem Verkauf.
Wie hoch wäre die Bewertung von Anthropic bei 110 Dollar?
Voll verwässert nach Rechnung der Redaktion knapp zwei Billionen Dollar. Zum Ausgabepreis waren es rund 1,5 Billionen Dollar.
Wann wird der erste Kurs festgestellt?
Einen festen Termin gibt es nicht. Erwartet wird er im Zeitfenster bis 19 Uhr MEZ.
Fazit
Anthropic Aktie: Der Markt bietet mehr, als die Analysten rechnen
Die Anthropic Aktie steht vor einem ersten Kurs, der selbst optimistische Erwartungen vom Vormittag übertrifft. 110 Dollar bedeuten 32,5 Prozent Aufschlag, gut 26 Milliarden Dollar Buchgewinn für die Zeichner und eine Bewertung an der Schwelle zu zwei Billionen Dollar. Belegt ist der Nachfrageüberhang, offen ist, wie lange er trägt. Denn auf diesem Niveau liegt die Aktie bereits über dem ersten Kursziel und deutlich über dem fairen Wert, den Morningstar nennt. Die Auktion entscheidet über den ersten Kurs – über den Erfolg des Börsengangs entscheiden die Tage danach.
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