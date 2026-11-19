Es ist die Frage, die heute in unzähligen Depots gestellt wird: Habe ich Aktien bekommen? Beim größten Börsengang der Geschichte wollten alle dabei sein. Nach Medienberichten meldeten allein Privatanleger weltweit Kaufinteresse über rund 100 Milliarden Dollar an, institutionelle Investoren weitere 400 Milliarden. Zu vergeben waren Aktien für gut 81 Milliarden Dollar. Die Anthropic Aktie (ISIN: US03703U1079, Nasdaq: ANT) war damit ein Mehrfaches überzeichnet – und das hat Folgen für jeden, der gezeichnet hat.
Anthropic Aktie: 100 Milliarden Dollar wollten Privatanleger investieren - Warum die meisten heute leer ausgehen und was jetzt zählt
Der Ansturm auf die Anthropic Aktie war gewaltig, die Zuteilung fällt klein aus. Privatanleger sollten bis zu ein Fünftel der Aktien bekommen, nach einem Medienbericht wird es weniger. Wer keine Aktien zu 83 Dollar erhalten hat, steht heute vor der Frage: zum ersten Kurs kaufen oder warten? Was Privatanleger zum Handelsstart der Anthropic Aktie wissen müssen – von Xetra bis Nasdaq 100.
Die Zuteilung
Ein Fünftel war versprochen – es wird wohl weniger
Anthropic hatte angekündigt, bis zu 20 Prozent der Aktien an Privatanleger zu geben. Das wäre ungewöhnlich viel, üblich sind bei US-Börsengängen 5 bis 10 Prozent. Die Formulierung „bis zu“ erweist sich nun als entscheidend. Nach einem Bericht der Financial Times dürfte die Zuteilung an Privatanleger unter dieser Marke liegen. Der Grund ist die enorme Nachfrage der Großinvestoren. Schon bei der vollen Quote hätte das Angebot nur einen Bruchteil der privaten Aufträge gedeckt.
Auch in Europa war das Interesse groß. Privatanleger aus Europa haben nach Angaben aus dem Markt Aktien für rund 1,1 Milliarden Dollar gezeichnet. In Deutschland war das unter anderem über Trade Republic, Scalable Capital, ING, flatexDEGIRO und die Deutsche Bank möglich. Ob und wie viele Aktien es gibt, erfahren Kunden im Laufe des Tages von ihrem Broker. Viele dürften nur einen Teil ihrer Order erhalten, manche gar nichts.
Der Handelsstart
Ohne Zuteilung gilt der Preis des Marktes
Die 83 Dollar gelten nur für Anleger mit Zuteilung. Alle anderen kaufen zu dem Kurs, der im Handel entsteht. Die Aktie soll ab heute auch in Deutschland handelbar sein, unter anderem auf Xetra. Der maßgebliche Kurs entsteht aber an der Nasdaq, und dort wird der erste Handel erst nach der Eröffnungsauktion erwartet, möglicherweise zwischen 17 und 19 Uhr deutscher Zeit. Im außerbörslichen Vorhandel lagen die Preise zuletzt deutlich über dem Ausgabepreis. In den ersten Stunden sind starke Schwankungen üblich. Aufträge ohne Preislimit können dann zu Kursen ausgeführt werden, mit denen niemand gerechnet hat.
Der nächste Termin
Nasdaq 100: Kommt im Dezember die zweite Kaufwelle?
Wer heute nicht zum Zug kommt, sollte einen Termin kennen. Der Nasdaq 100 hat eine Regel für die beschleunigte Aufnahme sehr großer Börsenneulinge. Nach Medienberichten könnte Anthropic bereits am 21. Dezember in den Index aufsteigen. Fonds und ETFs, die den Nasdaq 100 abbilden, müssten die Aktie dann kaufen. Eine Bestätigung der Börse steht aus. Solche Indexaufnahmen bringen zusätzliche Nachfrage, sind an der Börse aber meist früh bekannt und oft schon im Kurs enthalten.
Häufige Fragen zur Anthropic Aktie
Wie erfahre ich, ob ich Anthropic Aktien bekommen habe?
Der Broker, über den gezeichnet wurde, informiert im Laufe des Tages über die Zuteilung. Bei hoher Nachfrage gibt es oft nur einen Teil der Order oder keine Aktien.
Kann ich die Anthropic Aktie in Deutschland kaufen?
Ja. Die Aktie soll ab heute auch an deutschen Handelsplätzen wie Xetra handelbar sein. Der Heimatmarkt ist die Nasdaq, Kürzel ANT, ISIN US03703U1079.
Zu welchem Preis kaufe ich ohne Zuteilung?
Zum Börsenkurs. Der Ausgabepreis von 83 Dollar gilt nur für Anleger, die Aktien zugeteilt bekommen haben.
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