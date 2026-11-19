Die 83 Dollar gelten nur für Anleger mit Zuteilung. Alle anderen kaufen zu dem Kurs, der im Handel entsteht. Die Aktie soll ab heute auch in Deutschland handelbar sein, unter anderem auf Xetra. Der maßgebliche Kurs entsteht aber an der Nasdaq, und dort wird der erste Handel erst nach der Eröffnungsauktion erwartet, möglicherweise zwischen 17 und 19 Uhr deutscher Zeit. Im außerbörslichen Vorhandel lagen die Preise zuletzt deutlich über dem Ausgabepreis. In den ersten Stunden sind starke Schwankungen üblich. Aufträge ohne Preislimit können dann zu Kursen ausgeführt werden, mit denen niemand gerechnet hat.