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Antecedo Marktausblick: Rückenwind für die Börsen – das politische Risiko jedoch bleibt hoch

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 15:04 2 Min. Antecedo Asset Management

Tönnes sieht Chancen auf kräftige Börsengewinne bei sinkenden Rohstoffpreisen, warnt aber vor Haushaltsstreit und geopolitischen Eskalationen.

Bild: Kiran Naidu / Unsplash

Nach dem Sieg der Demokraten in beiden Kammern bei den amerikanischen Zwischenwahlen sieht Kay-Peter Tönnes, Gründer und Geschäftsführer von Antecedo Asset Management, eine politische Konstellation mit Sprengkraft für die Märkte. Regierung und Opposition würden sich früh auf den nächsten Wahlkampf ausrichten. Das erschwere Kompromisse, vor allem bei Haushalt und Schuldenobergrenze. Zugleich könnte ein außenpolitischer Kurswechsel die Rohstoffpreise drücken und den Börsen Rückenwind geben. Tönnes betone: Dieses Szenario sei möglich, aber keineswegs sicher. Neue Gesetze könnten angesichts der Konfrontation im Kongress zunächst kaum zustande kommen. Schwerer würden für Tönnes die Haushaltsentscheidungen wiegen: Ohne Einigung drohten wiederholte Behördenstillstände. Auch die Schuldenobergrenze berge Risiken; im Extremfall drohe ein technischer Zahlungsausfall der USA. Zeitpunkt und Verlauf seien offen. Außenpolitisch erwarte Tönnes eine mögliche Verschiebung der Prioritäten. Um die Preise im Inland zu senken, könnte Washington sich aus dem Konflikt mit dem Iran zurückziehen und zugleich ein besseres Verhältnis zu Russland anstreben. Mehr Öl- und Rohstoffangebot könnte die Preise dämpfen. Doch ein Rückzug aus dem Nahen Osten könnte auch einen größeren regionalen Konflikt begünstigen – mit schwer kalkulierbaren Folgen für die Märkte. Bewahrheite sich das Entlastungsszenario, erwarte Tönnes deutliche Auswirkungen auf Inflation und Zinsen: Sinkende Rohstoffpreise könnten die Teuerung unter zwei Prozent drücken und der US-Notenbank Spielraum für Zinssenkungen geben. "Wenn wir im kommenden Jahr wirklich massiv fallende Rohstoffpreise sehen, dann heißt das für die Börse, dass die Kurse stark nach oben gehen werden", sage Tönnes. Die Aussage sei ausdrücklich an diese Bedingungen geknüpft. Ein geopolitischer Schock oder eine Eskalation im Haushaltsstreit könnten das Bild deutlich verändern. Auch die Debatte um Rechenzentren bewerte Tönnes differenziert. Bürgerproteste in einigen US-Staaten wegen steigender Strom- und Wasserpreise könnten strengere Auflagen nach sich ziehen und Projekte verteuern. Ein Ende des KI-Booms erwarte der Anlagestratege dennoch nicht: "Der KI-Zug rollt weiter, da sehe ich überhaupt kein Bremsen." Investitionen könnten in andere US-Bundesstaaten oder ins Ausland ausweichen. Auch Weltraum-Rechenzentren seien als Idee im Gespräch. Einzelne Unternehmen wie SpaceX bewerte Tönnes jedoch als hochriskant. Das Fazit des Risikospezialisten: Die Börsenperspektive sei konstruktiv, falls niedrigere Rohstoffpreise, sinkende Inflation und Zinssenkungen zusammenkämen. Gleichzeitig würden politische und geopolitische Risiken erheblich bleiben. Anleger sollten mögliche Marktchancen nicht mit einem sicheren Ausgang verwechseln. (Ausgabe vom 16.11.2026)

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