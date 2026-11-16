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Anleiherenditen steigen: US-Treasuries knacken die 5%-Marke!

aktiencheck.de Redaktion 16.11.2026, 15:46 1 Min. DekaBank

US-Inflationssorgen treiben die Anleiherenditen nach oben: Zehnjährige US-Treasuries überschreiten 5%, während die Bundrendite auf 3,38% steigt.

Bild: Malek Jamal / Unsplash

Die vergangene Woche war gekennzeichnet durch starke Anstiege der Anleiherenditen, so die Analysten der DekaBank. Auslöser seien die erneut zunehmenden US-Inflationssorgen gewesen, die die US-Renditen nach oben getrieben hätten. 10-jährige US-Treasury-Renditen hätten die Marke von 5% überschritten. Französische Staatsanleihen (OATs) hätten bei der Betrachtung der Wochenperformance schlecht abgeschnitten. Bis Mittwoch habe sich ihr Aufschlag gegenüber Bunds noch eingeengt, am Donnerstag und Freitag habe er sich jedoch wieder ausgeweitet. Die 10-jährige Bundrendite sei zum Wochenschluss auf 3,38% gestiegen. Der Bund-Index habe damit eine Serie von vier Gewinnwochen beendet. Italienische Staatsanleihen (BTPs) hätten sich unter den Staatsanleihen am besten gehalten; ihr Spread gegenüber Bunds habe sich vor der Ratingüberprüfung durch S&P eingeengt.

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