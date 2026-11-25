Neue Anleihen kommen oft in Wellen, und am 23. November 2026 war es wieder so weit: Die Neuemissionsliste von finanzen.net verzeichnet an einem Tag Anleihen von Banken, Staaten, Förderinstituten, Versicherern und Industriekonzernen. Die Spanne der Kupons reicht von 3,25 Prozent beim Saarland bis zu 9,875 Prozent bei RiverStone International Holdings. Dieser Unterschied von mehr als sechs Prozentpunkten ist keine Laune der Märkte, sondern der Preis für Risiko.
Anleihen-Neuemissionen vom 23. November: Kupons von 3,25 bis 9,875 Prozent bei Saarland, Allianz, Société Générale und RiverStone – was verraten die Zinsen über das Risiko?
Am 23. November 2026 kamen laut finanzen.net zahlreiche Anleihen neu an den Markt, vom Bundesland Saarland mit 3,25 Prozent bis zu RiverStone International Holdings mit 9,875 Prozent Kupon. Ein Überblick über Emittenten, Laufzeiten und Zinsen, und warum ein hoher Kupon vor allem eine Risikoprämie ist.
Neuemissionen am 23. November
Welche Anleihen sind am 23. November neu an den Markt gekommen?
Wörtlich ablesbar sind laut finanzen.net unter anderem die Commerzbank-Anleihe mit 3,940 Prozent bis 01.12.2026 über 2 Milliarden, die Bank Gospodarstwa Krajowego mit 4,750 Prozent bis 23.11.2036 über 750 Millionen, BNP Paribas Issuance mit 8,700 Prozent bis 23.11.2029 über 710 Millionen und RGA Global Funding mit 5,954 Prozent bis 23.11.2031 über 600 Millionen. Die Seite nennt die Währung der Volumina nicht; Stückelung, Zeichnungsfrist und Rating stehen ebenfalls nicht dabei.
Weitere Einträge stammen aus einer Zusammenfassung der Liste und sind nicht wörtlich geprüft: Saarland 3,250 Prozent bis 23.05.2028, Münchener Hypothekenbank 3,500 Prozent bis 23.11.2029, Arkema 3,875 Prozent bis 23.11.2028, die Allianz Finance II mit 3,875 Prozent bis 23.05.2032 und 4,125 Prozent bis 23.11.2036, Mundys 4,746 Prozent bis 23.01.2031, National Australia Bank 5,500 Prozent bis 23.12.2032, Connecticut Light & Power 5,850 Prozent bis 15.11.2036, Société Générale 6,581 Prozent bis 23.12.2033 und RiverStone International Holdings 9,875 Prozent.
|Emittent
|Kupon
|Fälligkeit
|Volumen
|Saarland*
|3,250 %
|23.05.2028
|500 Mio.
|Commerzbank
|3,940 %
|01.12.2026
|2 Mrd.
|Allianz Finance II*
|4,125 %
|23.11.2036
|500 Mio.
|Bank Gospodarstwa Krajowego
|4,750 %
|23.11.2036
|750 Mio.
|RGA Global Funding
|5,954 %
|23.11.2031
|600 Mio.
|Société Générale*
|6,581 %
|23.12.2033
|500 Mio.
|BNP Paribas Issuance
|8,700 %
|23.11.2029
|710 Mio.
|RiverStone International Holdings*
|9,875 %
|–
|400 Mio.
Kupons laut finanzen.net. Die Zeilen mit Stern stammen aus einer Zusammenfassung der Seite und sind nicht wörtlich geprüft. Volumina: Währung nicht ausgewiesen.
Quelle: finanzen.net
Was sagt der Kupon über das Risiko einer Anleihe?
Der Kupon ist der feste Jahreszins auf den Nennwert. Er ist nicht dasselbe wie die Rendite, denn diese berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Wer eine Anleihe zu 100 Prozent kauft und bis zur Fälligkeit hält, erhält den Kupon; sinkt der Kurs unter 100, steigt die Rendite über den Kupon.
Als Maßstab dient die Staatsanleihe: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 25.11.2026 laut Trading Economics bei 3,22 Prozent (ohne Uhrzeit), laut ROIC um 15:35 Uhr MEZ bei 3,21 Prozent. Ein Bundesland wie das Saarland zahlt für zwei Jahre Laufzeit 3,25 Prozent; ein Industriekonzern mit zehn Jahren Laufzeit etwas mehr. Die Differenz zur Staatsanleihe heißt Credit Spread und ist die Risikoprämie. Ein Kupon wie 9,875 Prozent bedeutet nach dieser Logik, dass der Markt für das Papier eine erhebliche Ausfallwahrscheinlichkeit einpreist. Über den Rang der Anleihe und das Rating von RiverStone nennt die Liste nichts.
Warum sind Laufzeit und Emittent mindestens so wichtig wie der Zins?
Ein längerer Zeitraum bedeutet höheres Zinsänderungsrisiko: Steigt der Marktzins, verliert eine Anleihe mit zehn Jahren Laufzeit mehr an Kurs als eine mit zwei Jahren. Diese Empfindlichkeit heißt Duration. Der Emittent bestimmt das Ausfallrisiko: Bundesländer und Förderbanken gelten als sehr sicher, Banken je nach Rang unterschiedlich, Finanzholdings wie RiverStone deutlich weniger.
Auch die Produktform zählt. Bei BNP Paribas Issuance mit 8,700 Prozent bis 2029 geben die Quellen nicht an, ob es sich um eine klassische Anleihe oder ein strukturiertes Produkt handelt. Solche Papiere können Bedingungen haben, die den Kupon an Ereignisse knüpfen. Ohne Prospekt oder endgültige Bedingungen lässt sich das nicht beurteilen.
Prospekt und Bedingungen
Wer sich für eine Anleihe interessiert, findet Kupon, Rang, Kündigungsrechte und Rating im gebilligten Prospekt oder in den endgültigen Bedingungen.
Staatsanleihe als Maßstab
Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe von rund 3,2 Prozent zeigt, was für nahezu ausfallfreie Papiere bezahlt wird.
Kursverlauf nach der Emission
Die ersten Handelstage zeigen, ob die Nachfrage die Konditionen trägt.
FAQ: Häufige Fragen zu Anleihen-Neuemissionen
Was ist eine Neuemission bei Anleihen? Die erstmalige Ausgabe einer Anleihe, bei der Emittent, Kupon, Laufzeit und Volumen festgelegt werden.
Was ist der Unterschied zwischen Kupon und Rendite? Der Kupon ist der feste Zins auf den Nennwert, die Rendite berücksichtigt den Kurs und die Restlaufzeit.
Warum zahlen manche Anleihen fast 10 Prozent Kupon? Hohe Zinsen sind meist eine Risikoprämie für ein höheres Ausfallrisiko oder eine schwächere Bonität.
Wo finde ich die genauen Anleihebedingungen? Im gebilligten Wertpapierprospekt oder in den endgültigen Bedingungen des Emittenten.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.