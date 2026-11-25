Der Kupon ist der feste Jahreszins auf den Nennwert. Er ist nicht dasselbe wie die Rendite, denn diese berücksichtigt den aktuellen Kurs und die Restlaufzeit. Wer eine Anleihe zu 100 Prozent kauft und bis zur Fälligkeit hält, erhält den Kupon; sinkt der Kurs unter 100, steigt die Rendite über den Kupon.

Als Maßstab dient die Staatsanleihe: Die zehnjährige Bundesanleihe rentierte am 25.11.2026 laut Trading Economics bei 3,22 Prozent (ohne Uhrzeit), laut ROIC um 15:35 Uhr MEZ bei 3,21 Prozent. Ein Bundesland wie das Saarland zahlt für zwei Jahre Laufzeit 3,25 Prozent; ein Industriekonzern mit zehn Jahren Laufzeit etwas mehr. Die Differenz zur Staatsanleihe heißt Credit Spread und ist die Risikoprämie. Ein Kupon wie 9,875 Prozent bedeutet nach dieser Logik, dass der Markt für das Papier eine erhebliche Ausfallwahrscheinlichkeit einpreist. Über den Rang der Anleihe und das Rating von RiverStone nennt die Liste nichts.