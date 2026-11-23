Anleihen bewegen sich selten ohne Anlass, und die Anlässe stehen im Kalender. In den kommenden zweieinhalb Wochen verdichten sie sich: Das US-Finanzministerium versteigert in drei Tagen Treasuries über 183 Milliarden Dollar, der Bundestag stimmt über den Haushalt 2027 ab, die US-Märkte pausieren an Thanksgiving, und bei den Mittelstandsanleihen laufen Umtausch- und Zeichnungsfristen. Hier die Termine, die Anleger im Blick haben können.
Anleihen-Kalender bis 9. Dezember: US-Auktionen über 183 Milliarden Dollar, Thanksgiving, Bundestagsvotum, Underberg, Mutares und Booster – welche Termine bewegen den Anleihemarkt? Was steht wann an?
Von den Treasury-Auktionen am Dienstag und Mittwoch über das Bundestagsvotum zum Haushalt 2027 bis zu Umtauschfristen bei Underberg und Mutares: Der Anleihen-Kalender für Staats- und Mittelstandsanleihen bis zum 9. Dezember 2026 im Überblick.
Die Woche
Welche Termine stehen diese Woche bei Staatsanleihen an?
Den Auftakt machte am Montag die Zweijährige: 69 Milliarden Dollar zu 4,700 Prozent. Es folgen laut Newsquawk fünfjährige Notes über 70 Milliarden Dollar am Dienstag, 24. November, und siebenjährige über 44 Milliarden Dollar am Mittwoch, 25. November; die Abwicklung ist für den 30. November vorgesehen. In Deutschland veröffentlicht das ifo Institut am Dienstag um 10 Uhr den Geschäftsklimaindex, am Freitag, 27. November, stimmt der Bundestag laut aktiencheck.de-Berichten über den Haushalt 2027 ab, der rund 210 Milliarden Euro neue Schulden inklusive Sondervermögen vorsieht. Mehr Schulden bedeuten mehr Anleihen, die der Bund über seine Finanzagentur ausgeben muss – ein Angebotsthema für den Bund-Future.
Am Donnerstag, 26. November, ist Thanksgiving; die US-Märkte sind geschlossen, der Freitag ist üblicherweise verkürzt. Den genauen Anleihekalender der Branchenvereinigung SIFMA sollten Leser selbst prüfen.
|Datum
|Ereignis
|Bereich
|Di 24.11.
|US-Auktion Fünfjährige (70 Mrd. $); ifo-Index 10 Uhr; Underberg-Webcast
|Staats- und Mittelstandsanleihen
|Mi 25.11.
|US-Auktion Siebenjährige (44 Mrd. $)
|US-Treasuries
|Do 26.11.
|Thanksgiving, US-Märkte geschlossen
|US-Treasuries
|Fr 27.11.
|Bundestagsabstimmung Haushalt 2027
|Bundesanleihen
|Sa 28.11.
|BOOSTER: Zins und Rückzahlung der Anleihe 2022/26 verschoben
|Mittelstandsanleihen
|Mo 30.11.
|Abwicklung der US-Auktionen; ABO-Energy-Stillhaltevereinbarung läuft bis
|Treasuries, Mittelstand
|Di 1.12.
|Underberg: Umtauschfrist der Anleihe 2022/28 endet, 18:00 Uhr
|Mittelstandsanleihen
|Do 3.12.
|Underberg: direkte Zeichnung bis 18:00 Uhr
|Mittelstandsanleihen
|Fr 4.12.
|Mutares: Umtauschfrist 12:00 Uhr MEZ; Underberg: Kupon-Festlegung
|Mittelstandsanleihen
|Mi 9.12.
|Mutares: Volumen und Ausgabepreis; Fed-Termin
|Mittelstand, Treasuries
Termine laut genannten Quellen; Änderungen vorbehalten. Es ist keine Zeichnungsaufforderung. Für öffentliche Angebote gilt der gebilligte Wertpapierprospekt.
Quelle: Newsquawk, Anleihen-Finder, aktiencheck.de-Berichte vom 23.11.2026
Was passiert bei Underberg und Mutares im Dezember?
Die Underberg Anleihe 2026/2032 (ISIN DE000A5GS750, Kupon zwischen 6,00 und 6,75 Prozent, bis zu 45 Millionen Euro) dient der vorzeitigen Refinanzierung der Anleihe 2022/28. Laut Anleihen-Finder endet der Umtausch der alten Anleihe am 1. Dezember um 18:00 Uhr, die direkte Zeichnung beim Emittenten am 3. Dezember und der Kupon soll bis zum 4. Dezember festgelegt werden; Details stehen im Wertpapierprospekt. Ein Webcast für Privatanleger ist für den 24. November angesetzt. Das ist Information, keine Aufforderung zur Zeichnung.
Bei Mutares läuft die Aufstockung der Anleihe 2024/2029 (ISIN NO0013325407) um bis zu 165 Millionen Euro mit einem Kupon von 6,25 Prozent über 3-Monats-Euribor. Der Umtausch der Anleihe 2023/27 läuft bis 4. Dezember, 12:00 Uhr MEZ; Volumen und Ausgabepreis werden am 9. Dezember festgelegt, die Lieferung ist für den 21. Dezember geplant. Die nicht getauschte 2023/27 soll zum 28. Dezember vorzeitig gekündigt werden, vorbehaltlich erfolgreicher Platzierung.
Was ist bei BOOSTER, ABO Energy und Photon Energy zu beachten?
Bei der BOOSTER-Anleihe 2022/26 wurden Zins und Rückzahlung vom 28. November verschoben, bei ABO Energy läuft die Stillhaltevereinbarung mit den Finanzierungsgläubigern bis 30. November, und bei Photon Energy ist der Quartalszins vom 23. November offen. Diese Fälle zeigen, wie wichtig Termine im Anleihekalender auch als Risikosignal sind – ausführlicher dazu der Beitrag zu den Zahlungspausen am Mittelstandsmarkt.
Häufige Fragen zum Anleihen-Kalender
Wann sind die nächsten Treasury-Auktionen? Laut Newsquawk am 24. November (Fünfjährige) und 25. November (Siebenjährige).
Wann stimmt der Bundestag über den Haushalt 2027 ab? Am 27. November 2026 laut aktiencheck.de-Berichten.
Bis wann läuft der Umtausch bei der Underberg Anleihe? Bis 1. Dezember, 18:00 Uhr (Umtausch der Anleihe 2022/28), laut Anleihen-Finder.
Wann ist der nächste Fed-Termin? Ein aktiencheck.de-Bericht nennt den 9. Dezember 2026.
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