Den Auftakt machte am Montag die Zweijährige: 69 Milliarden Dollar zu 4,700 Prozent. Es folgen laut Newsquawk fünfjährige Notes über 70 Milliarden Dollar am Dienstag, 24. November, und siebenjährige über 44 Milliarden Dollar am Mittwoch, 25. November; die Abwicklung ist für den 30. November vorgesehen. In Deutschland veröffentlicht das ifo Institut am Dienstag um 10 Uhr den Geschäftsklimaindex, am Freitag, 27. November, stimmt der Bundestag laut aktiencheck.de-Berichten über den Haushalt 2027 ab, der rund 210 Milliarden Euro neue Schulden inklusive Sondervermögen vorsieht. Mehr Schulden bedeuten mehr Anleihen, die der Bund über seine Finanzagentur ausgeben muss – ein Angebotsthema für den Bund-Future.

Am Donnerstag, 26. November, ist Thanksgiving; die US-Märkte sind geschlossen, der Freitag ist üblicherweise verkürzt. Den genauen Anleihekalender der Branchenvereinigung SIFMA sollten Leser selbst prüfen.