Die Renditen steigen, die Kurse fallen – und die Anleger kaufen trotzdem. Laut TD Securities, zitiert von InvestmentNews, flossen im Oktober 71,0 Milliarden US-Dollar in US-Anleihe-ETFs, ein Rekord. Nach Daten aus der Woche bis zum 6. November setzte sich der Trend fort: Anleihe-ETFs verzeichneten ein Nettoplus von 13,8 Milliarden Dollar. Auch in Europa wuchsen Anleihe-ETFs im Oktober um rund 15,2 Milliarden Dollar, etwa 47 Prozent über dem Schnitt der Vormonate (finews.ch, 10.11.2026). Gleichzeitig liegt die zehnjährige US-Rendite bei rund 5,06 Prozent (Trading Economics, 19.11., früh MEZ), die 30-jährige erreichte in der Woche bis 13. November 5,47 Prozent.
Anleihe-ETFs: Rekordzufluss von 71 Milliarden Dollar im Oktober, Renditen über 5 Prozent - Wer kauft Anleihen trotz Kursverlusten?
Trotz steigender Renditen und Kursverlusten bei langen Treasuries flossen im Oktober so viele Mittel in Anleihe-ETFs wie nie. Europas Anleihe-ETFs sammelten rund 15 Milliarden Dollar ein. Was hinter den Zuflüssen steckt und was sie nicht beweisen.
Wohin fließt das Geld bei Anleihe-ETFs?
Nicht in die langen Laufzeiten, sondern in die Breite. Im Oktober gingen laut InvestmentNews 22,3 Milliarden Dollar in Aggregate-ETFs (breite Anleiheindizes), 21,1 Milliarden in Municipal-ETFs (US-Kommunalanleihen, ebenfalls ein Rekord) und 12,2 Milliarden in Kurzläufer. High-Yield-ETFs sammelten 1,9 Milliarden ein, nach einem Abfluss von 348 Millionen im September. In der Woche bis 6. November waren Staatsanleihen-ETFs mit 4,0 Milliarden, Municipal-ETFs mit 2,6 Milliarden und die High-Yield-ETFs USHY (701 Millionen) und HYG (602 Millionen) vorn. Ein ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der einen Index nachbildet; ein Aggregate bündelt Staats-, Unternehmens- und Verbriefungsanleihen verschiedener Laufzeiten.
Europa zeigt ein ähnliches Bild: Unternehmensanleihen-ETFs sammelten im Oktober 4,2 Milliarden Dollar, Staatsanleihen-ETFs knapp 5 Milliarden und High-Yield 1,3 Milliarden. Fidelity International führt das auf die höheren Renditen und die Vorliebe für kürzere Laufzeiten zurück.
|Segment
|Oktober 2026
|Woche bis 6.11.2026
|US-Anleihe-ETFs gesamt
|71,0
|13,8
|Aggregate-ETFs (USA)
|22,3
|–
|Municipal-ETFs (USA)
|21,1
|2,6
|Staatsanleihen-ETFs (USA)
|–
|4,0
|High-Yield-ETFs (USA)
|1,9
|rund 1,3 (USHY, HYG)
|Europa gesamt
|15,2
|–
USA: Mrd. US-Dollar. TD Securities weist darauf hin, dass Tax-Loss-Harvesting (steuerlich motivierter Umschichtungen) die Zahlen aufblähen kann. Europa: UCITS-ETFs, Oktober.
Quelle: InvestmentNews (05.11. und 13.11.2026), finews.ch (10.11.2026)
Was heißt das für Kurse und Renditen von Anleihen?
Der Zusammenhang lässt sich nicht belegen: Zuflüsse sind beobachtet, eine Kausalität ist nicht gezeigt. Plausibel ist, dass Anleger die höheren Zinsen als Einstiegschance sehen; plausibel ist auch, dass Fonds einfach laufende Sparpläne und Pensionsgelder abbilden. Fakt ist: Die Rendite der zehnjährigen Treasury stieg in der Woche bis 13. November laut Stocktwits um rund 30 Basispunkte auf 5,14 Prozent, die zweijährige um 35 Basispunkte auf 4,86 Prozent. Ein Basispunkt entspricht 0,01 Prozentpunkten. Der große Langläufer-ETF TLT erreichte laut Bloomberg Government am 23. September mit 80,46 Dollar ein Rekordtief; Ende September lag er seit Jahresbeginn im Minus (15.9.: minus 4,55 Prozent laut 24/7 Wall St.). Aktuelle Novemberwerte zu TLT, LQD und AGG ließen sich nicht belegen.
Für Sparer gilt: Wer über einen ETF in Anleihen investiert, trägt das Zinsänderungsrisiko – die Duration misst es. Je länger die Laufzeit, desto stärker schwankt der Kurs, wenn die Rendite um einen Prozentpunkt steigt oder fällt. Kurzläufer sind weniger empfindlich, bringen aber bei fallenden Zinsen auch weniger Kursgewinn.
Welche Termine sind für Anleihe-ETFs jetzt wichtig?
Im Mittelpunkt steht die Sitzung der US-Notenbank am 8. und 9. Dezember mit neuen Projektionen; der Markt preist laut Trading Economics (CME FedWatch, 19.11.) rund 90 Prozent Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 25 Basispunkte ein. Danach folgt der nächste US-Inflationsbericht am 10. Dezember. Dies sind Marktpreise und Termine Dritter, keine Prognosen von aktiencheck.de.
Häufige Fragen zu Anleihe-ETFs
Was ist ein Anleihe-ETF? Ein börsengehandelter Fonds, der einen Anleiheindex abbildet und in viele Anleihen gleichzeitig investiert.
Warum fließt so viel Geld in Anleihe-ETFs? Als Gründe werden höhere Renditen und die Vorliebe für kürzere Laufzeiten genannt; ein Beleg für eine einzelne Ursache gibt es nicht.
Kann man mit Anleihe-ETFs Geld verlieren? Ja. Steigen die Renditen, fallen die Kurse; zudem gibt es Ausfall- und Liquiditätsrisiken.
Was ist Duration? Sie misst, wie stark der Kurs auf eine Zinsänderung reagiert.
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