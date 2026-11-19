Nicht in die langen Laufzeiten, sondern in die Breite. Im Oktober gingen laut InvestmentNews 22,3 Milliarden Dollar in Aggregate-ETFs (breite Anleiheindizes), 21,1 Milliarden in Municipal-ETFs (US-Kommunalanleihen, ebenfalls ein Rekord) und 12,2 Milliarden in Kurzläufer. High-Yield-ETFs sammelten 1,9 Milliarden ein, nach einem Abfluss von 348 Millionen im September. In der Woche bis 6. November waren Staatsanleihen-ETFs mit 4,0 Milliarden, Municipal-ETFs mit 2,6 Milliarden und die High-Yield-ETFs USHY (701 Millionen) und HYG (602 Millionen) vorn. Ein ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der einen Index nachbildet; ein Aggregate bündelt Staats-, Unternehmens- und Verbriefungsanleihen verschiedener Laufzeiten.

Europa zeigt ein ähnliches Bild: Unternehmensanleihen-ETFs sammelten im Oktober 4,2 Milliarden Dollar, Staatsanleihen-ETFs knapp 5 Milliarden und High-Yield 1,3 Milliarden. Fidelity International führt das auf die höheren Renditen und die Vorliebe für kürzere Laufzeiten zurück.