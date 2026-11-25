Auch in den Industrieländern seien die Ausschüttungen gestiegen. Besonders deutlich sei das Wachstum im Vereinigten Königreich, in der Pazifikregion ohne Japan und in Europa ohne das Vereinigte Königreich ausgefallen. Dort hätten die Dividendenzahlungen gegenüber dem Vorjahresquartal um 19%, 18% beziehungsweise 9% zugelegt. Nordamerika habe mit einem Plus von 3% ein moderateres Wachstum verzeichnet, sei mit Ausschüttungen von 196 Milliarden US-Dollar aber dennoch die Region mit dem höchsten Dividendenvolumen im Berichtsquartal geblieben. Japan sei die einzige Region mit rückläufigen Ausschüttungen gewesen. Dort seien die Dividendenzahlungen gegenüber dem Vorjahresquartal um 14% gesunken, was durch vorgezogene Ausschüttungen im 2. Quartal aber großteils auf zeitliche Effekte zurückzuführen sei.