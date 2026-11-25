Die globalen Dividendenausschüttungen erreichten im dritten Quartal 2026 trotz steigender Investitionen im Bereich der künstlichen Intelligenz, höherer Kapitalkosten und einer zunehmend angespannten Anlegerstimmung 601 Milliarden US-Dollar – ein Anstieg um 6,1% gegenüber dem Vorjahresquartal, so Viktor Nossek, Head of Investment & Product Strategic Intelligence bei Vanguard Europe.
Anhaltend positive Entwicklung weltweiter Dividendenzahlungen im dritten Quartal
Die weltweiten Dividenden erreichen binnen zwölf Monaten einen Rekord von 2,37 Billionen US-Dollar.
In den zwölf Monaten bis September hätten die Dividendenzahlungen mit 2,37 Billionen US-Dollar einen neuen Rekordwert erreicht, ein Anstieg von 7,9% gegenüber dem Vorjahreszeitraum, und dürften die US-Inflation im Jahr 2026 deutlich übertreffen. Insbesondere die Ausschüttungen aus den Schwellenländern, einschließlich China, hätten sich hier bemerkbar machen können.
Zusammengenommen hätten China und die übrigen Schwellenländer im dritten Quartal 274 Milliarden US-Dollar ausgeschüttet, was 46% der weltweiten Dividendenzahlungen im dritten Quartal entspreche. Dabei sei die Bedeutung der Schwellenländer als Dividendenquelle weit über die traditionell dominierenden Finanz- und Energieunternehmen hinausgegangen: Mehr als die Hälfte der Ausschüttungen sei aus anderen Branchen wie der Technologiebranche und der Rohstoffbranche gekommen. Dies unterstreiche die zunehmende Diversifizierung der Dividendenerträge aus Schwellenländeraktien.
China habe den größten regionalen Beitrag unter den Schwellenländern zum Dividendenwachstum beigetragen und sei für 21% der globalen Ausschüttungen im dritten Quartal verantwortlich. Die Ausschüttungen seien gegenüber dem Vorjahresquartal um 9,5% auf 130 Milliarden US-Dollar gestiegen. Den größten Anteil daran habe trotz zunehmender Diversifizierung der Finanzsektor gehabt: Banken und Versicherungen hätten im Zuge einer Erholung ihrer Gewinne die Dividendenzahlungen erhöht und mit 5,3 Milliarden US-Dollar zum gesamten Ausschüttungsanstieg Chinas von 11,2 Milliarden US-Dollar beigetragen.
Eine wesentliche Rolle bei der Erholung der Dividendenzahlungen chinesischer Finanzunternehmen habe das staatliche Rekapitalisierungsprogramm für den Sektor im Umfang von 300 Milliarden Renminbi (RMB) gespielt. Die Stärkung der Bilanzen von Finanzinstituten solle die Kreditvergabe beleben und die Dividendenzahlungen stabilisieren. Damit setze die Regierung einen wichtigen Gegenakzent zur schwachen Binnenkonjunktur und zum anhaltenden Druck auf die Profitabilität und die Ausschüttungsquoten. Dies sei besonders bemerkenswert, da die lang anhaltende Immobilienkrise dazu geführt habe, dass die Dividendenzahlungen im Immobiliensektor in den vergangenen fünf Jahren um mehr als die Hälfte zurückgegangen seien.
Der Finanzsektor sei 2026 weltweit der größte absolute Wachstumstreiber geblieben. Die Ausschüttungen seien um 13,3 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 9% gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen. Im Rohstoffsektor hätten die Dividendenzahlungen global um 38% beziehungsweise 10,5 Milliarden US-Dollar zugelegt. Ausschlaggebend seien hier steigende Rohstoffpreise und die breite Aufwertung des US-Dollars gewesen, die die Gewinne der Bergbauunternehmen erhöht hätten. Diese hätten davon profitiert, dass ihre Umsätze und Cashflows überwiegend an den US-Dollar gekoppelt seien, während ein Großteil ihrer Betriebskosten in lokalen Währungen anfalle. Verstärkt worden sei das Wachstum durch die niedrige Vergleichsbasis des Vorjahres, als zollbedingte Belastungen und Angebotsschocks zu Dividendenkürzungen geführt hätten.
Auch die Technologie- und Telekommunikationsbranche hätten das Wachstum gestützt. Die weltweiten Dividendenzahlungen dieser beiden Sektoren seien gegenüber dem Vorjahresquartal um 11% beziehungsweise 15% auf 61 beziehungsweise 32 Milliarden US-Dollar gestiegen, unter anderem getrieben durch hohe Gewinne im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.
Auch in den Industrieländern seien die Ausschüttungen gestiegen. Besonders deutlich sei das Wachstum im Vereinigten Königreich, in der Pazifikregion ohne Japan und in Europa ohne das Vereinigte Königreich ausgefallen. Dort hätten die Dividendenzahlungen gegenüber dem Vorjahresquartal um 19%, 18% beziehungsweise 9% zugelegt. Nordamerika habe mit einem Plus von 3% ein moderateres Wachstum verzeichnet, sei mit Ausschüttungen von 196 Milliarden US-Dollar aber dennoch die Region mit dem höchsten Dividendenvolumen im Berichtsquartal geblieben. Japan sei die einzige Region mit rückläufigen Ausschüttungen gewesen. Dort seien die Dividendenzahlungen gegenüber dem Vorjahresquartal um 14% gesunken, was durch vorgezogene Ausschüttungen im 2. Quartal aber großteils auf zeitliche Effekte zurückzuführen sei.
Zum Jahresende hin dürften die Dividendenzahlungen im saisonal schwächeren vierten Quartal den Erwartungen entsprechen. Neben dem vierteljährlichen Ausschüttungszyklus in den USA gehe Nossek davon aus, dass Japan die Dividendenzahlungen anführen dürfte, während aus den Schwellenländern weitere unterstützende Impulse zu erwarten seien.
Sofern es nicht zu einer größeren Vertrauenskrise komme, deute wenig darauf hin, dass die weltweiten Dividendenzahlungen daran gehindert werden könnten, einen weiteren Jahresrekord aufzustellen.
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