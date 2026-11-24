Warum fällt die Analog Devices Aktie heute?

Der Konzern erwartet für das laufende Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,82 Dollar je Aktie. Das liegt unter den Schätzungen und unter dem Wert des Vorquartals.

Ist die Analog Devices Aktie S&P 500 Verlierer?

Ja. Mit minus 17,37 Prozent ist sie am Dienstag der größte Verlierer im S&P 500.

Wie waren die Quartalszahlen von Analog Devices?

Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,06 Dollar. Beide Werte übertrafen die Erwartungen.