Mehr kann ein Konzern kaum liefern, und doch war es zu wenig: Die Analog Devices Aktie bricht am Dienstag um 17,37 Prozent auf 312,95 Dollar ein und ist der größte S&P 500 Verlierer des Tages. Der Chiphersteller aus Massachusetts legte ein Rekordquartal vor. Die Wall Street schaute auf eine einzige Zahl im Ausblick.
Analog Devices Aktie: S&P 500 Verlierer am Abend – Rekordquartal und trotzdem minus 17 Prozent, der Ausblick reicht der Wall Street nicht
Die Analog Devices Aktie verliert am Dienstag 17,37 Prozent auf 312,95 Dollar und ist größter S&P 500 Verlierer. Der Chipkonzern meldet Rekordzahlen, stellt für das laufende Quartal aber weniger Gewinn je Aktie in Aussicht als zuletzt erzielt.
Der Auslöser
Warum die Analog Devices Aktie als S&P 500 Verlierer abstürzt
Die Zahlen des vierten Geschäftsquartals lesen sich wie eine Erfolgsmeldung. Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar und lag über den Schätzungen von rund 4,33 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 4,06 Dollar, erwartet waren etwa 3,90 Dollar. Im gesamten Geschäftsjahr erlöste Analog Devices mit 15,2 Milliarden Dollar so viel wie nie zuvor, ein Plus von 38 Prozent.
Das Problem steckt im Ausblick. Für das laufende erste Quartal stellt der Konzern einen Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar in Aussicht, plus oder minus 150 Millionen Dollar. Das liegt im Rahmen der Erwartungen. Beim bereinigten Gewinn je Aktie nennt Analog Devices aber 3,82 Dollar, plus oder minus 20 Cent. Analysten hatten im Schnitt rund 3,89 Dollar erwartet. Vor allem aber wäre das weniger als die 4,06 Dollar des gerade beendeten Quartals. Nach 42 Prozent Wachstum deutet der Konzern damit eine Pause an.
Der Hintergrund
Am Montag gefeiert, am Dienstag für jede Schwäche bestraft
Die Heftigkeit erklärt sich aus dem Vortag. Am Montag war die Analog Devices Aktie um 9,49 Prozent auf 378,75 Dollar gestiegen, als die Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Symbol: NVDA) die gesamte Chipbranche nach oben zog. Dieser Gewinn ist nun fast doppelt ausgelöscht. Dabei wächst das Geschäft breit: Die Erlöse mit Kommunikationskunden, zu denen Betreiber von Rechenzentren zählen, sprangen um 81 Prozent.
Der Ausblick traf einen ohnehin nervösen Markt. Anleger zogen sich am Dienstag aus KI- und Chipwerten zurück, die Technologiebörse Nasdaq verlor deutlich. Die Vorsicht bei Analog Devices riss den direkten Konkurrenten Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Symbol: TXN) um rund 11 Prozent nach unten, auch Micron Technology (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Symbol: MU) verlor zweistellig. Die Botschaft der Börse an die Branche: Gute Zahlen genügen nicht mehr, wenn der Blick nach vorn nicht noch besser ausfällt.
FAQ
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Warum fällt die Analog Devices Aktie heute?
Der Konzern erwartet für das laufende Quartal einen bereinigten Gewinn von 3,82 Dollar je Aktie. Das liegt unter den Schätzungen und unter dem Wert des Vorquartals.
Ist die Analog Devices Aktie S&P 500 Verlierer?
Ja. Mit minus 17,37 Prozent ist sie am Dienstag der größte Verlierer im S&P 500.
Wie waren die Quartalszahlen von Analog Devices?
Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 4,06 Dollar. Beide Werte übertrafen die Erwartungen.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Analog Devices Aktie?
ISIN US0326541051, WKN 862485, US-Handelssymbol ADI (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.