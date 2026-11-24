Rekordumsatz, Gewinnsprung, ein Ausblick über den Erwartungen – und die Analog Devices Aktie (ADI, US0326541051) fällt vor der US-Eröffnung am Dienstag um rund zehn Prozent. Die Analog Devices Aktienprognose der Analysten steht damit vor einer Gretchenfrage: War die Rally vom Montag zu viel des Guten?
Analog Devices Aktie Prognose: Umsatz +42 Prozent im Rekordquartal, Ausblick über Konsens - Warum rutscht die Aktie vorbörslich um 10 Prozent ab?
Die Analog Devices Aktienprognose nach den Q4-Zahlen: 4,37 Mrd. US-Dollar Umsatz, 4,06 Dollar bereinigtes EPS, Q1-Ausblick von 4,4 Mrd. Dollar – und trotzdem ein Minus von rund 10 Prozent vor der Eröffnung. Was Konsens und Kursziele der Analysten für die Analog Devices Aktie bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Analog Devices, Inc.
- Ticker / ISIN
- ADI / US0326541051
- Handelsplatz
- Nasdaq (zusätzlich Xetra: ANL)
- Schlusskurs Freitag 20.11.2026
- 345,92 USD
- Geschäftsjahr
- endet 31. Oktober
- Nächste Dividende
- 1,10 USD je Aktie, Record Date 07.12.2026
Stand: 24.11.2026, Kursangaben vorbörslich, Quellen im Text
Der Halbleiterkonzern aus Wilmington (Massachusetts) hat am 24. November 2026 Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg laut Pressemitteilung (8-K, SEC) auf 4,37 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 42 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 4,06 Dollar. Für die Analog Devices Aktie Prognose zählt jetzt vor allem eines: der Ausblick auf das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 von 4,4 Milliarden Dollar Umsatz.
Vorbörslich notierte die Aktie nach Angaben von SeekingAlpha rund zehn Prozent im Minus, ein TipRanks-Feed nannte etwa 342 Dollar. Zum Vergleich: Am Freitag, dem 20. November, schloss die Aktie bei 345,92 Dollar (Longbridge/Benzinga); am Montag legte sie laut Stocktwits und Investing.com um rund neun bis zehn Prozent zu. Einen verlässlichen Live-Kurs nach US-Eröffnung (15:30 Uhr MEZ) konnten wir zum Redaktionsschluss nicht belegen.
Was ist bei der Analog Devices Aktie passiert?
Zwei Dinge treffen aufeinander. Erstens die Zahlen: Mit einem Umsatzplus von 42 Prozent und einem um 80 Prozent höheren bereinigten Gewinn je Aktie hat Analog Devices die Erwartungen übertroffen. Der Konsens lag laut Stocktwits bei 4,32 Milliarden Dollar Umsatz; beim EPS nennen Quellen je nach Anbieter 3,88 oder 3,98 Dollar.
Zweitens die Erwartungshaltung: Nach dem Kurssprung vom Montag, den Investing.com unter anderem auf hochgesteckte Ziele von Cantor Fitzgerald und Evercore ISI zurückführt, war viel Gutes eingepreist. Hinzu kommt ein schwacher Gesamtmarkt für Chipwerte. Das Muster „Sell the news“ ist an der Börse nicht ungewöhnlich, ein Beleg für die Kursursache ist es jedoch nicht – wir geben hier die Erklärungen der genannten Quellen wieder.
Was macht Analog Devices – das Geschäftsmodell in Kürze
Analog Devices entwickelt Analog-, Mixed-Signal- und Leistungs-Chips, die reale Signale wie Spannung, Temperatur oder Funkwellen in digitale Daten umwandeln und umgekehrt. Die Produkte stecken in Fabrikautomation, Fahrzeugen, Kommunikationsnetzen, Rechenzentren und Unterhaltungselektronik. Berichtet wird in vier Märkten: Industrial, Automotive, Communications und Consumer. Industrial macht inzwischen rund die Hälfte des Umsatzes aus.
Wie sehen die Zahlen und die Unternehmensprognose aus?
|Kennzahl
|Q4 FY2026
|Geschäftsjahr 2026
|Umsatz
|4,37 Mrd. USD (+42 %)
|15,2 Mrd. USD (+38 %)
|EPS bereinigt
|4,06 USD (+80 %)
|13,05 USD (+68 %)
|EPS GAAP
|3,40 USD (+113 %)
|10,21 USD (+124 %)
|Bereinigte operative Marge
|52,3 %
|49,5 %
|Free Cashflow
|2,00 Mrd. USD (46 % vom Umsatz)
|5,45 Mrd. USD (36 %)
Alle Werte laut Pressemitteilung vom 24.11.2026 (8-K, Ex. 99.1). Bereinigte Werte sind Nicht-GAAP-Kennzahlen des Unternehmens.
Quelle: Analog Devices, SEC-Filing 8-K vom 24.11.2026
Besonders stark wuchsen laut Mitteilung die Märkte Industrial (2,19 Milliarden Dollar, +55 Prozent) und Communications (0,71 Milliarden, +81 Prozent). Automotive erreichte 1,04 Milliarden Dollar (+21 Prozent), Consumer 0,43 Milliarden (+7 Prozent). Einen eigenen Wert für das Data-Center-Geschäft nennt die Mitteilung nicht; sie führt das Wachstum aber auf Industrial und Data Center zurück. Konzernchef Vincent Roche sagte, Analog Devices habe das Geschäftsjahr „with record performance“ abgeschlossen.
Das Unternehmen gibt keine Jahresprognose, sondern jeweils den Ausblick für das kommende Quartal. Der Umsatz-Ausblick liegt über dem Konsens; beim Gewinn je Aktie bewegt sich die Mitte der Spanne nahe an den Schätzungen, weshalb SeekingAlpha von einem „inline“-Ausblick spricht. Mit einer Dividende von 1,10 Dollar je Quartal (Record Date 7. Dezember, Zahlung 21. Dezember) bleibt die Ausschüttung stabil.
Wie lautet die Analog Devices Aktienprognose der Analysten?
Vor den Zahlen war der Konsens klar positiv. Laut StockAnalysis (Stand 13. November 2026) bewerteten 35 Analysten die Aktie mit 25-mal „Strong Buy“, sechsmal „Buy“, viermal „Hold“ und keinmal „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel lag bei 473,42 Dollar, der Median bei 470 Dollar, die Spanne reichte von 365 bis 675 Dollar. Bezogen auf einen Kurs von rund 342 Dollar entspräche das Durchschnittsziel einem rechnerischen Abstand von etwa 38 Prozent – eine reine Rechengröße, keine Prognose von aktiencheck.de. Ob die Häuser ihre Ziele nach den heutigen Zahlen anpassen, war zum Redaktionsschluss nicht belegbar.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Quelle
|Cantor Fitzgerald (Matthew Prisco)
|Overweight
|575 USD (zuvor 550)
|23.11.2026
|TheFly/TipRanks
|KeyBanc
|Buy
|525 USD
|15.10.2026
|StockAnalysis
|Bernstein
|Buy
|465 USD
|26.10.2026
|StockAnalysis
|Konsens (35 Analysten)
|überwiegend Kaufen
|Ø 473 USD (365 bis 675)
|13.11.2026
|StockAnalysis
Alle Angaben stammen von den genannten Häusern bzw. den Quellen; sie stellen keine Einschätzung von aktiencheck.de dar. Änderungen nach den Zahlen vom 24.11.2026 lagen nicht vor.
Quelle: TipRanks/TheFly (Cantor), StockAnalysis (übrige Häuser)
Wie bewertet der Markt die Analog Devices Aktie 2026/2027?
Der Konsens für das Geschäftsjahr 2026 lag laut StockAnalysis vor den Zahlen bei 15,1 Milliarden Dollar Umsatz und 12,88 Dollar Gewinn je Aktie. Tatsächlich erreichte Analog Devices 15,2 Milliarden Dollar und 13,05 Dollar bereinigt. Konsensschätzungen für 2027 und 2028 sowie das erwartete KGV konnten wir aus frei zugänglichen Quellen nicht belegen. Als Branchenkontext: Cantor Fitzgerald stufte am 23. November Wettbewerber Texas Instruments von Neutral auf Overweight hoch (Ziel 385 statt 340 Dollar), was zeigt, dass Analysten den Analogchip-Zyklus derzeit breit positiver sehen.
Was sagt die Charttechnik zur Analog Devices Aktie?
Beschreibend: Nach dem Schluss von 345,92 Dollar am Freitag und dem Sprung am Montag steht die Aktie vorbörslich wieder in der Region der Vorwoche. Stocktwits spricht von einem Kurs in Richtung eines Sieben-Monats-Tiefs. Unterstützungen und Widerstände aus eigenen Chartanalysen geben wir nicht an; Marken wie die 200-Tage-Linie konnten wir nicht belegen.
Was sollten Anleger bei der Analog Devices Aktie jetzt beobachten?
Heute um 16:00 Uhr MEZ (10:00 Uhr New Yorker Zeit) findet die Telefonkonferenz zu den Zahlen statt. Interessant sind Aussagen zur Nachfrage in Rechenzentren und Industrie sowie zu den Margen. Danach dürften Analysten ihre Kursziele und Schätzungen aktualisieren. Am 7. Dezember ist das Record Date der nächsten Dividende, am 21. Dezember wird sie gezahlt.
FAQ: Analog Devices Aktienprognose
Wie lautet die Analog Devices Aktienprognose der Analysten? Der Konsens war vor den Zahlen mit 31 von 35 Kauf-Urteilen klar positiv (StockAnalysis, 13.11.2026). Das Durchschnittsziel lag bei 473 Dollar.
Warum fällt die Analog Devices Aktie trotz guter Zahlen? Nach der Rally vom Montag und einem schwachen Chipumfeld nennen Quellen Gewinnmitnahmen; der EPS-Ausblick liegt nahe am Konsens.
Welches Kursziel hat die Analog Devices Aktie? Cantor Fitzgerald nennt 575 Dollar (23.11.2026), KeyBanc 525 Dollar (15.10.), Bernstein 465 Dollar (26.10.).
Was erwartet Analog Devices im ersten Quartal 2027? Umsatz von 4,4 Milliarden Dollar (±150 Millionen) und bereinigt 3,82 Dollar je Aktie (±0,20).
Zahlt die Analog Devices Aktie eine Dividende? Ja, 1,10 Dollar je Quartal; Record Date 7. Dezember, Zahlung 21. Dezember 2026.
Hinweis zur Weitergabe: Die hier wiedergegebenen Ratings und Kursziele stammen von Cantor Fitzgerald (Overweight, Kursziel 575 US-Dollar, 23.11.2026), KeyBanc (Buy, 525 US-Dollar, 15.10.2026) und Bernstein (Buy, 465 US-Dollar, 26.10.2026); sie sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Offenlegungen: Cantor Fitzgerald, KeyBanc, Bernstein. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
War dieser Artikel hilfreich?
Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Analog Devices, Inc. (ADI): Kaufen, Kursziel 575,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Cantor Fitzgerald (Rating Overweight, Kursziel 575 USD); KeyBanc; Bernstein. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 24.11.2026, 15:17 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 24.11.2026, 15:17 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Cantor Fitzgerald (Rating Overweight, Kursziel 575 USD); KeyBanc; Bernstein.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.