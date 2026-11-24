Der Halbleiterkonzern aus Wilmington (Massachusetts) hat am 24. November 2026 Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vorgelegt. Der Umsatz stieg laut Pressemitteilung (8-K, SEC) auf 4,37 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 42 Prozent. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 4,06 Dollar. Für die Analog Devices Aktie Prognose zählt jetzt vor allem eines: der Ausblick auf das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 von 4,4 Milliarden Dollar Umsatz.

Vorbörslich notierte die Aktie nach Angaben von SeekingAlpha rund zehn Prozent im Minus, ein TipRanks-Feed nannte etwa 342 Dollar. Zum Vergleich: Am Freitag, dem 20. November, schloss die Aktie bei 345,92 Dollar (Longbridge/Benzinga); am Montag legte sie laut Stocktwits und Investing.com um rund neun bis zehn Prozent zu. Einen verlässlichen Live-Kurs nach US-Eröffnung (15:30 Uhr MEZ) konnten wir zum Redaktionsschluss nicht belegen.