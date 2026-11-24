Die Quartalsdividende beträgt 1,10 USD, hochgerechnet 4,40 USD im Jahr und rund 1,2% Rendite. Auf Basis des bereinigten Ergebnisses der letzten vier Quartale liegt das KGV bei rund 27, auf Basis der Schätzung für 2027 bei rund 22. Langfristig sprechen hohe Bruttomargen von über 70%, breite Diversifikation und Wachstumstreiber wie KI-Optik, Stromversorgung und eine Erholung in Industrie und Rüstung für das Geschäftsmodell. Am 3. November schloss Analog Devices zudem die Übernahme von Alif Semiconductor ab.