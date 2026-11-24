Die Analog Devices Aktie (ISIN: US0326541051, FSE: ANL, Nasdaq: ADI) steht heute im Rampenlicht: Um 13:00 Uhr MEZ legt der Chipkonzern seine Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor, die Telefonkonferenz folgt um 16:00 Uhr MEZ. Nach der Erholung im Halbleitersektor zum Wochenstart notiert die Analog Devices Aktie bei rund 362 USD. Die Analog Devices Aktienprognose entscheidet sich damit an einer Frage: Tragen Aufträge aus KI-Rechenzentren das Wachstum, während Automotive nur noch langsam zulegt?
Analog Devices Aktie Prognose: Heute Q4-Zahlen - reichen die KI-Rechenzentren als Wachstumsmotor?
Die Analog Devices Aktie steht vor den Zahlen zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Die Analog Devices Aktienprognose hängt am Ausblick: Gleichen Aufträge aus KI-Rechenzentren die schwächere Dynamik im Auto-Geschäft aus?
Die Ausgangslage
Was ist passiert - und was der Markt heute erwartet
Die Analog Devices Aktie hat seit dem 52-Wochen-Hoch von 445,91 USD deutlich korrigiert. Mitte November lag der Kurs noch bei rund 383 USD, am 20. November schloss die Aktie bei 345,92 USD. Der Zahlentermin kommt zur rechten Zeit, um Klarheit zu schaffen.
Spannend wird es beim Ausblick auf das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027: Liegt die Umsatzprognose über 4,3 Mrd. USD, dürfte die Analog Devices Aktienprognose an Rückenwind gewinnen. Ein vorsichtiger Ton, vor allem bei Automotive, könnte dagegen Gewinnmitnahmen auslösen. Zuletzt hat Cantor Fitzgerald das Kursziel am 23. November auf 575 USD angehoben.
Zahlen
Das Q3-Zeugnis: Rechenzentren ziehen das Geschäft
|Kennzahl
|Q3 GJ 2026
|Q3 GJ 2025
|Umsatz
|4.022 Mio. USD (+40%)
|2.880 Mio. USD
|Bereinigte Bruttomarge
|72,5%
|69,2%
|Bereinigte operative Marge
|50,0%
|42,2%
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|3,45 USD
|2,05 USD
|Free Cashflow (Quartal)
|1.458 Mio. USD
|-
Quelle: Analog Devices, 8-K vom 19.08.2026
Umsatz und bereinigtes Ergebnis je Aktie lagen im Q3 über den Erwartungen von 3,91 Mrd. USD beziehungsweise 3,34 USD. Der Free Cashflow der letzten zwölf Monate erreichte 4.937 Mio. USD. Im Quartal flossen 1,69 Mrd. USD an die Aktionäre, davon 535 Mio. USD als Dividende und 1.157 Mio. USD über Aktienrückkäufe.
Die Kernfrage
KI-Rechenzentren gegen Auto und Industrie
Communications als Wachstumsspitze
Das Segment wuchs im Q3 um 84%. Rechenzentren machten laut Marktberichten rund 80% davon aus und legten um mehr als 100% zu, bei Optik wie bei Stromversorgung.
Industrie stützt, statt zu bremsen
Für das vierte Quartal stellt das Management in Industrial ein Plus im hohen einstelligen Prozentbereich in Aussicht. Von einer Schwäche ist in den Daten bislang wenig zu sehen.
Automotive als langsamster Bereich
Nach den vorliegenden Berichten soll das Auto-Geschäft nur im niedrigen einstelligen Bereich wachsen. Hier könnte KI die Lücke füllen.
Margen als Hebel
Höherwertiger Mix, Auslastung und Preiserhöhungen sollen die Bruttomarge im Q4 auf rund 74% treiben.
Die These "KI gleicht Schwäche aus" trifft damit eher auf Automotive zu als auf die Industrie. Für die Analog Devices Aktie Prognose zählt, ob das Rechenzentrumsgeschäft sequenziell weiter wächst. Laut Marktberichten rechnet das Management mit rund 10% mehr zum Vorquartal.
Chartbild
Wie steht die Analog Devices Aktie technisch da?
Beschreibend: Die Unterstützung liegt im Bereich von 345 USD, dem Schlusskurs vom 20. November. Darüber markieren rund 383 USD die Mitte-November-Marke und 445,91 USD das 52-Wochen-Hoch. Die Analog Devices Aktie hat sich damit von den Höchstständen entfernt, aber den Aufwärtstrend nicht eindeutig verlassen.
Analysten
Die Analog Devices Aktienprognose der Banken
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|575 USD
|23.11.2026
|Roth Capital
|Buy (Erstbewertung)
|505 USD
|13.11.2026
|Bernstein
|Outperform
|465 USD
|19.08.2026
|Morgan Stanley
|Overweight
|458 USD
|20.08.2026
|Baird
|Outperform
|675 USD
|24.08.2026
Quelle: Benzinga, MarketBeat, stockanalysis.com; Stand 23.11.2026
Im Durchschnitt liegt das Kursziel laut stockanalysis.com bei rund 473 USD (35 Analysten, Spanne 365 bis 675 USD), MarketBeat nennt 464 USD bei 30 Kaufempfehlungen und 4 Halteempfehlungen. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Bewertung
Fundamentaldaten und Gesamtbild
Die Quartalsdividende beträgt 1,10 USD, hochgerechnet 4,40 USD im Jahr und rund 1,2% Rendite. Auf Basis des bereinigten Ergebnisses der letzten vier Quartale liegt das KGV bei rund 27, auf Basis der Schätzung für 2027 bei rund 22. Langfristig sprechen hohe Bruttomargen von über 70%, breite Diversifikation und Wachstumstreiber wie KI-Optik, Stromversorgung und eine Erholung in Industrie und Rüstung für das Geschäftsmodell. Am 3. November schloss Analog Devices zudem die Übernahme von Alif Semiconductor ab.
FAQ
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Wann kommen die Zahlen? Heute, 13:00 Uhr MEZ, die Telefonkonferenz beginnt um 16:00 Uhr MEZ.
Wie lautet die Analog Devices Aktienprognose der Analysten? Überwiegend Kaufen bei einem Durchschnittskursziel von rund 464 bis 473 USD.
Zahlt die Analog Devices Aktie Dividende? Ja, 1,10 USD je Quartal, die 22. Erhöhung in Folge fiel im Februar 2026.
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