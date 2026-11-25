Laut Unternehmensmitteilung vom 24.11.2026 stieg der Umsatz im vierten Quartal um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar; erwartet worden waren rund 4,32 Milliarden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 80 Prozent auf 4,06 Dollar zu (Konsens je nach Datensatz 3,88 bis 3,89 Dollar). Die bereinigte operative Marge erreichte 52,3 Prozent, der freie Cashflow im Quartal 2,0 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr stehen 15,18 Milliarden Dollar Umsatz (plus 38 Prozent), ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 13,05 Dollar und ein freier Cashflow von 5,45 Milliarden Dollar zu Buche. Der Konzern betont, 100 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben.

Besonders stark wuchs das Rechenzentrumsgeschäft, dessen Umsatz im zweiten Quartal in Folge mehr als 100 Prozent über Vorjahr lag. Die Kritik der Anleger zielt auf den Ausblick: Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Analog Devices 4,4 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 150 Millionen) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,82 Dollar (plus/minus 0,20) in Aussicht – ungefähr im Rahmen der Erwartungen, aber unter dem Rekordwert des Vorquartals. Die bereinigte operative Marge soll bei rund 50,5 Prozent liegen, die Bruttomarge bei etwa 74 Prozent. Hinzu kommt ein deutlich höheres Investitionsprogramm: Für das Geschäftsjahr 2027 plant das Management Investitionen von 1,6 bis 1,9 Milliarden Dollar nach rund 0,7 Milliarden im Vorjahr.