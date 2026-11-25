Die Analog Devices Aktie (ADI, ISIN US0326541051) ist am Dienstag um 17,4 Prozent auf 312,95 US-Dollar eingebrochen – trotz eines Rekordquartals mit 42 Prozent Umsatzwachstum. Die Analog Devices Aktienprognose der Analysten bleibt dennoch ambitioniert: Im Schnitt liegt das Kursziel bei rund 472 Dollar, nach den Zahlen kappen die Häuser ihre Ziele aber auf eine Spanne von 323 bis 450 Dollar.
Analog Devices Aktie Prognose: Analysten kappen Kursziele auf 323 bis 450 Dollar – überzogen oder berechtigt, der 17-Prozent-Absturz?
Die Analog Devices Aktie Prognose der Wall Street bleibt nach dem schwächsten Handelstag seit Jahrzehnten bemerkenswert optimistisch: Nach dem Rekordquartal senken Wells Fargo, Morgan Stanley, Bernstein, Needham, Citigroup und Truist ihre Kursziele, das Gros der Analysten bleibt aber bei Kaufen-Einstufungen. Was Zahlen, Guidance und Kursziele zur Analog Devices Aktie verraten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Analog Devices, Inc.
- Ticker / ISIN
- ADI / US0326541051
- Börse
- Nasdaq (USD)
- 52-Wochen-Spanne
- 229,29 – 445,91 USD
- Dividende
- 1,10 USD je Quartal (ca. 1,1 % Rendite)
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Februar 2027 (Q1 Geschäftsjahr 2027)
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq, 24.11.2026
Analog Devices Aktie Prognose
Rekordquartal, Kurssturz – und jetzt?
Nach Medienberichten war es der schwächste Handelstag der Aktie seit Mai 1998. Auslöser war weniger das abgelaufene Quartal als der Blick nach vorn: Die Prognose für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 enttäuschte Anleger, die nach der Rally vom Montag auf ein „Beat-and-Raise“ gehofft hatten. Wie sich die Analog Devices Aktie Prognose der Wall Street seither verändert hat, welche Kursziele im Raum stehen und wo die Bewertung nach dem Absturz liegt, ordnen wir im Folgenden ein.
Was ist bei der Analog Devices Aktie passiert?
Am Montag, 23. November 2026, war die Aktie noch um rund 10 Prozent gestiegen, nachdem unter anderem Cantor Fitzgerald sein Kursziel von 550 auf 575 Dollar angehoben hatte. Am Dienstag legte Analog Devices vor US-Börsenbeginn die Zahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Die Aktie eröffnete bei 328,00 Dollar, rutschte im Tagesverlauf bis auf 304,23 Dollar und schloss bei 312,95 Dollar. Das Handelsvolumen lag mit 12,8 Millionen Aktien deutlich über dem Durchschnitt von rund 4 Millionen.
Verstärkt wurde der Druck durch den Sektor: Der Halbleiterindex SOX verlor am Dienstag rund 7,9 Prozent, Texas Instruments gab um gut 11 Prozent nach. Marktbeobachter nennen eine Umkehr der Montags-Rally, Zweifel an der Rendite der KI-Investitionen und Gewinnmitnahmen nach dem Kursanstieg der Vortage als Gründe. Für Analog Devices kam hinzu, dass die Aktie vor den Zahlen bereits hoch bewertet war.
Wie sieht das Geschäftsmodell von Analog Devices aus?
Analog Devices entwickelt analoge, Mixed-Signal- und Leistungs-Halbleiter, die reale Signale wie Strom, Druck, Temperatur oder Funk in digitale Daten übersetzen. Die Chips stecken in Fabrikautomation, Medizintechnik, Fahrzeugen, Kommunikationsnetzen und zunehmend in Rechenzentren. Im Geschäftsjahr 2026 stammte der größte Teil des Umsatzes aus dem Industriesegment (7,45 Milliarden Dollar), gefolgt von Automotive (3,72 Milliarden), Communications (2,37 Milliarden) und Consumer (1,63 Milliarden). Weil die Entwicklungszyklen lang und die Kundenbindung hoch sind, erzielt das Unternehmen Bruttomargen von über 70 Prozent.
Welche Zahlen und welche Prognose hat Analog Devices vorgelegt?
Laut Unternehmensmitteilung vom 24.11.2026 stieg der Umsatz im vierten Quartal um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar; erwartet worden waren rund 4,32 Milliarden. Das bereinigte Ergebnis je Aktie legte um 80 Prozent auf 4,06 Dollar zu (Konsens je nach Datensatz 3,88 bis 3,89 Dollar). Die bereinigte operative Marge erreichte 52,3 Prozent, der freie Cashflow im Quartal 2,0 Milliarden Dollar. Für das Gesamtjahr stehen 15,18 Milliarden Dollar Umsatz (plus 38 Prozent), ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 13,05 Dollar und ein freier Cashflow von 5,45 Milliarden Dollar zu Buche. Der Konzern betont, 100 Prozent des freien Cashflows an die Aktionäre zurückzugeben.
Besonders stark wuchs das Rechenzentrumsgeschäft, dessen Umsatz im zweiten Quartal in Folge mehr als 100 Prozent über Vorjahr lag. Die Kritik der Anleger zielt auf den Ausblick: Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 stellt Analog Devices 4,4 Milliarden Dollar Umsatz (plus/minus 150 Millionen) und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 3,82 Dollar (plus/minus 0,20) in Aussicht – ungefähr im Rahmen der Erwartungen, aber unter dem Rekordwert des Vorquartals. Die bereinigte operative Marge soll bei rund 50,5 Prozent liegen, die Bruttomarge bei etwa 74 Prozent. Hinzu kommt ein deutlich höheres Investitionsprogramm: Für das Geschäftsjahr 2027 plant das Management Investitionen von 1,6 bis 1,9 Milliarden Dollar nach rund 0,7 Milliarden im Vorjahr.
|Kennzahl
|Wert
|Einordnung
|Umsatz Q4 FY2026
|4,37 Mrd. USD (+42 %)
|über Erwartung (ca. 4,32 Mrd. USD)
|Bereinigtes EPS Q4 FY2026
|4,06 USD (+80 %)
|über Konsens (ca. 3,9 USD)
|Guidance Q1 FY2027: Umsatz / EPS
|4,4 Mrd. USD / 3,82 USD
|etwa im Konsens, sequenziell niedriger
|Umsatz 2027e / 2028e¹
|19,3 Mrd. / 20,8 Mrd. USD
|Wells Fargo
|EPS 2027e / 2028e¹
|18,12 / 20,25 USD
|Wells Fargo
|KGV 2027e / 2028e²
|ca. 17 / ca. 15
|zum Schlusskurs 24.11.
|KGV (letzte zwölf Monate)
|ca. 37
|nach dem Kursrückgang
¹ Schätzungen von Wells Fargo auf Kalenderjahrbasis (Studie vom 25.11.2026), nicht identisch mit dem Konsens. ² Rechnerisch aus Kurs 312,95 USD (24.11.2026) und Schätzung, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analog Devices (Pressemitteilung 24.11.2026); Wells Fargo (25.11.2026); eigene Berechnung
Wie lautet die Analog Devices Aktienprognose der Analysten?
Im Konsens bleibt die Wall Street klar zuversichtlich: Von 34 Analysten stufen 30 die Aktie mit „Kaufen“ oder „Strong Buy“ ein, vier mit „Halten“, keiner mit „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel lag am Morgen des 25. November bei 471,91 Dollar und damit rund 51 Prozent über dem Schlusskurs. Die Zahl dürfte allerdings noch nicht alle Kurszielsenkungen der letzten Stunden enthalten. Das höchste Ziel von 575 Dollar stammt von Cantor Fitzgerald und wurde noch vor den Zahlen am 23. November gesetzt.
Die jüngsten Änderungen nach den Zahlen fallen durchweg nach unten aus – wohlgemerkt bei überwiegend unveränderten Kaufen-Einstufungen. Die Häuser begründen das mit der Multiple-Kompression im gesamten Sektor und weniger mit einer Verschlechterung des Geschäfts.
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Anmerkung
|Wells Fargo
|Overweight
|500 → 420 USD
|25.11.2026
|Rückgang „überzogen“, Schätzungen angehoben
|Morgan Stanley
|Overweight
|458 → 403 USD
|25.11.2026
|Bewertungsanpassung
|Bernstein
|Outperform
|465 → 410 USD
|25.11.2026
|Multiple-Reset im Sektor
|Needham
|Buy
|450 → 400 USD
|25.11.2026
|Sektor-Multiples, höhere Betriebskosten
|Citigroup
|–
|460 → 400 USD
|25.11.2026
|Rating in der Meldung nicht genannt
|KeyBanc
|Overweight
|525 → 450 USD
|24./25.11.2026
|genaues Datum offen
|Truist
|–
|405 → 323 USD
|25.11.2026
|niedrigstes Ziel; Rating nicht genannt
|Cantor Fitzgerald
|Overweight
|550 → 575 USD
|23.11.2026
|vor den Zahlen
Kursziele in US-Dollar. Ein Kursziel ist keine Garantie und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, 23.–25.11.2026
Welches Kursziel trauen Analysten der Analog Devices Aktie zu?
Aus den Einzelstudien ergibt sich ein Korridor von 323 Dollar (Truist) bis 450 Dollar (KeyBanc) nach den Zahlen, vor den Zahlen reichte die Spanne bis 575 Dollar. Wells Fargo argumentiert, der Kursrückgang von 17 Prozent sei im Vergleich zum Sektorminus von rund 7 Prozent „überdimensioniert“; die Analysten haben ihre Gewinnschätzungen sogar angehoben und bewerten die Aktie mit dem 21-fachen Gewinn des Kalenderjahres 2028. Needham verweist darauf, dass die Guidance leicht unter den Erwartungen lag und die Betriebskosten steigen. Truists Ziel von 323 Dollar liegt nur gut drei Prozent über dem Schlusskurs und weicht stark vom Rest ab – hier sollten Leser die Studie selbst prüfen.
Alle genannten Ziele sind Einschätzungen Dritter. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Ist die Analog Devices Aktie nach dem Absturz im Branchenvergleich günstig bewertet?
Zum Schlusskurs von 312,95 Dollar kostet die Analog Devices Aktie rechnerisch das 17-fache der von Wells Fargo geschätzten Gewinne für 2027 und das 15-fache für 2028, auf Basis der letzten zwölf Monate liegt das KGV bei rund 37. Die Dividendenrendite beträgt etwa 1,1 Prozent (1,10 Dollar je Quartal, Zahlung am 21.12.2026, Stichtag 7.12.2026). Verlässliche, einheitlich datierte Vergleichswerte der Wettbewerber wie Texas Instruments, NXP oder Microchip lagen zum Redaktionsschluss nicht vor; Texas Instruments verlor am Dienstag 11,25 Prozent auf 258,44 Dollar. Wer Bewertungen vergleicht, sollte auf identische Stichtage und Geschäftsjahre achten, denn Analog Devices bilanziert bis Oktober, die meisten Peers zum Kalenderjahr.
Was sagt der Chart zur Analog Devices Aktie?
Marktberichten zufolge ist die Aktie unter die 200-Tage-Linie gerutscht; konkrete Werte für gleitende Durchschnitte oder den RSI lagen nicht belastbar vor. Belegt sind folgende Marken: Das Tagestief vom 24. November bei 304,23 Dollar, der Eröffnungskurs von 328,00 Dollar (Kurslücke zum Vortagesschluss von rund 378,75 Dollar), das 52-Wochen-Hoch bei 445,91 Dollar und das 52-Wochen-Tief bei 229,29 Dollar. Charttechniker beobachten typischerweise, ob eine solche Kurslücke in den Folgetagen geschlossen wird oder ob das Tagestief zur Unterstützung wird. Das ist eine Beschreibung, keine Prognose.
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Analog Devices Aktie?
|Szenario
|Argumentation laut Analysten
|Haus (Kursziel)
|Bull-Case
|Rückgang überzogen, Rechenzentrum und Industrie wachsen, höhere Gewinnschätzungen
|KeyBanc (450), Wells Fargo (420)
|Base-Case
|Geschäft intakt, aber Bewertungsabschlag im Sektor und höhere Investitionen
|Bernstein (410), Morgan Stanley (403), Needham und Citigroup (je 400)
|Bear-Case
|Guidance nur im Rahmen, schwächere Margen, Zyklusrisiko
|Truist (323)
Keine Prognose von aktiencheck.de; Ziele in US-Dollar.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, 23.–25.11.2026
Was beobachten Anleger jetzt bei der Analog Devices Aktie?
Kurzfristig stehen die Stabilisierung des Halbleitersektors und die US-Konjunkturdaten im Fokus. Am 7. Dezember ist der Dividendenstichtag, am 21. Dezember die Auszahlung. Die nächsten Quartalszahlen werden für Februar 2027 erwartet, ein genauer Termin war nicht bestätigt. Dann will Analog Devices eine neue Segmentgliederung einführen: Das Rechenzentrum wird ein eigenes Endmarktsegment, das Wireless-Geschäft wandert in den Industriebereich. Spannend wird, ob die zusätzlichen Kapazitäten, die ab dem Geschäftsjahr 2028 schrittweise ans Netz gehen sollen, die höheren Investitionen rechtfertigen.
FAQ zur Analog Devices Aktie Prognose
Wie lautet die Analog Devices Aktienprognose der Analysten? Der Konsens ist positiv: 30 von 34 Analysten empfehlen laut Datenstand vom 25.11.2026 „Kaufen“, vier „Halten“, keiner „Verkaufen“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 472 Dollar.
Welches Kursziel hat die Analog Devices Aktie nach den Zahlen? Nach den Zahlen reichen die Kursziele von 323 Dollar (Truist) bis 450 Dollar (KeyBanc). Wells Fargo nennt 420 Dollar, Bernstein 410 Dollar, Morgan Stanley 403 Dollar.
Warum ist die Analog Devices Aktie so stark gefallen? Trotz Rekordquartal enttäuschte der im Rahmen liegende Ausblick für das erste Quartal. Hinzu kamen ein Ausverkauf im Halbleitersektor und Gewinnmitnahmen nach dem Anstieg am Vortag.
Zahlt die Analog Devices Aktie eine Dividende? Ja, 1,10 Dollar je Quartal (4,40 Dollar pro Jahr). Stichtag ist der 7. Dezember 2026, ausgezahlt wird am 21. Dezember 2026.
Wann legt Analog Devices die nächsten Zahlen vor? Die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 werden für Februar 2027 erwartet; ein Termin wurde noch nicht bestätigt.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Beitrag genannten Einstufungen und Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern (u. a. Wells Fargo, Morgan Stanley, Bernstein, Needham, Citigroup, KeyBanc, Truist, Cantor Fitzgerald) und werden unverändert weitergegeben. aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen. Offenlegungen von Wells Fargo: Research-Disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Der Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt. Kurse: Schlusskurs Nasdaq vom 24.11.2026; ein aktueller Kurs vom 25.11.2026 lag zum Redaktionsschluss nicht vor.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Analog Devices, Inc. (ADI): Kaufen, Kursziel 420,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Wells Fargo Securities, Morgan Stanley, Bernstein, Needham, KeyBanc (Analystenstudien 24./25.11.2026) vom 25.11.2026, 08:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 25.11.2026, 15:23 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 25.11.2026, 15:23 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Wells Fargo Securities, Morgan Stanley, Bernstein, Needham, KeyBanc (Analystenstudien 24./25.11.2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.