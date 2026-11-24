Ein Rekordquartal, und trotzdem der größte Absturz im Index: Die Analog Devices Aktie (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, US-Handelssymbol: ADI an der Nasdaq) ist am Dienstag der Nasdaq100 Verlierer Nummer eins. Am Nachmittag notiert der Chipkonzern mit einem Minus von rund 15,3 Prozent bei etwa 320,80 US-Dollar. Auslöser sind die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal des Geschäftsjahres 2026, die der Konzern am Morgen vorgelegt hat. Die Analyse zeigt, warum ein starkes Quartal für den Nasdaq100 Verlierer ADI nicht genügt.
Analog Devices Aktie: Nasdaq100 Verlierer mit Minus 15 Prozent – Rekordquartal reicht nicht
Die Analog Devices Aktie ist am Dienstag der größte Nasdaq100 Verlierer: Nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal bricht der Chipwert zeitweise um mehr als 15 Prozent ein. Trotz Rekordumsatz enttäuscht der Ausblick, und der Chipsektor steht ohnehin unter Druck. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursverlust und was jetzt für und gegen die Aktie spricht.
Die Gründe für den Kursverlust
Zahlen gut, Ausblick zu schwach
Analog Devices hat das vierte Quartal nach Medienberichten mit einem Rekordumsatz und einem bereinigten Ergebnis je Aktie über den Erwartungen abgeschlossen. An der Börse zählt bei einem Wert wie der ADI-Aktie aber vor allem der Blick nach vorn. Und der fiel zurückhaltender aus, als der Markt erhofft hatte: Die Prognose für das laufende erste Quartal liegt beim Ergebnis leicht unter der durchschnittlichen Analystenschätzung. Nach einem Kursanstieg von zeitweise fast 100 Prozent seit Jahresbeginn war die Erwartungslatte hoch gelegt.
Ausblick unter den Erwartungen
Die Ergebnisprognose für das Folgequartal bleibt hinter der Schätzung der Analysten zurück. Bei einer hoch bewerteten Aktie reicht das für Gewinnmitnahmen.
Hohe Erwartungen
Die Analog Devices Aktie hatte 2026 einen großen Lauf. Nach drei Quartalen in Folge mit überzeugenden Prognosen war die Messlatte besonders hoch.
Druck auf den Chipsektor
Auch andere Halbleiterwerte stehen am Dienstag unter Druck. Mehrere Chipwerte zählen zu den größten Nasdaq100 Verlierern des Tages, der Sektor wird von Zweifeln an der KI-Nachfrage belastet.
Einordnung
Zwischen Rekord und Rücksetzer
Analog Devices liefert Analogchips, die reale Signale wie Strom, Druck oder Funkwellen in digitale Daten verwandeln, und beliefert unter anderem Industrie, Autobau und Kommunikationstechnik. Die Nachfrage in diesen Märkten hatte sich in den vergangenen Quartalen spürbar erholt. Ein Minus von mehr als 15 Prozent an einem einzigen Tag ist für ein so großes Unternehmen deshalb ein Signal, wie sensibel der Markt auf kleinste Enttäuschungen reagiert. Ob der Nasdaq100 Verlierer sein Tief bereits gesehen hat, zeigen erst die kommenden Handelstage.
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Warum ist die Analog Devices Aktie Nasdaq100 Verlierer?
Die Aktie fällt nach den Zahlen zum vierten Quartal am 24. November 2026 um mehr als 15 Prozent. Der Ausblick enttäuscht, und der Chipsektor steht insgesamt unter Druck.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Analog Devices Aktie?
Die ISIN lautet US0326541051, die WKN 862485. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel ADI gehandelt.
Gab es schlechte Zahlen von Analog Devices?
Nach Medienberichten nicht: Umsatz und Ergebnis lagen im vierten Quartal über den Erwartungen. Belastend wirkt vor allem der Ausblick.
Wie viel hat die Analog Devices Aktie verloren?
Am Nachmittag des 24. November 2026 notiert die Aktie laut Indikation rund 15,3 Prozent im Minus bei etwa 320,80 US-Dollar. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.
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