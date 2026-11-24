Warum ist die Analog Devices Aktie Nasdaq100 Verlierer?

Die Aktie fällt nach den Zahlen zum vierten Quartal am 24. November 2026 um mehr als 15 Prozent. Der Ausblick enttäuscht, und der Chipsektor steht insgesamt unter Druck.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Analog Devices Aktie?

Die ISIN lautet US0326541051, die WKN 862485. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel ADI gehandelt.

Gab es schlechte Zahlen von Analog Devices?

Nach Medienberichten nicht: Umsatz und Ergebnis lagen im vierten Quartal über den Erwartungen. Belastend wirkt vor allem der Ausblick.

Wie viel hat die Analog Devices Aktie verloren?

Am Nachmittag des 24. November 2026 notiert die Aktie laut Indikation rund 15,3 Prozent im Minus bei etwa 320,80 US-Dollar. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.