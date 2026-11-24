Ein Umsatzrekord, 80 Prozent mehr Gewinn je Aktie, das beste Jahr der Firmengeschichte. Und trotzdem ist die Analog Devices Aktie (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Handelssymbol: ANL, US-Handelssymbol: ADI) am Dienstag der Nasdaq100 Verlierer Nummer eins. Das Papier brach um 17,37 Prozent auf 312,95 Dollar ein. Noch am Montag hatte die Aktie fast 9,5 Prozent gewonnen. Binnen eines Handelstages war dieser Gewinn ausgelöscht, und noch einiges mehr.
Analog Devices Aktie: Nasdaq100 Verlierer des Tages – minus 17 Prozent nach dem besten Jahr der Firmengeschichte
Die Analog Devices Aktie ist der größte Nasdaq100 Verlierer des Tages: Trotz Rekordumsatz und Gewinnsprung stürzt der Chipkonzern um 17,37 Prozent auf 312,95 Dollar ab. Der Grund steht nicht in den Zahlen, sondern im Ausblick. Die Analyse zeigt, was Anleger so verschreckt hat und warum der Absturz die ganze Branche mitriss.
Die Gründe für den Kursverlust
Der Ausblick sagt: Das Tempo lässt nach
An den Zahlen lag es nicht. Im vierten Geschäftsquartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 4,06 Dollar, Analysten hatten mit knapp 3,90 Dollar gerechnet. Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 38 Prozent auf den Rekordwert von 15,2 Milliarden Dollar.
Der Haken liegt im Blick nach vorn. Für das laufende Quartal stellt der Konzern rund 4,4 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, also kaum mehr als zuletzt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt Analog Devices 3,82 Dollar an, plus oder minus 20 Cent. Das wäre weniger als im gerade abgeschlossenen Quartal. Nach vier Quartalen mit kräftigem Wachstum liest der Markt daraus eine Pause.
Gewinn soll sinken
Die Prognose von 3,82 Dollar je Aktie liegt unter den 4,06 Dollar des Vorquartals. Je nach Quelle traf sie die Erwartungen gerade so oder verfehlte sie leicht.
Hohe Fallhöhe
Am Montag war die Aktie im Sog der Chip-Rally um fast 9,5 Prozent gestiegen. Wer vor den Zahlen gekauft hatte, verkaufte am Dienstag.
Schwacher Gesamtmarkt für Chips
Die Erleichterungsrally nach der Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze verpuffte. Chip-Aktien gaben am Dienstag auf breiter Front nach.
Einordnung
Ein Absturz, der die Branche mitreißt
Wie ungewöhnlich die Reaktion ist, zeigt ein Vergleich: Nach den vorangegangenen vier Quartalsberichten bewegte sich die Analog Devices Aktie im Schnitt um gut 3 Prozent. Diesmal war der Ausschlag rund fünfmal so groß. Der Nasdaq100 Verlierer zog die gesamte Sparte der Analogchips mit nach unten. Der wichtigste Konkurrent Texas Instruments verlor mehr als 11 Prozent, ohne selbst eine Nachricht geliefert zu haben.
Für Anleger steht damit eine Frage im Raum: War das abgelaufene Quartal der Höhepunkt des Zyklus? Das Management hält dagegen. Industriekunden und Rechenzentren bestellten weiter kräftig, die Umsatzvorteile aus der Übernahme von Maxim sollen im neuen Geschäftsjahr die Marke von einer Milliarde Dollar übertreffen.
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Warum ist die Analog Devices Aktie der Nasdaq100 Verlierer des Tages?
Der Ausblick enttäuschte. Für das laufende Quartal erwartet der Konzern einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,82 Dollar und damit weniger als die 4,06 Dollar des Vorquartals. Die Aktie fiel am 24. November 2026 um 17,37 Prozent.
Waren die Quartalszahlen von Analog Devices schlecht?
Nein. Der Umsatz stieg um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 80 Prozent auf 4,06 Dollar. Beides lag über den Erwartungen.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Analog Devices Aktie?
Die ISIN lautet US0326541051, die WKN 862485. An der Nasdaq wird die Aktie unter dem Kürzel ADI gehandelt, in Deutschland unter ANL.
Wo schloss die Analog Devices Aktie?
Bei 312,95 Dollar. Am Vortag hatte sie noch bei 378,75 Dollar geschlossen.
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