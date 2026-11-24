An den Zahlen lag es nicht. Im vierten Geschäftsquartal bis Ende Oktober stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 4,06 Dollar, Analysten hatten mit knapp 3,90 Dollar gerechnet. Im Gesamtjahr wuchs der Umsatz um 38 Prozent auf den Rekordwert von 15,2 Milliarden Dollar.

Der Haken liegt im Blick nach vorn. Für das laufende Quartal stellt der Konzern rund 4,4 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, also kaum mehr als zuletzt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt Analog Devices 3,82 Dollar an, plus oder minus 20 Cent. Das wäre weniger als im gerade abgeschlossenen Quartal. Nach vier Quartalen mit kräftigem Wachstum liest der Markt daraus eine Pause.