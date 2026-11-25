Warum ist die Analog Devices Aktie so stark gefallen?

Wegen des Ausblicks: Für das laufende Quartal erwartet der Konzern einen geringeren Gewinn je Aktie als im Vorquartal.

Waren die Zahlen schlecht?

Nein. Umsatz und Gewinn je Aktie lagen auf Rekordniveau und über den Erwartungen.

Wie hoch war der Umsatz im Geschäftsjahr 2026?

Rund 15,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 38 Prozent.