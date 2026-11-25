Die Analog Devices Aktie hat einen der heftigsten Kursrutsche ihrer jüngeren Geschichte hinter sich. Am Dienstag fiel das Papier um 17,37 Prozent auf 312,95 Dollar – obwohl der Chipkonzern gerade das beste Quartal seiner Geschichte gemeldet hatte. Im vierten Geschäftsquartal stieg der Umsatz um 42 Prozent auf 4,37 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 80 Prozent auf 4,06 Dollar. Beides lag über den Erwartungen.
Analog Devices Aktie: Nach dem 17-Prozent-Absturz – Zyklusgipfel oder nur eine Atempause beim Chip-Rekordjäger?
Rekordumsatz, 80 Prozent mehr Gewinn je Aktie – und dann der Kurssturz. Einen Tag danach stellt sich bei der Analog Devices Aktie die entscheidende Frage: Ist der Boom der Analogchips vorbei oder holt er nur Luft?
Der Auslöser
Ein Ausblick, der nach Pause klingt
Der Grund für den Absturz liegt im Blick nach vorn. Für das laufende Quartal stellt Analog Devices einen Umsatz von rund 4,4 Milliarden Dollar in Aussicht – kaum mehr als zuletzt. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt der Konzern 3,82 Dollar an und damit weniger als die 4,06 Dollar des Vorquartals. Nach vier Quartalen mit kräftigem Wachstum las der Markt daraus eine Pause. Der Absturz riss die ganze Branche mit: Konkurrent Texas Instruments verlor mehr als 11 Prozent.
Die Gegenargumente
Was für eine Atempause spricht
Das Management hält dagegen. Finanzchef Rich Puccio hatte bereits im September zweistelliges Umsatzwachstum auch für das Geschäftsjahr 2027 in Aussicht gestellt, getragen von einer Erholung im Industriegeschäft, das rund die Hälfte des Umsatzes ausmacht. Zusätzliche Umsatzvorteile aus der früheren Übernahme von Maxim sollen im neuen Geschäftsjahr die Marke von einer Milliarde Dollar übertreffen. Finanziell steht der Konzern solide da: Der freie Mittelzufluss lag im Gesamtjahr bei rund 5,5 Milliarden Dollar. Anfang November hatte Konzernchef Vincent Roche 10.000 eigene Aktien verkauft.
Analogchips gelten als Frühindikator der Industrie. Für die Analog Devices Aktie entscheidet sich in den kommenden Quartalen, ob das Rekordjahr der Höhepunkt eines Zyklus war – oder nur ein Zwischenhoch vor dem nächsten Schub.
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Warum ist die Analog Devices Aktie so stark gefallen?
Wegen des Ausblicks: Für das laufende Quartal erwartet der Konzern einen geringeren Gewinn je Aktie als im Vorquartal.
Waren die Zahlen schlecht?
Nein. Umsatz und Gewinn je Aktie lagen auf Rekordniveau und über den Erwartungen.
Wie hoch war der Umsatz im Geschäftsjahr 2026?
Rund 15,2 Milliarden Dollar, ein Plus von 38 Prozent.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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