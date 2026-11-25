Rund 32 Milliarden Dollar Börsenwert waren am Dienstag verschwunden, an einem einzigen Handelstag. Die Analog Devices Aktie verlor 17,4 Prozent und erlebte ihren schlechtesten Tag seit Mai 1998, obwohl der Chipkonzern Rekordzahlen vorgelegt hatte. Am Mittwoch kehrten Käufer zurück. Das Papier stieg um 6,44 Prozent auf 333,11 Dollar, während der Chipsektor insgesamt unter Druck blieb.
Analog Devices Aktie: Erst minus 17 Prozent, dann plus 6 – war der schlechteste Tag seit 1998 eine Überreaktion?
Die Analog Devices Aktie stieg am Mittwoch um 6,44 Prozent auf 333,11 Dollar. Am Dienstag war sie trotz Rekordzahlen um 17,4 Prozent eingebrochen. Was den Absturz auslöste und wie viel die Erholung wert ist.
Der Absturz
Rekordzahlen, aber ein Ausblick unter den Erwartungen
Umsatz und Gewinn des vierten Quartals lagen über den Erwartungen. Den Absturz löste der Gewinnausblick für das erste Quartal aus, der hinter den Schätzungen zurückblieb. Bei einer zuvor hohen Bewertung genügte das für eine heftige Reaktion.
Am Mittwoch griffen Anleger auf dem tieferen Niveau zu. Hersteller von Analogchips waren insgesamt gefragt: Auch Texas Instruments legte um 4,6 Prozent zu. Die Branche gilt als weniger abhängig vom KI-Zyklus als die Anbieter von Speicher und KI-Beschleunigern.
Die Einordnung
Ein kleiner Teil des Verlusts ist aufgeholt
Die Erholung um gut 20 Dollar gleicht nur einen Teil des Dienstagsverlusts aus. Seit Jahresbeginn lag die Analog Devices Aktie, gerechnet auf den Dienstagsschluss, noch rund 16 Prozent im Plus. Das Geschäft ist breit aufgestellt: Industrie, Autos und Rechenzentren sorgen für Streuung.
Offen bleibt, ob der vorsichtige Ausblick ein einmaliger Dämpfer war. Der S&P 500 machte am Mittwoch ein Minus von zeitweise 3,2 Prozent fast vollständig wett. Dreht die Stimmung im Chipsektor erneut, dürfte sich auch dieser Wert dem kaum entziehen. Zinsen und Zölle belasten Technologiewerte zusätzlich.
Die Analog Devices Aktie wurde nicht für ihre Zahlen bestraft, sondern für einen einzigen Satz zum nächsten Quartal. Ob das zu viel war, zeigt sich erst, wenn dieses Quartal vorliegt.
Häufige Fragen zur Analog Devices Aktie
Wie hat die Analog Devices Aktie am 25. November 2026 geschlossen?
Mit einem Plus von 6,44 Prozent bei 333,11 Dollar.
Warum war die Aktie am Dienstag eingebrochen?
Der Gewinnausblick für das erste Quartal lag unter den Erwartungen.
Wie hat sich die Aktie 2026 entwickelt?
Gerechnet auf den Schlusskurs vom Dienstag lag sie seit Jahresbeginn rund 16 Prozent im Plus.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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