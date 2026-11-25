Umsatz und Gewinn des vierten Quartals lagen über den Erwartungen. Den Absturz löste der Gewinnausblick für das erste Quartal aus, der hinter den Schätzungen zurückblieb. Bei einer zuvor hohen Bewertung genügte das für eine heftige Reaktion.

Am Mittwoch griffen Anleger auf dem tieferen Niveau zu. Hersteller von Analogchips waren insgesamt gefragt: Auch Texas Instruments legte um 4,6 Prozent zu. Die Branche gilt als weniger abhängig vom KI-Zyklus als die Anbieter von Speicher und KI-Beschleunigern.