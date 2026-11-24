Rekordumsatz, Rekordjahr, Gewinn über den Erwartungen – und trotzdem stürzt die Analog Devices-Aktie (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Handelssymbol: ADI an der Nasdaq, deutsches Kürzel: ANL) ab. Im frühen US-Handel am Dienstag verliert die Analog Devices Aktie rund 14,4 Prozent auf etwa 324,11 US-Dollar, nach 378,75 Dollar zum Schluss am Montag. Damit zählt die Aktie zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Der Grund liegt weniger im abgelaufenen Quartal als in dem, was der Konzern für die nächsten Monate in Aussicht stellt.
Analog Devices-Aktie ist S&P 500 Verlierer: Minus 14 Prozent nach Rekordquartal – der Ausblick enttäuscht
Die Analog Devices-Aktie gehört mit einem Minus von 14,4 Prozent auf 324,11 US-Dollar zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Der Chipkonzern hat am 24. November 2026 Rekordumsatz und einen Gewinn über den Erwartungen gemeldet – doch der Gewinnausblick für das erste Quartal liegt darunter, und der KI-Sektor steht unter Druck.
Die Gründe für den Kursverlust
Rekordzahlen, aber ein zu vorsichtiger Ausblick
Analog Devices hat im vierten Geschäftsquartal geliefert, was Anleger erwartet haben – und mehr. Bei einer Aktie, die zuletzt stark gelaufen ist, reicht das nicht.
Gewinnausblick unter den Erwartungen
Für das erste Quartal peilt der Konzern einen bereinigten Gewinn von 3,82 Dollar je Aktie an. Das liegt laut Marktberichten unter den Erwartungen der Analysten.
Hohe Bewertung
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 45 auf Basis der letzten zwölf Monate war die Aktie vor den Zahlen anspruchsvoll bewertet. Elf Quartale in Folge hatte Analog Devices die Gewinnerwartungen geschlagen, die Latte lag entsprechend hoch.
Rechenzentren als Treiber, Sektor im Stress
Das Wachstum kommt vor allem aus den Bereichen Data Center und Industrie. Genau die KI-Infrastruktur steht aber seit Tagen im Fokus der Verkäufer.
Rücksetzer im Chipsektor
Nach dem Rekordtag der Halbleiterwerte am Montag fallen Nvidia, AMD und Micron heute deutlich. Der Chip-ETF von iShares verliert rund 4,6 Prozent, Reuters spricht von Gewinnmitnahmen.
Dazu kommt ein Detail der Zahlen: Der Konzern gibt für das erste Quartal mit 3,82 Dollar einen Gewinn je Aktie an, der unter dem bereinigten Ergebnis des abgelaufenen Quartals von 4,06 Dollar liegt. Das ist für die Börse das Signal, dass der Höhepunkt der Marge zunächst erreicht sein könnte.
Einordnung
Rekordjahr trifft auf Rekordbewertung
Analog Devices wuchs im Geschäftsjahr 2026 um 38 Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar Umsatz und erzielte einen freien Cashflow von rund 5,5 Milliarden Dollar. An die Aktionäre flossen 5,4 Milliarden Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe. Operativ steht der Konzern damit stark da. Die Kursreaktion zeigt, wie nervös der Markt bei Chipwerten derzeit ist: Wer wochenlang gestiegen ist, wird bei der kleinsten Enttäuschung verkauft.
Häufige Fragen zur Analog Devices-Aktie
Warum ist die Analog Devices-Aktie heute S&P 500 Verlierer?
Trotz Rekordumsatz und höherem Gewinn als erwartet fällt der Gewinnausblick für das erste Quartal vorsichtiger aus als erhofft. Dazu kommen Gewinnmitnahmen im gesamten Chipsektor.
Wie stark fällt die Analog Devices Aktie?
Laut Indikation verliert die Aktie im frühen US-Handel am 24. November 2026 rund 14,4 Prozent auf etwa 324,11 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Analog Devices-Aktie?
Die ISIN lautet US0326541051, die WKN 862485. An der Nasdaq wird die Aktie unter ADI gehandelt, in Deutschland unter ANL.
Gab es schlechte Zahlen von Analog Devices?
Nein. Umsatz von 4,37 Milliarden Dollar und bereinigter Gewinn von 4,06 Dollar je Aktie lagen über den Erwartungen.
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