Rekordumsatz, Rekordjahr, Gewinn über den Erwartungen – und trotzdem stürzt die Analog Devices-Aktie (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Handelssymbol: ADI an der Nasdaq, deutsches Kürzel: ANL) ab. Im frühen US-Handel am Dienstag verliert die Analog Devices Aktie rund 14,4 Prozent auf etwa 324,11 US-Dollar, nach 378,75 Dollar zum Schluss am Montag. Damit zählt die Aktie zu den größten S&P 500 Verlierern des Tages. Der Grund liegt weniger im abgelaufenen Quartal als in dem, was der Konzern für die nächsten Monate in Aussicht stellt.