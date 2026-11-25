Analog Devices hat im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 15,2 Milliarden Dollar erzielt. Der Auslöser für den Absturz am Dienstag war ein Gewinnausblick für das erste Quartal, der unter den Erwartungen lag, bei einer zuvor hohen Bewertung. Auch nach dem Rücksetzer liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 16 Prozent im Plus, gerechnet auf den Dienstagsschluss. Die Erholung holt bisher nur einen kleinen Teil des Verlusts auf.