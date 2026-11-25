Einen Tag nach dem größten Kurssturz seit 28 Jahren meldet sich die Analog Devices-Aktie (ISIN: US0326541051, WKN: 862485, Handelssymbol: ADI an der Nasdaq, deutsches Kürzel: ANL) zurück. Die Analog Devices Aktie steigt am Mittwoch um 6,4 Prozent auf 333,11 US-Dollar und gehört zu den größten S&P 500 Gewinnern des Tages. Am Dienstag war sie um 17,4 Prozent auf 312,95 Dollar eingebrochen, obwohl der Konzern Rekordzahlen vorgelegt hatte.
Analog Devices-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 6 Prozent – Gegenbewegung nach dem schwärzesten Tag seit 1998
Die Analog Devices-Aktie schließt am 25. November 2026 mit einem Plus von 6,4 Prozent bei 333,11 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Gewinnern. Am Dienstag hatte sie nach den Quartalszahlen 17,4 Prozent verloren, den größten Tagesverlust seit Mai 1998. Nun kehren Käufer zurück.
Die Gründe für den Kursgewinn
Der Markt korrigiert seine Überreaktion
Schnäppchenjäger greifen zu
Der Kurssturz vom Dienstag hatte rund 32 Milliarden Dollar Börsenwert vernichtet, obwohl Umsatz und Gewinn über den Erwartungen lagen. Auf dem tieferen Niveau kehrten Käufer zurück.
Analysten heben Ziele an
Mehrere Analysten reagierten auf die Zahlen mit höheren Kurszielen und Gewinnschätzungen.
Analogchips als Zuflucht
Auch Texas Instruments (ISIN: US8825081040, WKN: 852654, Symbol: TXN) legte am Mittwoch um 4,6 Prozent zu. Hersteller von Analogchips gelten als weniger abhängig vom KI-Zyklus als die Anbieter von Speicher und KI-Beschleunigern.
Markterholung
Der S&P 500 machte ein Minus von 3,2 Prozent fast vollständig wett und schloss nur 0,25 Prozent tiefer.
Einordnung
Rekordjahr, hohe Erwartungen
Analog Devices hat im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 15,2 Milliarden Dollar erzielt. Der Auslöser für den Absturz am Dienstag war ein Gewinnausblick für das erste Quartal, der unter den Erwartungen lag, bei einer zuvor hohen Bewertung. Auch nach dem Rücksetzer liegt die Aktie seit Jahresbeginn rund 16 Prozent im Plus, gerechnet auf den Dienstagsschluss. Die Erholung holt bisher nur einen kleinen Teil des Verlusts auf.
Häufige Fragen zur Analog Devices-Aktie
Warum ist die Analog Devices-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Nach dem Kurssturz von 17,4 Prozent am Dienstag setzte eine Gegenbewegung ein. Analysten hoben Kursziele an, und Analogchip-Hersteller waren insgesamt gefragt.
Wie stark ist die Analog Devices Aktie gestiegen?
Die Aktie schloss am 25. November 2026 mit einem Plus von 6,44 Prozent bei 333,11 US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Analog Devices-Aktie?
Die ISIN lautet US0326541051, die WKN 862485. An der Nasdaq wird die Aktie unter ADI gehandelt, in Deutschland unter ANL.
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