Die ams-OSRAM Aktie (ISIN: AT0000A3EPA4, FSE: DQW, Wien: AMS2) springt am Mittwoch nach der Ad-hoc-Mitteilung zu Samsung Display zweistellig nach oben. Zeitweise notiert sie bei rund 16,65 Euro, ein Plus von knapp 17%. Samsung Display zeichnet knapp 10 Millionen neue Aktien zu 21 Euro, sichert sich einen Kapazitätskorridor im Werk Kulim 2 und finanziert ein mehrjähriges Entwicklungsprogramm für ultrakleine MicroLEDs. Die ams OSRAM Aktie Prognose dreht damit von der Frage, wer Kulim 2 füllt, zur Frage, wie belastbar die Meilensteine sind.
ams-OSRAM Aktie Prognose: Samsung Display steigt mit 210 Mio. Euro ein - Wird Kulim 2 zum Kurstreiber?
Die ams OSRAM Aktie Prognose nach dem Samsung-Display-Deal: 210 Mio. Euro Eigenkapital zu 21 Euro je Aktie, reservierter Kapazitätskorridor in Kulim 2 und Verschuldungsgrad um rund 0,7 besser. Analyse zu Kurs, Q3-Zahlen, Chartbild und Szenarien.
Steckbrief
- Unternehmen
- ams-OSRAM AG
- Börse / Ticker
- SIX Swiss Exchange, AMS (Xetra: DQW)
- Kerngeschäft
- Optische Halbleiter, Sensoren und Emitter (Digital Photonics)
- Zentrales Thema
- Werk Kulim 2 (8-Zoll-LED-Fertigung, Malaysia)
- Q3-Umsatz 2026
- 829 Mio. € (Vorjahr: 853 Mio. €)
- Bereinigte EBITDA-Marge Q3
- 16,3% (Vorjahr: 19,5%)
- Ausblick Q4 2026
- Umsatz 750 bis 850 Mio. €, bereinigte EBITDA-Marge 14,5% bis 17,5%
Stand: 25.11.2026, Kurs am Vormittag des 25.11.2026
Die Nachricht
Samsung Display kommt als Partner und als Aktionär
Der Deal hat drei Bausteine: eine technologische Partnerschaft, einen reservierten Kapazitätskorridor in Kulim 2 und eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital.
ams OSRAM und Samsung Display wollen eine neuartige MicroLED-Technologie mit ultrakleinen LEDs für Displays gemeinsam entwickeln und kommerzialisieren. ams OSRAM bringt Expertise in Epitaxie, LED-Miniaturisierung und 8-Zoll-Großserienfertigung ein, Samsung Display seine kostenoptimierte Transfertechnologie. Die Entwicklung läuft über mehrere Jahre mit umfangreicher Finanzierung durch Samsung Display. Der Weg zur Serienfertigung hängt von vereinbarten technischen und kommerziellen Meilensteinen ab.
Der Kapazitätskorridor ist für Kulim 2 entscheidend: Weitere umfangreiche Kapazitäten bleiben für Digital-Photonics-Programme frei, etwa Mikroemitter-Arrays für KI-gestützte Smart Glasses oder optische Interconnect-Lösungen für KI-Infrastrukturen. Die Finanzierung durch Samsung Display soll in den kommenden Jahren Umsätze im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr erzeugen und die Programmkosten sowie einen angemessenen Anteil der Fixkosten von Kulim 2 decken. Einen Prozentsatz nennt das Unternehmen nicht.
|Punkt
|Angabe
|Neue Aktien
|9.984.439 aus genehmigtem Kapital
|Preis je Aktie
|21,00 €
|Bruttoerlös
|rund 210 Mio. €
|Anteil Samsung Display nach Abschluss
|rund 9,1%
|Wirkung auf Nettoverschuldung
|rund -210 Mio. €
|Wirkung auf Pro-forma-Verschuldungsgrad
|rund -0,7
|Vollzug
|unter üblichen Vollzugsbedingungen
Der Preis entspricht laut Mitteilung einem volumengewichteten Durchschnittskurs über verschiedene Zeiträume vor Unterzeichnung plus Prämie. Höhe der Prämie, Lock-up und Zeitpunkt des Vollzugs nennt die Mitteilung nicht.
Quelle: ams OSRAM, Ad-hoc-Mitteilung vom 25.11.2026
Der Ausgabepreis liegt rund 26% über dem aktuellen Kurs von etwa 16,65 Euro (Redaktionsrechnung). Das ist ein Vertrauensbeweis von Samsung Display, auch wenn Preis und Kurs aus verschiedenen Referenzen stammen und nicht direkt vergleichbar sind.
Das Potenzial
Von dreistelligen Millionen bis zu Milliarden
Bei erfolgreicher Entwicklung und Marktakzeptanz sieht ams OSRAM aus dem MicroLED-Programm mittel- bis langfristig ein Umsatzpotenzial im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr. Für ein voll ausgelastetes Kulim 2 bis Mitte der 2030er-Jahre nennt das Unternehmen ein jährliches Umsatzpotenzial im niedrigen einstelligen Milliarden-Euro-Bereich, inklusive weiterer Digital-Photonics-Programme. Beides steht unter dem Vorbehalt von Kundenakzeptanz und Produktionshochlauf, es handelt sich um Ziele des Managements und nicht um Prognosen von aktiencheck.de.
CEO Aldo Kamper bezeichnet die Partnerschaft als wichtigen strategischen Meilenstein, der einen finanziell abgesicherten Weg zu einer neuen MicroLED-Generation schaffe. Samsung-Display-Chef Chung Yi spricht von einer selbstemittierenden anorganischen Technologie der nächsten Generation, die Grenzen etwa bei Helligkeit und Lebensdauer überwinden könne.
Die Quartalszahlen
Q3 2026: Verkaufsgewinn überdeckt schwächere Operative
|Kennzahl
|Q3 2026
|Q3 2025
|Umsatz
|829 Mio. €
|853 Mio. €
|Bereinigtes EBITDA
|135 Mio. €
|166 Mio. €
|Bereinigte EBITDA-Marge
|16,3%
|19,5%
|Ausgewiesenes EBITDA
|503 Mio. €
|152 Mio. €
|Nettoergebnis
|319 Mio. €
|-28 Mio. €
|Bereinigtes Nettoergebnis
|-35 Mio. €
|27 Mio. €
Der ausgewiesene Nettogewinn von 319 Mio. Euro stammt laut Berichten aus dem Verkauf des Geschäfts mit nicht-optischen Sensoren an Infineon (570 Mio. Euro). Bereinigt steht ein Nettoverlust von 35 Mio. Euro.
Quelle: ams OSRAM, Quartalszahlen Q3 2026 (veröffentlicht Anfang November 2026), Berichte von Finanztrends, 4investors und Goldesel
Der Umsatz liegt 3% über dem Vorquartal, aber 3% unter dem Vorjahr. Die Halbleiter-Design-Wins erreichten im dritten Quartal rund 1,3 Mrd. Euro, seit Jahresbeginn rund 3,8 Mrd. Euro. Für das vierte Quartal peilt ams OSRAM 750 bis 850 Mio. Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von 14,5% bis 17,5% an, weniger als vom Markt erwartet. Vontobel nannte das Quartal erwartungsgemäß und verwies auf den weiterhin schwachen operativen Free Cashflow. Den positiven Free Cashflow für 2027 hat das Unternehmen bestätigt, laufende Rückkaufangebote für Anleihen enden am 3. Dezember 2026.
Zur Einordnung: Im Februar hatte ams OSRAM nach dem Infineon-Verkauf einen Pro-forma-Verschuldungsgrad von 2,5 genannt, Ziel ist ein Wert unter 2. Die neue Kapitalzufuhr geht in genau diese Richtung. Ob die Basis der Verbesserung von rund 0,7 identisch ist, nennt die Mitteilung nicht.
Die Vorgeschichte
Kulim 2: Vom Sorgenkind zum Hoffnungsträger
Das 8-Zoll-Werk Kulim 2 war für MicroLED-Anwendungen gebaut worden. Nachdem ein wichtiges Kundenprojekt 2024 abgesagt wurde, stand die Auslastung monatelang infrage. 2023 hatte ams OSRAM das Gebäude im Rahmen einer Sale-and-Leaseback-Transaktion mit malaysischen Fonds über rund 400 Mio. Euro Bruttoerlös verkauft und zurückgemietet. Die neue Partnerschaft schafft nun erstmals wieder einen konkreten Hauptnutzer und deckt einen Teil der Fixkosten, löst aber nicht die Frage, wie schnell Digital-Photonics-Programme den restlichen Platz füllen.
Das Chartbild und die Analysten
Ein Kurssprung braucht Bestätigung
Charttechnisch ist der heutige Sprung ein Impuls, noch keine Trendwende. Nach Angaben von finanzen.net notiert die ams OSRAM Aktie bei rund 16,65 Euro (plus 2,40 Euro). Erst wenn der Kurs das Niveau auch an den Folgetagen hält, wäre aus dem Impuls ein Signal geworden.
Die Analysten urteilen gemischt: Vontobel bestätigte am 4. November 2026 Hold mit einem Ziel von 17,00 Franken, AlphaValue senkte am 3. November von Buy auf Reduce. UBS führte die ams OSRAM Aktie im Mai 2026 mit Buy und einem Ziel von 20 Franken, Jefferies bestätigte im September Buy, JPMorgan stand im Mai bei Neutral. Das sind Positionen Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de.
Prognose
ams OSRAM Aktie Prognose: drei Szenarien
Die folgenden Szenarien sind Einschätzungen der Redaktion und keine Kursziele oder Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Vollzug und Sentiment
Entscheidend sind der Vollzug der Kapitalerhöhung, das Ende der Anleihe-Rückkaufangebote am 3. Dezember und ob der Kurssprung hält. Die ams OSRAM Aktie Prognose bleibt kurzfristig schwankungsanfällig.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Meilensteine und Marge
Der operative Beleg fehlt noch: Ohne Erholung der bereinigten EBITDA-Marge und des Free Cashflows bleibt die Bewertung angreifbar. Erste Programmmeilensteine mit Samsung Display wären ein positives Signal.
Langfristig (bis Mitte der 2030er): Auslastung von Kulim 2
Wenn MicroLED und weitere Digital-Photonics-Programme das Werk füllen, ist das genannte Milliarden-Potenzial erreichbar. Scheitert die Kundenakzeptanz, bleibt Kulim 2 eine Fixkostenlast.
Termine
Was Anleger jetzt beobachten
Laufend: Vollzug der Kapitalerhöhung an Samsung Display
3. Dezember 2026: Ende der Rückkaufangebote für Anleihen
Zahlen zum vierten Quartal: Umsatz 750 bis 850 Mio. Euro angepeilt (Termin nicht bestätigt)
Laufend: technische und kommerzielle Meilensteine im MicroLED-Programm
FAQ
Häufige Fragen zur ams OSRAM Aktie
Warum steigt die ams OSRAM Aktie? Samsung Display beteiligt sich mit 210 Mio. Euro, sichert Kapazität in Kulim 2 und finanziert ein MicroLED-Entwicklungsprogramm.
Zu welchem Preis kauft Samsung Display? Zu 21,00 Euro je Aktie, rund 9,1% Anteil nach Abschluss.
Was bedeutet der Deal für die Verschuldung? Die Nettoverschuldung sinkt um rund 210 Mio. Euro, der Pro-forma-Verschuldungsgrad verbessert sich um rund 0,7.
Wie lauten die Q3-Zahlen? Umsatz 829 Mio. Euro, bereinigtes EBITDA 135 Mio. Euro, bereinigte Marge 16,3%.
Ist die ams OSRAM Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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