ams OSRAM und Samsung Display wollen eine neuartige MicroLED-Technologie mit ultrakleinen LEDs für Displays gemeinsam entwickeln und kommerzialisieren. ams OSRAM bringt Expertise in Epitaxie, LED-Miniaturisierung und 8-Zoll-Großserienfertigung ein, Samsung Display seine kostenoptimierte Transfertechnologie. Die Entwicklung läuft über mehrere Jahre mit umfangreicher Finanzierung durch Samsung Display. Der Weg zur Serienfertigung hängt von vereinbarten technischen und kommerziellen Meilensteinen ab.

Der Kapazitätskorridor ist für Kulim 2 entscheidend: Weitere umfangreiche Kapazitäten bleiben für Digital-Photonics-Programme frei, etwa Mikroemitter-Arrays für KI-gestützte Smart Glasses oder optische Interconnect-Lösungen für KI-Infrastrukturen. Die Finanzierung durch Samsung Display soll in den kommenden Jahren Umsätze im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich pro Jahr erzeugen und die Programmkosten sowie einen angemessenen Anteil der Fixkosten von Kulim 2 decken. Einen Prozentsatz nennt das Unternehmen nicht.