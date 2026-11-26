Amrize Aktie: SMI-Gewinner zum dritten Mal in Folge – die Aufholjagd nimmt Fahrt auf

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:40 2 Min.

Die Amrize Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,50 Prozent und zählt erneut zu den stärksten SMI-Gewinnern. Es ist der dritte Gewinntag in Folge für den nordamerikanischen Baustoffkonzern.

Bild: Amrize

Die Amrize Aktie gehört am Donnerstagmorgen wieder zu den größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier 2,50 Prozent höher bei 35,73 Franken. Nur ABB legt im Leitindex stärker zu. Am Mittwoch war Amrize mit plus 2,41 Prozent der stärkste SMI-Wert, am Dienstag hatte die Aktie 0,24 Prozent gewonnen. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Amrize Aktie weiter steigt Zum Rückenwind für die Baubranche kommt am Donnerstag die Erholung des Gesamtmarktes. Der Schweizer Aktienmarkt startet fest in den Handel, der SMI gewinnt 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Auslöser ist die Wende an der Wall Street, wo der Dow Jones am Mittwoch von seinem Tagestief rund 1.000 Punkte aufholte und leicht im Plus schloss. Vorbörslich gehörte die Amrize Aktie laut der Nachrichtenagentur AWP mit plus 3,6 Prozent zu den stärksten Blue Chips. Einen unternehmensspezifischen Grund nennt die Agentur nicht. Amrize Aktie am Donnerstagmorgen +2,50 % Kurs der Amrize Aktie um 09.20 Uhr 35,73 CHF Kursgewinn am Mittwoch +2,41 % 52-Wochen-Hoch vom Februar 51,34 CHF Quelle : comdirect (26.11.2026, 09.20 Uhr), finanzen.ch Amrize Aktie: Rund 5 Prozent in drei Tagen Seit dem Schlusskurs vom Montag hat die Amrize Aktie rund 5 Prozent zugelegt. Den Anstoß gab am Mittwoch eine Branchenmeldung: Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, und der Baumeisterverband sieht auch für das Schlussquartal gute Aussichten. Amrize selbst, das frühere Nordamerika-Geschäft von Holcim, steigerte im dritten Quartal den Umsatz um 2,2 Prozent auf 3,77 Milliarden US-Dollar. Was bei der Amrize Aktie zu beachten ist Weiter Weg: Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 51,34 Franken fehlen mehr als 40 Prozent.

Gesenkte Prognose: Für 2026 hat Amrize die Ziele wegen Kosteninflation und hoher Zinsen angepasst.

Ruhiger Handel: Die US-Börsen sind wegen Thanksgiving geschlossen, die Heimatbörse des Konzerns liefert am Donnerstag keine Impulse. Ausblick: Wie geht es mit der Amrize Aktie weiter? Drei Gewinntage in Folge sind für den SMI-Gewinner Amrize in diesem Jahr eine Seltenheit. Ob daraus eine Trendwende wird, hängt an der Baunachfrage in Nordamerika und an der Entwicklung der US-Zinsen. Stammdaten der genannten Unternehmen Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

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