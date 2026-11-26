Die Amrize Aktie gehört am Donnerstagmorgen wieder zu den größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.20 Uhr notiert das Papier 2,50 Prozent höher bei 35,73 Franken. Nur ABB legt im Leitindex stärker zu. Am Mittwoch war Amrize mit plus 2,41 Prozent der stärkste SMI-Wert, am Dienstag hatte die Aktie 0,24 Prozent gewonnen.
Amrize Aktie: SMI-Gewinner zum dritten Mal in Folge – die Aufholjagd nimmt Fahrt auf
Die Amrize Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 2,50 Prozent und zählt erneut zu den stärksten SMI-Gewinnern. Es ist der dritte Gewinntag in Folge für den nordamerikanischen Baustoffkonzern.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Amrize Aktie weiter steigt
Zum Rückenwind für die Baubranche kommt am Donnerstag die Erholung des Gesamtmarktes.
Der Schweizer Aktienmarkt startet fest in den Handel, der SMI gewinnt 0,99 Prozent auf 14.809 Punkte. Auslöser ist die Wende an der Wall Street, wo der Dow Jones am Mittwoch von seinem Tagestief rund 1.000 Punkte aufholte und leicht im Plus schloss. Vorbörslich gehörte die Amrize Aktie laut der Nachrichtenagentur AWP mit plus 3,6 Prozent zu den stärksten Blue Chips. Einen unternehmensspezifischen Grund nennt die Agentur nicht.
Amrize Aktie: Rund 5 Prozent in drei Tagen
Seit dem Schlusskurs vom Montag hat die Amrize Aktie rund 5 Prozent zugelegt. Den Anstoß gab am Mittwoch eine Branchenmeldung: Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, und der Baumeisterverband sieht auch für das Schlussquartal gute Aussichten. Amrize selbst, das frühere Nordamerika-Geschäft von Holcim, steigerte im dritten Quartal den Umsatz um 2,2 Prozent auf 3,77 Milliarden US-Dollar.
Ausblick: Wie geht es mit der Amrize Aktie weiter?
Drei Gewinntage in Folge sind für den SMI-Gewinner Amrize in diesem Jahr eine Seltenheit. Ob daraus eine Trendwende wird, hängt an der Baunachfrage in Nordamerika und an der Entwicklung der US-Zinsen.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.