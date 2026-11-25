Amrize Aktie: Größter SMI-Gewinner am Abend – Bauboom-Signal trotzt dem Börsenbeben

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 17:59 2 Min.

Die Amrize Aktie steigt am Mittwoch um 2,41 Prozent und ist der stärkste SMI-Gewinner. Während Technologiewerte einbrechen und die USA neue Zölle vorschlagen, sind Bauwerte gesucht.

Bild: Amrize

Die Amrize Aktie ist am Mittwochabend der größte SMI-Gewinner: Das Papier des nordamerikanischen Baustoffkonzerns schloss 2,41 Prozent höher bei 34,86 Franken. Im Tagesverlauf stieg der Titel bis auf 35,08 Franken. Der SMI drehte dagegen am Nachmittag ins Minus und schloss auf dem Tagestief. SMI-Gewinner am Abend Warum die Amrize Aktie gegen den Markt steigt Der Tag gehörte den Bauwerten. Amrize führte die Gruppe an. Auslöser war eine Branchenmeldung: Die Schweizer Bauindustrie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, und auch die Aussichten für das Schlussquartal sind nach Angaben des Baumeisterverbands gut. Daraufhin legten laut cash.ch die Bauwerte im SMI zu. Neben Amrize schlossen auch Holcim (plus 1,42 Prozent) und Geberit (plus 0,72 Prozent) im Plus. Die Amrize Aktie hielt ihre Gewinne, obwohl der Gesamtmarkt am Nachmittag kippte. Amrize Aktie am 25.11.2026, größter SMI-Gewinner +2,41 % Schlusskurs der Amrize Aktie 34,86 CHF Tageshoch 35,08 CHF Umsatz im dritten Quartal (+2,2 %) 3,77 Mrd. USD Quelle : comdirect (Schlusskurse 25.11.2026), finanzen.ch, Amrize Amrize Aktie: Zölle treffen andere Bemerkenswert ist die Stärke an einem Tag mit zwei großen Belastungen. An der Wall Street brachen Technologiewerte ein, und die US-Regierung schlug neue Zölle gegen 14 Handelspartner vor. Amrize ist davon weniger berührt als viele andere SMI-Konzerne: Das frühere Nordamerika-Geschäft von Holcim produziert Zement und Baustoffe in den USA und Kanada für den dortigen Markt. Einfuhrzölle auf Waren aus Europa und Asien treffen dieses Geschäftsmodell nicht direkt. Was bei der Amrize Aktie zu beachten ist Gesenkte Ziele: Für 2026 erwartet Amrize einen Umsatz von 12,2 bis 12,4 Milliarden US-Dollar und ein bereinigtes EBITDA von 2,95 bis 3,05 Milliarden US-Dollar. Die Prognose wurde wegen Kosteninflation und hoher Zinsen angepasst.

Inflation: Die US-Teuerung nach dem PCE-Index stieg im Oktober auf 3,8 Prozent. Das spricht gegen rasch sinkende Zinsen, die der Bau braucht.

Aufholbedarf: Das 52-Wochen-Hoch der Aktie liegt bei 51,34 Franken und damit weit über dem aktuellen Kurs. Ausblick: Wie geht es mit der Amrize Aktie weiter? Der SMI-Gewinner hat an einem schwachen Börsentag relative Stärke gezeigt. Ob daraus eine Trendwende wird, hängt an den US-Zinsen und an der Baunachfrage in Nordamerika. Am Donnerstag bleiben die US-Börsen wegen Thanksgiving geschlossen. Stammdaten der genannten Unternehmen Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

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