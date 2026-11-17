Amphenol stellt Steckverbinder, Kabel und Sensoren her. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 65 Prozent auf den Rekordwert von 10,2 Milliarden US-Dollar, organisch um 37 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,80 US-Dollar und lag über der eigenen Prognose.

Der Auftragseingang lag mit 12,2 Milliarden US-Dollar deutlich über dem Umsatz. Für 2026 erwartet Amphenol rund 37 Milliarden US-Dollar Umsatz, etwa 60 Prozent mehr als im Vorjahr.