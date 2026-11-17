Rekord auf Rekord: Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani bestätigt für die Amphenol-Aktie das Rating „Outperform“ und das Kursziel von 100 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 75,43 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von knapp 33 Prozent.
Amphenol-Aktie: KI-Boom treibt den Umsatz um 65 Prozent – Evercore ISI sieht 33 Prozent Potenzial
Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani bestätigt „Outperform“ für die Amphenol-Aktie mit einem Kursziel von 100 US-Dollar. Der Steckverbinder-Spezialist meldete Rekordzahlen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amphenol Corporation
- Handelssymbol
- APH (NYSE)
- Analyst
- Amit Daryanani
- Bank
- Evercore ISI
- Rating
- Outperform (bestätigt)
- Kursziel
- 100 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Evercore ISI zur Amphenol-Aktie
Verbindungen für KI-Server – Daryanani bleibt positiv
Amit Daryanani setzt auf den Zulieferer für Rechenzentren und Industrie.
Amphenol stellt Steckverbinder, Kabel und Sensoren her. Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 65 Prozent auf den Rekordwert von 10,2 Milliarden US-Dollar, organisch um 37 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 0,80 US-Dollar und lag über der eigenen Prognose.
Der Auftragseingang lag mit 12,2 Milliarden US-Dollar deutlich über dem Umsatz. Für 2026 erwartet Amphenol rund 37 Milliarden US-Dollar Umsatz, etwa 60 Prozent mehr als im Vorjahr.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Evercore-ISI-Analyst Amit Daryanani zu lesen ist:
KI-Nachfrage
Verbindungstechnik für KI-Rechenzentren treibt das Wachstum.
Volle Auftragsbücher
Das Verhältnis von Aufträgen zu Umsatz lag bei 1,19.
Aktionärsrendite
Die Dividende steigt um 20 Prozent, dazu kommt ein Rückkaufprogramm über 4 Milliarden US-Dollar.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Zukäufe stärken das Portfolio
Amphenol hat mehrere Übernahmen angekündigt, darunter AdvancedPCB und Humanetics Sensors. Das zugekaufte CommScope-Geschäft entwickelt sich laut Unternehmen besser als erwartet.
Im September 2026 wurde die Aktie geteilt, alle Kurs- und Gewinnangaben sind entsprechend angepasst.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI), Analyst Amit Daryanani. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 100 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: evercoreisi.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Amphenol Corporation (APH): Kaufen, Kursziel 100,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Amit Daryanani, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI) vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 15:52 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 15:52 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Amit Daryanani, Aktienanalyst, Evercore Group L.L.C. (Evercore ISI).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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