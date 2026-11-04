Amgen Quartalszahlen: Der Biotech-Riese hat seine Patentklippe besiegt – und die Börse wartet trotzdem nur auf eine einzige Zahl

aktiencheck.de Redaktion 04.11.2026, 08:49 12 Min.

Es ist das Szenario, vor dem sich jeder Pharmakonzern fürchtet: Zwei Blockbuster verlieren ihren Patentschutz, Nachahmerprodukte fluten den Markt, die Umsätze halbieren sich binnen eines Jahres. Genau das erlebt Amgen gerade mit den Knochenmitteln Prolia und Xgeva. Und doch zeigen die Amgen Quartalszahlen ein Unternehmen, das schneller wächst als vor dem Patentablauf: 8 Prozent mehr Umsatz, ein Gewinn je Aktie 11 Prozent über den Erwartungen, zum dritten Mal in diesem Jahr eine angehobene Prognose. Und trotzdem gibt die Aktie nachbörslich um 0,75 Prozent auf 457,80 Dollar nach. Warum? Weil die Börse den Rekordlauf längst eingepreist hat – und weil die wichtigste Zahl für Amgen in diesem Bericht gar nicht steht.

Bild: KI-generiert mit Grok

Amgen Quartalszahlen: Der Biotech-Riese hat seine Patentklippe besiegt – und die Börse wartet trotzdem nur auf eine einzige Zahl Autor: Redaktion, aktiencheck.de · 4. November 2026 · Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, US-Symbol: AMGN) Es ist das Szenario, vor dem sich jeder Pharmakonzern fürchtet: Zwei Blockbuster verlieren ihren Patentschutz, Nachahmerprodukte fluten den Markt, die Umsätze halbieren sich binnen eines Jahres. Genau das erlebt Amgen gerade mit den Knochenmitteln Prolia und Xgeva. Und doch zeigen die Amgen Quartalszahlen ein Unternehmen, das schneller wächst als vor dem Patentablauf: 8 Prozent mehr Umsatz, ein Gewinn je Aktie 11 Prozent über den Erwartungen, zum dritten Mal in diesem Jahr eine angehobene Prognose. Und trotzdem gibt die Aktie nachbörslich um 0,75 Prozent auf 457,80 Dollar nach. Warum? Weil die Börse den Rekordlauf längst eingepreist hat – und weil die wichtigste Zahl für Amgen in diesem Bericht gar nicht steht. Amgen Quartalszahlen Q3 2026 auf einen Blick: Umsatz: 10,37 Mrd. US-Dollar (+8 %), erwartet rund 10,07 Mrd. US-Dollar Bereinigter Gewinn je Aktie: 6,45 US-Dollar (+14 %), erwartet 5,79 US-Dollar GAAP-Gewinn je Aktie: 7,08 US-Dollar (+19 %) Bereinigte operative Marge: 47,3 Prozent Prognose 2026: Umsatz 38,9 bis 39,7 Mrd. US-Dollar, bereinigtes EPS 22,90 bis 23,70 US-Dollar (beides angehoben) Aktie: Schlusskurs 461,26 US-Dollar, nachbörslich 457,80 US-Dollar (−0,75 %) Amgen Quartalszahlen im Check: Ist gegen Erwartung An der Qualität der Amgen Zahlen gibt es wenig zu deuteln. Der Konzern hat die Schätzungen beim Gewinn so deutlich übertroffen wie selten: Mit 6,45 Dollar je Aktie lag Amgen rund 66 Cent über dem LSEG-Konsens von 5,79 Dollar. Es ist laut MarketBeat der achte Gewinn-Beat in Folge. Auch beim Umsatz lag Amgen mit 10,37 Milliarden Dollar rund 3 Prozent über der Erwartung. Umsatz: 10,365 Mrd. US-Dollar – erwartet rund 10,07 Mrd. US-Dollar (+2,9 Prozent über Konsens), Vorjahr 9,56 Mrd. US-Dollar. Übertroffen. Bereinigter Gewinn je Aktie: 6,45 US-Dollar – erwartet 5,79 US-Dollar (+11,4 Prozent), Vorjahr 5,64 US-Dollar. Deutlich übertroffen. GAAP-Gewinn je Aktie: 7,08 US-Dollar – Vorjahr 5,93 US-Dollar (+19 Prozent). Repatha (Cholesterin): 1,085 Mrd. US-Dollar (+37 Prozent). Stark. Evenity (Osteoporose): 751 Mio. US-Dollar (+39 Prozent) – erwartet rund 724 Mio. US-Dollar. Übertroffen. Tezspire (Asthma): 538 Mio. US-Dollar (+43 Prozent). Stark. Uplizna (seltene Erkrankungen): 451 Mio. US-Dollar (+191 Prozent). Sehr stark. Prolia (Osteoporose): 632 Mio. US-Dollar (−45 Prozent) – erwartet rund 697 Mio. US-Dollar. Verfehlt. Xgeva (Knochenmetastasen): 288 Mio. US-Dollar (−47 Prozent) – erwartet rund 324 Mio. US-Dollar. Verfehlt. Tepezza (Schilddrüsen-Augenerkrankung): −6 Prozent. Schwach. Prognose 2026 Umsatz: 38,9 bis 39,7 Mrd. US-Dollar – Konsens rund 39,0 Mrd. US-Dollar. Leicht übertroffen. Prognose 2026 bereinigtes EPS: 22,90 bis 23,70 US-Dollar – Konsens 23,02 US-Dollar. Leicht übertroffen. Quelle: Amgen Inc. (Mitteilung vom 3. November 2026); Erwartungen: LSEG über Reuters, MarketBeat, Zacks, Investing.com. Abweichungen: eigene Berechnung. Das große Bild: Wie Amgen die Patentklippe überspringt Um die Bedeutung dieser Amgen Quartalszahlen zu verstehen, muss man auf die Mechanik dahinter schauen. Prolia und Xgeva, zwei Medikamente auf Basis des Wirkstoffs Denosumab, waren über ein Jahrzehnt die Gewinnmaschinen des Konzerns. 2025 liefen die Patente aus, seitdem drängen weltweit Biosimilars – also Nachahmerprodukte biologischer Arzneien – in den Markt. Die Folge ist im dritten Quartal unübersehbar: Prolia brach um 45 Prozent auf 632 Millionen Dollar ein, Xgeva um 47 Prozent auf 288 Millionen Dollar. Zusammen fehlen nach eigener Berechnung rund 770 Millionen Dollar Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal. Und doch wächst Amgen. Der Grund sind vier Medikamente, die die Lücke mehr als füllen. Das Cholesterinmittel Repatha legte um 37 Prozent auf 1,09 Milliarden Dollar zu, angetrieben von neuen Behandlungsleitlinien. Das Osteoporosemittel Evenity wuchs um 39 Prozent, das gemeinsam mit AstraZeneca vermarktete Asthmamittel Tezspire um 43 Prozent, und Uplizna gegen seltene Autoimmunerkrankungen verdreifachte seinen Umsatz nahezu. Diese vier Produkte allein brachten nach eigener Berechnung rund 960 Millionen Dollar mehr Umsatz als vor einem Jahr – deutlich mehr, als Prolia und Xgeva verloren haben. Insgesamt meldet Amgen 17 Produkte mit zweistelligem Wachstum und 17 Produkte, die auf Jahresbasis mehr als eine Milliarde Dollar umsetzen. Die sechs vom Management definierten Wachstumstreiber – Repatha, Evenity, Tezspire, Uplizna, das Portfolio für seltene Erkrankungen und die Onkologie – wuchsen zusammen um 27 Prozent und stehen inzwischen für mehr als 70 Prozent der Produktumsätze. Das ist der eigentliche Kern dieser Amgen Zahlen: Der Konzern hat seinen Umsatzmix innerhalb weniger Jahre umgebaut und ist heute deutlich weniger von einzelnen Altprodukten abhängig. Gewinnmaschine mit 47 Prozent Marge Bemerkenswert ist, dass Amgen das Wachstum ohne Abstriche bei der Profitabilität erzielt. Die bereinigte operative Marge lag bei 47,3 Prozent, die GAAP-Marge stieg um fast 10 Prozentpunkte auf 37,5 Prozent. Das operative Ergebnis nach GAAP kletterte von 2,5 auf 3,7 Milliarden Dollar. Gleichzeitig erhöhte Amgen die Forschungsausgaben um 11 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar. Das Management signalisierte zudem, dass es 2027 keinen Rückgang der operativen Marge gegenüber dem Niveau von 2026 erwartet – trotz der weiter laufenden Biosimilar-Erosion und der Milliardeninvestitionen in MariTide. Der freie Cashflow lag bei 3,7 Milliarden Dollar nach 4,2 Milliarden Dollar im Vorjahr. Amgen begründet den Rückgang mit Veränderungen im Umlaufvermögen; das Vorjahresquartal hatte vom zeitlichen Anfall von Rabatten und Zahlungseingängen profitiert. Aktien kaufte Amgen im dritten Quartal nicht zurück, für das Gesamtjahr sollen es höchstens 3 Milliarden Dollar sein. Die Quartalsdividende beträgt 2,52 Dollar, die Dividendenrendite liegt bei rund 2,2 Prozent. Die Pipeline: Drei Phase-III-Erfolge in einem Quartal Neben den Umsatzzahlen hatte Amgen auch in der Forschung ein starkes Quartal. Der Konzern meldete positive Phase-III-Ergebnisse für drei Programme. Das Lungenkrebsmittel Imdelltra soll nach den Daten der Studie DeLLphi-305 in die Erstlinientherapie des kleinzelligen Lungenkrebses vorstoßen – Amgen will es dort als Standardtherapie etablieren. Die Daten hatten die Aktie bereits in der Vorwoche auf ein Rekordhoch getrieben. Tezspire zeigte in der eosinophilen Ösophagitis, einer entzündlichen Speiseröhrenerkrankung, positive Ergebnisse. Und Dazodalibep lieferte Phase-III-Daten beim Sjögren-Syndrom, einer Autoimmunerkrankung, für die es bislang keine krankheitsmodifizierende Therapie gibt. MariTide: Die Zahl, die in diesen Amgen Quartalszahlen fehlt Und doch dreht sich die Bewertung der Amgen-Aktie letztlich um ein Projekt, zu dem es in diesem Quartalsbericht keine neuen Zahlen gab: MariTide. Der Wirkstoff ist Amgens Antwort auf die Abnehmspritzen von Novo Nordisk und Eli Lilly – mit einem entscheidenden Unterschied. MariTide soll nur einmal im Monat oder sogar seltener gespritzt werden, statt wöchentlich. Analysten trauen dem Markt für Adipositas-Medikamente im nächsten Jahrzehnt ein jährliches Volumen von bis zu 150 Milliarden Dollar zu. Die ersten Ergebnisse aus dem breit angelegten Phase-III-Programm erwartet Amgen allerdings erst 2027. In der Telefonkonferenz betonte das Management, man konzentriere sich in diesem Jahr auf eine disziplinierte Datenerhebung; zu Wirksamkeit und Verträglichkeit werde man mehr sagen, wenn die Studien abgeschlossen seien. Gleichzeitig investiert Amgen bereits jetzt: Die Investitionen in Sachanlagen sollen 2026 rund 2,6 Milliarden Dollar erreichen, auch um Produktionskapazitäten für einen möglichen Marktstart aufzubauen. Für Anleger heißt das: Ein erheblicher Teil des Kursanstiegs der vergangenen Monate ist eine Wette auf Daten, die noch nicht vorliegen. Warum die Amgen-Aktie trotz starker Zahlen nachgibt Die verhaltene Reaktion auf die Amgen Quartalszahlen hat mehrere Gründe. Erstens der Kursverlauf: Die Aktie hatte erst am vergangenen Freitag bei 475,64 Dollar ein Allzeithoch markiert und seit Jahresbeginn rund 45 Prozent zugelegt. Bereits am Dienstag gab sie im regulären Handel um 0,9 Prozent auf 461,26 Dollar nach. Nach den Zahlen rutschte sie nachbörslich zeitweise um rund 1,4 Prozent auf 455 Dollar ab und notierte zuletzt bei 457,80 Dollar – knapp 4 Prozent unter dem Rekord. Zweitens die Altlasten: Prolia und Xgeva verfehlten die Erwartungen deutlich, um rund 9 beziehungsweise 11 Prozent. Die Biosimilar-Erosion verläuft also schneller, als die Analysten modelliert hatten. Dazu kommt der Rückgang bei Tepezza um 6 Prozent sowie Schwäche bei älteren Marken wie Otezla und Enbrel. Drittens die Bewertung im Vergleich zu den Kurszielen: Das ist vielleicht der aufschlussreichste Punkt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt laut Yahoo Finance bei rund 397 Dollar, laut MarketBeat bei rund 390 Dollar – und damit rund 13 bis 15 Prozent unter dem aktuellen Kurs. Die Aktie ist ihren Analysten davongelaufen. Gemessen an der Mitte der neuen Gewinnprognose wird Amgen mit dem knapp 20-Fachen des Gewinns für 2026 gehandelt, bei einer Marktkapitalisierung von rund 248 Milliarden Dollar. Viertens die Risiken im Hintergrund: Neben dem Biosimilar-Druck nennen Beobachter die staatliche Preisfestsetzung für Medikamente in den USA, einen Streit mit der US-Arzneimittelbehörde FDA um das Medikament Tavneos und eine Verschuldung von rund 54 Milliarden Dollar. Was Analysten zur Amgen-Aktie sagen Kaum eine große Pharmaaktie spaltet die Wall Street derzeit so deutlich. Auf der Seite der Optimisten stehen Scotiabank mit „Buy" und einem Kursziel von 500 Dollar, Oppenheimer mit 480 Dollar, die UBS mit 470 Dollar und TD Cowen mit 452 Dollar. Sie setzen auf die Wachstumsmedikamente, die Pipeline und vor allem auf MariTide. Die Mehrheit der Analysten ist dagegen zurückhaltend. Nach Angaben von MarketBeat stehen elf Kaufempfehlungen 16 Halteempfehlungen und drei Verkaufsempfehlungen gegenüber. BMO Capital (415 Dollar), Jefferies (410 Dollar), Citi (405 Dollar), Barclays (400 Dollar) und Guggenheim (378 Dollar) raten zum Halten. Bernstein sieht die Aktie mit einer neutralen Einstufung sogar nur bei 345 Dollar – rund ein Viertel unter dem aktuellen Kurs. Die Skepsis lässt sich aus Sicht der Redaktion so zusammenfassen: Die operative Stärke ist unbestritten, aber der Kurs nimmt bereits einen Erfolg von MariTide vorweg, der erst 2027 belegt werden kann. Nach den starken Amgen Zahlen dürften dennoch einige Häuser ihre Kursziele anheben, denn die Gewinnbasis für 2026 und 2027 hat sich spürbar verbessert. Worauf Anleger nach den Amgen Quartalszahlen achten sollten MariTide-Daten 2027: Der wichtigste Kurstreiber der kommenden zwölf Monate. Entscheidend sind Gewichtsverlust, Verträglichkeit und der Vorteil der monatlichen Gabe gegenüber der Konkurrenz. Das Tempo der Biosimilar-Erosion: Prolia und Xgeva fallen schneller als erwartet. Je früher der Rückgang abflacht, desto stärker schlägt das Wachstum der neuen Produkte durch. Repatha und die neuen Leitlinien: Amgen erwartet in diesem Jahr mehr als drei Millionen neue Repatha-Patienten weltweit. Das Cholesterinmittel ist auf dem Weg zum größten Umsatzträger des Konzerns. Imdelltra in der Erstlinie: Gelingt die Ausweitung beim kleinzelligen Lungenkrebs, wird das Krebsmittel zu einem der wichtigsten Wachstumsträger der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. Regulatorische Risiken: Die US-Preisfestsetzung für Medikamente und der FDA-Streit um Tavneos bleiben Unsicherheitsfaktoren. Amgen Inc. auf einen Blick Amgen Inc. (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, US-Symbol: AMGN) Schlusskurs 3. November 2026: 461,26 US-Dollar (−0,9 Prozent) Nachbörslich nach den Amgen Quartalszahlen: 457,80 US-Dollar (−0,75 Prozent) Allzeithoch im Handelsverlauf: 475,64 US-Dollar (30. Oktober 2026) Seit Jahresbeginn: rund +45 Prozent (Stand Ende Oktober) Marktkapitalisierung: rund 248 Milliarden US-Dollar Umsatz Q3 2026: 10,37 Mrd. US-Dollar (+8 Prozent), Konsens rund 10,07 Mrd. US-Dollar Bereinigter Gewinn je Aktie Q3 2026: 6,45 US-Dollar (+14 Prozent), Konsens 5,79 US-Dollar Prognose 2026: Umsatz 38,9 bis 39,7 Mrd. US-Dollar, bereinigtes EPS 22,90 bis 23,70 US-Dollar KGV 2026 (Mitte der Prognose): knapp 20 Quartalsdividende: 2,52 US-Dollar (Dividendenrendite rund 2,2 Prozent) Durchschnittliches Analysten-Kursziel: rund 390 bis 397 US-Dollar, Spanne 225 bis 500 US-Dollar Index: Dow Jones Industrial Average, Nasdaq 100 Häufige Fragen zu den Amgen Quartalszahlen Wie sind die Amgen Quartalszahlen für Q3 2026 ausgefallen? Amgen steigerte den Umsatz um 8 Prozent auf 10,37 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent auf 6,45 US-Dollar, der GAAP-Gewinn je Aktie um 19 Prozent auf 7,08 US-Dollar. Hat Amgen die Erwartungen übertroffen? Ja. Erwartet waren 5,79 US-Dollar Gewinn je Aktie und rund 10,07 Milliarden US-Dollar Umsatz. Nur die Altprodukte Prolia und Xgeva blieben unter den Schätzungen. Warum fällt die Amgen-Aktie trotz starker Zahlen? Die Aktie hatte kurz zuvor ein Rekordhoch erreicht und notiert deutlich über den durchschnittlichen Kurszielen der Analysten. Zudem verlief der Umsatzrückgang bei Prolia und Xgeva schneller als erwartet, und die entscheidenden MariTide-Daten kommen erst 2027. Wie lautet die neue Amgen-Prognose für 2026? Umsatz von 38,9 bis 39,7 Milliarden US-Dollar und ein bereinigter Gewinn je Aktie von 22,90 bis 23,70 US-Dollar – beides angehoben und leicht über dem Konsens. Welche ISIN und welches US-Handelssymbol hat die Amgen-Aktie? ISIN US0311621009, WKN 867900, US-Handelssymbol AMGN an der Nasdaq. Fazit: Ein Lehrstück in Pharma-Transformation – mit einer offenen Wette Die Amgen Quartalszahlen sind ein Lehrstück darüber, wie ein großer Pharmakonzern eine Patentklippe meistert. Während zwei frühere Kassenschlager fast die Hälfte ihres Umsatzes verlieren, wächst Amgen dank Repatha, Evenity, Tezspire und Uplizna schneller als zuvor, steigert die Marge und hebt zum dritten Mal in diesem Jahr die Prognose an. Drei positive Phase-III-Studien in einem Quartal zeigen, dass auch die Pipeline liefert. Dass die Aktie trotzdem nachgibt, ist kein Misstrauensvotum gegen die Amgen Zahlen, sondern ein Zeichen dafür, wie viel bereits im Kurs steckt. Nach einem Plus von rund 45 Prozent seit Jahresbeginn und einem Kurs deutlich über den meisten Analystenzielen hat sich die Amgen-Aktie von einem defensiven Dividendenwert in eine Wachstumswette verwandelt. Das Fundament ist solide, die Dividende sicher, die Gewinne steigen. Doch ob aus einer starken Aktie eine außergewöhnliche wird, entscheidet sich 2027 – an den Daten von MariTide. Redaktion, aktiencheck.de

War dieser Artikel hilfreich?

Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.