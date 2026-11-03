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Amgen: Gesamtumsatz steigt im dritten Quartal 2026 um 8 Prozent auf 10,4 Mrd. USD

aktiencheck.de Redaktion 03.11.2026, 22:43 4 Min. Amgen

Amgen hat den Gesamtumsatz im dritten Quartal 2026 um 8 Prozent gesteigert. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) stieg um 14 Prozent auf 6,45 USD.

Gesamtumsatz, +8 % 10,4 Mrd. USD Nettoergebnis, +20,1 % 3,86 Mrd. USD Nettoergebnis (Non-GAAP), +15,2 % 3,52 Mrd. USD Verwässertes Ergebnis je Aktie, +19 % 7,08 USD Amgen hat am 3. November 2026 die Zahlen für das dritte Quartal 2026 vorgelegt. Der Gesamtumsatz stieg gegenüber dem Vorjahresquartal von 9,56 Mrd. USD auf 10,4 Mrd. USD. Der Produktumsatz wuchs um 8 Prozent auf 9,88 Mrd. USD nach 9,14 Mrd. USD, nach Angaben des Unternehmens getrieben durch Mengenwachstum. Ohne Bestellungen der US-Regierung stieg der Nplate-Umsatz laut Amgen gegenüber dem Vorjahr um 11 Prozent. Das Nettoergebnis nach GAAP erhöhte sich um 20 Prozent auf 3,86 Mrd. USD nach 3,22 Mrd. USD. Darin enthalten sind im sonstigen Ergebnis Nettogewinne aus Beteiligungen von 1.465 Mio. USD, nach 1.963 Mio. USD im Vorjahresquartal. Das verwässerte Ergebnis je Aktie nach GAAP stieg um 19 Prozent auf 7,08 USD nach 5,93 USD; das Unternehmen führt den Anstieg gegenüber dem Vorjahresquartal auf höhere Umsätze zurück. AMGN AMGN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Das operative Ergebnis nach GAAP legte um 47 Prozent auf 3,71 Mrd. USD zu, nach 2,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal. Die akquisitionsbedingten Aufwendungen in den Herstellungskosten betrugen 881 Mio. USD, nach 1.420 Mio. USD ein Jahr zuvor. Wertminderungen immaterieller Vermögenswerte beliefen sich auf 59 Mio. USD, nach 400 Mio. USD im Vorjahresquartal; die damalige Wertminderung betraf Otezla. Das Ergebnis vor Ertragsteuern stieg um 19,5 Prozent auf 4,69 Mrd. USD nach 3,92 Mrd. USD. Im bereinigten Ergebnis sind die Nettogewinne aus Beteiligungen herausgerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis (Non-GAAP) erhöhte sich um 8,6 Prozent auf 4,68 Mrd. USD nach 4,31 Mrd. USD, das bereinigte Nettoergebnis (Non-GAAP) um 15,2 Prozent auf 3,52 Mrd. USD nach 3,06 Mrd. USD. Sonstige Steueranpassungen beliefen sich auf -26 Mio. USD gegenüber 58 Mio. USD im Vorjahresquartal. Das bereinigte verwässerte Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) wuchs von 5,64 USD auf 6,45 USD. Bei den einzelnen Produkten stieg der Umsatz mit Repatha gegenüber dem Vorjahresquartal um 37 Prozent auf 1,09 Mrd. USD, nach 794 Mio. USD. Die operative Marge in Prozent des Produktumsatzes erhöhte sich nach GAAP um 9,9 Prozentpunkte auf 37,5 Prozent, nach 27,6 Prozent im Vorjahresquartal. Der operative Cashflow ging um 9,5 Prozent auf 4,24 Mrd. USD zurück, nach 4,68 Mrd. USD. Der bereinigte Free Cashflow sank um 14,0 Prozent auf 3,65 Mrd. USD nach 4,25 Mrd. USD. Nach Angaben von Amgen profitierte der Free Cashflow des Vorjahresquartals vom Zeitpunkt von Rabatten und Zahlungseingängen. Die Investitionsausgaben wurden mit -587 Mio. USD ausgewiesen, nach -436 Mio. USD im dritten Quartal 2025. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Amgen einen Gesamtumsatz von 38,9 bis 39,7 Mrd. USD. Nach GAAP rechnet das Unternehmen mit einem Ergebnis je Aktie von 18,34 bis 19,28 USD und einer Steuerquote von 14,5 bis 16,0 Prozent. Auf bereinigter Basis (Non-GAAP) erwartet Amgen ein Ergebnis je Aktie von 22,90 bis 23,70 USD und eine Steuerquote von 15,0 bis 16,5 Prozent. Die Zahlen im Überblick Kennzahl Q3 2026 Q3 2025 Veränderung Gesamtumsatz 10,4 Mrd. USD 9,56 Mrd. USD +8 % Nettoergebnis 3,86 Mrd. USD 3,22 Mrd. USD +20,1 % Nettoergebnis (Non-GAAP) 3,52 Mrd. USD 3,06 Mrd. USD +15,2 % Verwässertes Ergebnis je Aktie 7,08 USD 5,93 USD +19 % Verwässertes Ergebnis je Aktie (Non-GAAP) 6,45 USD 5,64 USD +14 % Operatives Ergebnis 3,71 Mrd. USD 2,53 Mrd. USD +46,9 % Operatives Ergebnis (Non-GAAP) 4,68 Mrd. USD 4,31 Mrd. USD +8,6 % Ergebnis vor Ertragsteuern 4,69 Mrd. USD 3,92 Mrd. USD +19,5 % Produktumsatz 9,88 Mrd. USD 9,14 Mrd. USD +8 % Umsatz Repatha 1,09 Mrd. USD 794 Mio. USD +37 % Operative Marge in Prozent des Produktumsatzes 37,5 % 27,6 % +9,9 Pp. Operativer Cashflow 4,24 Mrd. USD 4,68 Mrd. USD -9,5 % Free Cashflow (bereinigt) 3,65 Mrd. USD 4,25 Mrd. USD -14,0 % Investitionsausgaben -587 Mio. USD -436 Mio. USD – Quelle : Amgen, Mitteilung vom 3. November 2026 (SEC-Formular 8-K) Hinweis KI-generiert aus der Mitteilung von Amgen. Kann Fehler enthalten. Keine Anlageberatung.

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