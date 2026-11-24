Der Handelstag begann stärker, als er endete: Zur Mittagszeit an der Ostküste lag die Amgen-Aktie nach Angaben von Unusual Whales noch rund 4,6 Prozent im Plus bei 469,74 Dollar, am Ende blieben laut JKN 3,39 Prozent und 464,28 Dollar. Das Mittagsvolumen lag deutlich unter dem 30-Tage-Schnitt.

Als konkreten Auslöser nennt JKN die Aufnahme der Bewertung durch CICC Research. Das Haus stuft Amgen mit „Outperform“ ein und nennt ein Kursziel von 550 Dollar; das ist die Einschätzung von CICC, keine von aktiencheck.de. Hinzu kommen der Rückenwind aus der im November erneut angehobenen Jahresprognose und die Aussicht auf Investorenkonferenzen: Amgen hat angekündigt, bei Citis Global Healthcare Conference und der Evercore-ISI-Konferenz HealthCONx aufzutreten.