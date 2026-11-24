Während die Nasdaq nach der Nvidia-Rally zurückfällt, läuft Biotech gegen den Trend: Die Amgen-Aktie (Symbol AMGN, ISIN US0311621009) beendete den Dienstag 3,39 Prozent höher bei 464,28 Dollar und gehörte damit zu den Stützen des Dow Jones. Zur Spitze von 483,99 Dollar fehlen nur gut vier Prozent.
Amgen-Aktie: Prognose zweimal angehoben, 52-Wochen-Hoch in Reichweite – wie viel Pipeline steckt schon im Kurs?
Die Amgen-Aktie schloss am Dienstag 3,4 Prozent im Plus bei 464,28 Dollar – nur gut 4 Prozent unter dem Jahreshoch. Was den Biotech-Riesen trägt und was noch fehlt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amgen Inc.
- Handelssymbol
- AMGN (Nasdaq)
- ISIN
- US0311621009
- Börsenwert
- rund 243 Mrd. USD
- Nächste Zahlen
- voraussichtlich Anfang Februar 2027
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs Nasdaq laut JKN; Börsenwert zum Mittagskurs laut Unusual Whales
Es ist ein ungewöhnliches Bild an einem Tag, an dem Chipwerte zweistellig einbrechen: Anleger greifen zu Unternehmen mit planbaren Cashflows und gefüllter Pipeline. Amgen bietet beides – und trotzdem stellt sich die Frage, wie viel davon nach einem Jahresplus von 43,5 Prozent schon im Kurs steckt.
Der Tag
Warum steigt die Amgen-Aktie ausgerechnet jetzt?
Der Handelstag begann stärker, als er endete: Zur Mittagszeit an der Ostküste lag die Amgen-Aktie nach Angaben von Unusual Whales noch rund 4,6 Prozent im Plus bei 469,74 Dollar, am Ende blieben laut JKN 3,39 Prozent und 464,28 Dollar. Das Mittagsvolumen lag deutlich unter dem 30-Tage-Schnitt.
Als konkreten Auslöser nennt JKN die Aufnahme der Bewertung durch CICC Research. Das Haus stuft Amgen mit „Outperform“ ein und nennt ein Kursziel von 550 Dollar; das ist die Einschätzung von CICC, keine von aktiencheck.de. Hinzu kommen der Rückenwind aus der im November erneut angehobenen Jahresprognose und die Aussicht auf Investorenkonferenzen: Amgen hat angekündigt, bei Citis Global Healthcare Conference und der Evercore-ISI-Konferenz HealthCONx aufzutreten.
Wie stark sind die Quartalszahlen der Amgen-Aktie wirklich?
Im dritten Quartal 2026 steigerte Amgen den Umsatz nach Angaben von Unusual Whales um 8 Prozent auf 10,4 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um 14 Prozent von 5,64 auf 6,45 Dollar. Laut 24/7 Wall St. war es das sechste Mal in Folge, dass Amgen die Konsensschätzung übertraf.
|Zeitpunkt
|Umsatz
|Gewinn je Aktie
|Februar 2026
|37,0–38,4
|21,60–23,00
|August 2026
|38,2–39,4
|22,30–23,50
|November 2026
|38,9–39,7
|22,90–23,70
Non-GAAP-Gewinn je Aktie in US-Dollar; Umsatz in Milliarden US-Dollar.
Quelle: 24/7 Wall St., Unusual Whales
Die Zugpferde sind klar erkennbar: Das Cholesterinmittel Repatha setzte 1,085 Milliarden Dollar um, ein Plus von 37 Prozent. Das Krebsmedikament Imdelltra wuchs um 128 Prozent, Uplizna um 191 Prozent. Auf der Schattenseite stehen die Osteoporosemittel Prolia und Xgeva mit Rückgängen von 45 beziehungsweise 47 Prozent sowie Enbrel, dessen Nettopreis wegen der Preisregeln im US-Programm Medicare Part D um 14 Prozent sank.
Welche Rolle spielen MariTide und die Pipeline?
Der eigentliche Hebel für die Bewertung liegt in der Pipeline. Im Zentrum steht MariTide, ein Abnehmkandidat, der nach Angaben von 24/7 Wall St. als Monatsspritze entwickelt wird und sich in der Phase 3 befindet. Ein Beleg für den Markterfolg steht aus, bis Studiendaten und Zulassungen vorliegen.
Dazu kommt Dazodalibep gegen das Sjögren-Syndrom: Unusual Whales berichtet von positiven Ergebnissen einer späten Studienphase, die Amgen im November auf dem Kongress des American College of Rheumatology vorstellen wollte. Als Dämpfer nennt dieselbe Quelle Gespräche mit der US-Arzneibehörde FDA über einen freiwilligen Rückzug des Mittels Tavneos vom US-Markt.
Tragende Säule
Repatha und die neueren Krebs- und Entzündungsmittel wachsen zweistellig, während Prolia und Xgeva stark schrumpfen.
Prognose
Zwei Anhebungen in diesem Jahr: Die Umsatzspanne liegt nun bei 38,9 bis 39,7 Milliarden Dollar.
Margen
Laut 24/7 Wall St. erwartet das Management für 2027 keinen Rückgang der operativen Marge.
Wie hoch ist die Amgen-Aktie bewertet?
Mit rund 243 Milliarden Dollar Börsenwert (Stand Mittagskurs) wird Amgen mit dem gut 20-Fachen des Mittelwerts der Gewinnprognose von 23,30 Dollar je Aktie gehandelt – eine einfache Rechnung auf Basis der Unternehmensspanne, kein Bewertungsurteil. Die Verbindlichkeiten betragen laut 24/7 Wall St. 54,0 Milliarden Dollar.
Was kommt als Nächstes für Amgen?
Die nächsten Termine sind die genannten Investorenkonferenzen sowie die Zahlen zum vierten Quartal, die Unusual Whales für etwa den 2. Februar 2027 erwartet (Schätzung, ein Termin ist nicht bestätigt). Die Analystenmeinungen gehen auseinander: CICC sieht das Kursziel bei 550 Dollar, die Plattform TradingKey nennt für die vergangenen Wochen einen Durchschnitt von rund 422 Dollar mit mehrheitlich neutralen Einstufungen.
FAQ zur Amgen-Aktie
Wie hat sich die Amgen-Aktie am 24. November 2026 entwickelt? Sie schloss laut JKN 3,39 Prozent höher bei 464,28 Dollar.
Wie hoch ist das 52-Wochen-Hoch der Amgen-Aktie? Es liegt bei 483,99 Dollar, das Tief bei 312,38 Dollar (Unusual Whales).
Was ist das Kursziel der Analysten für die Amgen-Aktie? CICC Research nennt 550 Dollar und stuft mit „Outperform“ ein; andere Quellen zeigen einen Durchschnitt von rund 422 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann legt Amgen die nächsten Quartalszahlen vor? Erwartet wird Anfang Februar 2027; ein offizieller Termin war in den Quellen nicht genannt.
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