Zwei Tage lang kannte die Amgen Aktie nur eine Richtung. Am Montag plus 3,08 Prozent, am Dienstag plus 5,54 Prozent auf 473,94 Dollar, der größte Tagesgewinn seit Juni. Am Mittwoch folgte die Pause. Laut Indikation schloss der Biotechkonzern 0,99 Prozent tiefer bei 469,24 Dollar. Vorbörslich hatte das Papier noch bei 479 Dollar notiert, nur rund 1 Prozent unter dem Zwölfmonatshoch von 483,99 Dollar.
Amgen Aktie: Einigung im Opdivo-Streit, dann Gewinnmitnahmen – scheitert der Ausbruch am Zwölfmonatshoch?
Die Amgen Aktie gab am Mittwoch laut Indikation um 0,99 Prozent auf 469,24 Dollar nach. Am Dienstag war sie um 5,54 Prozent gestiegen, nachdem eine Einigung mit Bristol-Myers Squibb im Patentstreit um das Krebsmittel Opdivo bekannt wurde.
Der Auslöser
Der Weg für ein Nachahmerpräparat ist frei
Hinter dem Kurssprung vom Dienstag stand eine konkrete Nachricht. Amgen hat sich mit Bristol-Myers Squibb im Patentstreit um das Krebsmittel Opdivo geeinigt. Die Vereinbarung ebnet nach Medienberichten den Weg für die spätere Einführung eines Nachahmerpräparats von Amgen in den USA.
Am Mittwoch sicherten Anleger einen Teil der Gewinne. Zugleich zog die Umschichtung am Markt weiter: Am Dienstag war Geld aus Technologiewerten in den Gesundheitssektor geflossen, am Mittwoch suchten Anleger nach einem Bericht von CNN vor allem Anleihen sowie Rohstoff-, Immobilien- und Energiewerte.
Die Einordnung
Ein Rücksetzer, kein Richtungswechsel
An der Lage des Unternehmens hat der Mittwoch nichts geändert. Amgen hat nach dem dritten Quartal die Jahresprognose angehoben. Mit der Opdivo-Einigung kommt ein planbarer Baustein für das Geschäft mit Nachahmerpräparaten hinzu. Auf Sicht von vier Wochen liegt die Amgen Aktie rund 6 Prozent im Plus.
Charttechnisch bleibt das Zwölfmonatshoch die Hürde. Der erste Anlauf ist vorerst gescheitert, an solchen Marken setzen häufig Verkäufe ein. Zu den Dauerthemen der Branche gehören zudem die Preisregulierung in den USA und die Konkurrenz durch Nachahmer bei eigenen Medikamenten.
Ein Minus von knapp 1 Prozent nach mehr als 8 Prozent Plus in zwei Tagen ist bei der Amgen Aktie kein Alarmsignal. Es ist eine Verschnaufpause vor einer Marke, die bisher gehalten hat.
Häufige Fragen zur Amgen Aktie
Warum ist die Amgen Aktie am 25. November 2026 gefallen?
Nach dem Kurssprung vom Dienstag nahmen Anleger Gewinne mit.
Was hat es mit Opdivo auf sich?
Opdivo ist ein Krebsmedikament von Bristol-Myers Squibb. Amgen hat sich mit dem Hersteller im Patentstreit geeinigt.
Wie hat die Amgen Aktie geschlossen?
Laut Indikation 0,99 Prozent tiefer bei 469,24 Dollar.
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