Hinter dem Kurssprung vom Dienstag stand eine konkrete Nachricht. Amgen hat sich mit Bristol-Myers Squibb im Patentstreit um das Krebsmittel Opdivo geeinigt. Die Vereinbarung ebnet nach Medienberichten den Weg für die spätere Einführung eines Nachahmerpräparats von Amgen in den USA.

Am Mittwoch sicherten Anleger einen Teil der Gewinne. Zugleich zog die Umschichtung am Markt weiter: Am Dienstag war Geld aus Technologiewerten in den Gesundheitssektor geflossen, am Mittwoch suchten Anleger nach einem Bericht von CNN vor allem Anleihen sowie Rohstoff-, Immobilien- und Energiewerte.