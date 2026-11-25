An der fundamentalen Lage hat der Mittwoch nichts geändert. Amgen hat nach dem dritten Quartal die Jahresprognose angehoben, Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für das laufende Jahr nach Daten von Zacks zuletzt durchweg erhöht. Mit der Opdivo-Einigung kommt ein planbarer Baustein für das Geschäft mit Nachahmerpräparaten hinzu. Auf Sicht von vier Wochen liegt die Aktie rund 6 % im Plus. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.