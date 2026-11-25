Die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMG, US-Symbol AMGN) gehört am Mittwochabend zu den Dow Jones Verlierern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 25.11.2026, 22:00 Uhr) schließt der Biotechkonzern 0,99 % tiefer bei 469,24 US-Dollar. Am Dienstag war die Aktie noch um 5,54 % gestiegen – der größte Tagesgewinn seit Juni.
Amgen-Aktie ist Dow Jones Verlierer am Abend: Gewinnmitnahmen nach dem Opdivo-Sprung
Die Amgen-Aktie schließt 0,99 % tiefer bei 469,24 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Verlierern. Nach dem Kurssprung vom Dienstag, ausgelöst durch eine Einigung im Patentstreit um das Krebsmittel Opdivo, nehmen Anleger Gewinne mit.
Dow Jones Verlierer Nr. 5
Warum die Amgen-Aktie nach zwei starken Tagen nachgibt
Ein Minus von knapp 1 % nach einem Plus von mehr als 8 % in zwei Tagen: Bei der Amgen-Aktie sprechen die Zahlen für eine Verschnaufpause.
Gewinnmitnahmen nach der Opdivo-Einigung
Hinter dem Kurssprung vom Dienstag stand eine konkrete Nachricht: Amgen hat sich mit Bristol-Myers Squibb (ISIN US1101221083, WKN 850501, Symbol BRM, US-Symbol BMY) im Patentstreit um das Krebsmittel Opdivo geeinigt. Die Vereinbarung ebnet den Weg für die spätere Einführung eines Nachahmerpräparats von Amgen in den USA. Am Mittwoch sicherten Anleger einen Teil der Gewinne.
Die Rotation zog weiter
Am Dienstag flossen die Gelder aus Technologiewerten in den Gesundheitssektor. Am Mittwoch suchten Anleger laut CNN vor allem Anleihen sowie Rohstoff-, Immobilien- und Energiewerte. Pharma- und Biotechtitel gingen leer aus: Auch Merck & Co. und Johnson & Johnson schlossen rund 0,9 % im Minus.
Das Zwölfmonatshoch als Hürde
Vorbörslich hatte die Aktie bei 479 US-Dollar notiert, nur rund 1 % unter ihrem Zwölfmonatshoch von 483,99 US-Dollar. Der Ausbruch gelang nicht – an solchen Marken setzen häufig Verkäufe ein.
Wichtig für die Einordnung: Im Artikel vom Dienstagabend war die Opdivo-Einigung als Auslöser noch nicht genannt; sie wurde erst mit einer Pflichtmitteilung vom Dienstagabend und Berichten vom Mittwoch bekannt.
Einordnung
Die Geschichte bleibt intakt
An der fundamentalen Lage hat der Mittwoch nichts geändert. Amgen hat nach dem dritten Quartal die Jahresprognose angehoben, Analysten haben ihre Gewinnschätzungen für das laufende Jahr nach Daten von Zacks zuletzt durchweg erhöht. Mit der Opdivo-Einigung kommt ein planbarer Baustein für das Geschäft mit Nachahmerpräparaten hinzu. Auf Sicht von vier Wochen liegt die Aktie rund 6 % im Plus. Am Donnerstag bleibt die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen.
FAQ
Häufige Fragen zur Amgen-Aktie
Warum ist die Amgen-Aktie heute Dow Jones Verlierer?
Nach dem Kurssprung vom Dienstag nahmen Anleger Gewinne mit. Zudem flossen die Gelder am Mittwoch nicht mehr in Gesundheitswerte, sondern in andere Branchen.
Wie hat die Amgen-Aktie geschlossen?
Laut Indikation 0,99 % tiefer bei 469,24 US-Dollar.
Was hat es mit Opdivo auf sich?
Opdivo ist ein umsatzstarkes Krebsmedikament von Bristol-Myers Squibb. Amgen hat sich mit dem Hersteller im Patentstreit geeinigt und kann damit später ein Nachahmerpräparat in den USA auf den Markt bringen.
Welche ISIN und WKN hat die Amgen-Aktie?
ISIN US0311621009, WKN 867900. Handelssymbol in Deutschland AMG, in den USA AMGN (Nasdaq).
Steckbrief
- Unternehmen
- Amgen Inc.
- ISIN
- US0311621009
- WKN
- 867900
- Handelssymbol
- AMG
- US-Handelssymbol
- AMGN (Nasdaq)
- Kurs
- 469,24 US-Dollar (-0,99 %)
- Rang im Dow Jones
- Verlierer Nr. 5 am 25.11.2026
Stand: 25.11.2026, Indikation Société Générale zum US-Handelsschluss, Quelle comdirect
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