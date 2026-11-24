Die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMGN) gehört im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) steigt der Biotechkonzern um 1,00 % auf 453,55 US-Dollar.
Amgen-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Biotech im Aufwind
Die Amgen-Aktie steigt laut Indikation um 1,00 % auf 453,55 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Gewinnern. Warum Gesundheits- und Biotechwerte gefragt sind.
Dow Jones Gewinner
Warum die Amgen-Aktie zulegt
Eine neue Amgen-Nachricht ist für den Tag nicht bekannt. Dass die Amgen-Aktie als Dow Jones Gewinner zulegt, passt zu einem freundlichen Umfeld für Gesundheitswerte:
Übernahmefantasie in der Branche
Die Ankündigung des Zukaufs von Insmed durch Sanofi für rund 41 Milliarden US-Dollar lenkt den Blick auf Biotechwerte und deren Bewertung.
Rotation aus Technologie
Während Technologiewerte nachgeben, suchen Anleger Titel mit stabilem Geschäft und Dividende.
Fester Gesamtmarkt
Der Dow Jones schloss am Montag 3,01 % höher. Zinsrisiken (Erhöhung im Dezember laut Berichten zu rund 95 % eingepreist) bremsen aber.
FAQ
Häufige Fragen zur Amgen-Aktie
Warum ist die Amgen-Aktie Dow Jones Gewinner?
Laut Indikation steigt sie um 1,00 % auf 453,55 US-Dollar, getragen von Interesse an Gesundheits- und Biotechwerten.
Gibt es neue Amgen-Nachrichten?
Bis Redaktionsschluss wurde keine gefunden.
Was macht Amgen?
Amgen ist ein amerikanischer Biotechnologiekonzern mit Medikamenten unter anderem gegen Entzündungs- und Krebserkrankungen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Amgen Inc.
- ISIN
- US0311621009
- WKN
- 867900
- Handelssymbol
- AMGN (Nasdaq), US-Symbol AMGN
- Dow-Jones-Rang heute
- Gewinner Nr. 3
Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect
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