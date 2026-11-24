Amgen-Aktie ist Dow Jones Gewinner: Biotech im Aufwind

aktiencheck.de Redaktion 24.11.2026, 15:57 2 Min.

Die Amgen-Aktie steigt laut Indikation um 1,00 % auf 453,55 US-Dollar und zählt zu den Dow Jones Gewinnern. Warum Gesundheits- und Biotechwerte gefragt sind.

Die Amgen-Aktie (ISIN US0311621009, WKN 867900, Symbol AMGN) gehört im frühen US-Handel am Dienstag zu den Dow Jones Gewinnern. Laut Indikation von Société Générale (comdirect, 24.11.2026, rund 15:50 Uhr) steigt der Biotechkonzern um 1,00 % auf 453,55 US-Dollar. Amgen-Aktie laut Indikation, Dow Jones Gewinner Nr. 3 +1,00 % Indikation im frühen US-Handel 453,55 USD Dow Jones, Schlussstand vom Montag (+3,01 %) 49.595,31 Quelle : comdirect, Indikation Société Générale, 24.11.2026 gegen 15:50 Uhr Dow Jones Gewinner Warum die Amgen-Aktie zulegt Eine neue Amgen-Nachricht ist für den Tag nicht bekannt. Dass die Amgen-Aktie als Dow Jones Gewinner zulegt, passt zu einem freundlichen Umfeld für Gesundheitswerte: 01 Übernahmefantasie in der Branche Die Ankündigung des Zukaufs von Insmed durch Sanofi für rund 41 Milliarden US-Dollar lenkt den Blick auf Biotechwerte und deren Bewertung. 02 Rotation aus Technologie Während Technologiewerte nachgeben, suchen Anleger Titel mit stabilem Geschäft und Dividende. 03 Fester Gesamtmarkt Der Dow Jones schloss am Montag 3,01 % höher. Zinsrisiken (Erhöhung im Dezember laut Berichten zu rund 95 % eingepreist) bremsen aber. Was die Amgen-Aktie stützt Breites Medikamentenportfolio und etablierte Biotechplattform.

Das Interesse an Übernahmen in der Branche stärkt die Aufmerksamkeit. Was die Amgen-Aktie belastet Medikamentenpreise und Regulierung in den USA bleiben ein Risiko.

Das Plus von 1,00 % ist eine Tagesbewegung und kein Beleg für einen Trend. FAQ Häufige Fragen zur Amgen-Aktie Warum ist die Amgen-Aktie Dow Jones Gewinner? Laut Indikation steigt sie um 1,00 % auf 453,55 US-Dollar, getragen von Interesse an Gesundheits- und Biotechwerten.

Gibt es neue Amgen-Nachrichten? Bis Redaktionsschluss wurde keine gefunden.

Was macht Amgen? Amgen ist ein amerikanischer Biotechnologiekonzern mit Medikamenten unter anderem gegen Entzündungs- und Krebserkrankungen. Steckbrief Unternehmen Amgen Inc. ISIN US0311621009 WKN 867900 Handelssymbol AMGN (Nasdaq), US-Symbol AMGN Dow-Jones-Rang heute Gewinner Nr. 3 Stand: 24.11.2026, Indikation im frühen US-Handel, Quelle comdirect Fazit zur Amgen-Aktie als Dow Jones Gewinner Die Amgen-Aktie wird als Dow Jones Gewinner von der Rotation in Gesundheitswerte und der Übernahmefantasie im Sektor getragen. Eine Unternehmensnachricht dazu gibt es nicht.

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